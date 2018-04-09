Philips tıbbi cihazda yerli üretime talip

Philips Global CEO’su Frans Van Houten geçen cuma günü bu konuda açılacak ihale ve genelde sağlık stratejisini görüşmek için, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Van Houten ile bu görüşme öncesi Ankara’da sohbet imkanı bulduk. Hem şirketin sağlık teknolojileri ağırlıklı dönüşüm sürecini hem de Türkiye’ye bakışlarını anlattı. Son olarak TV üretiminden de çıkan, aydınlatma birimini bünyeden ayıran dünya devi Philips, artık sağlık teknolojilerine ağırlık veren bir şirket haline gelmiş. Van Houten değişen ihtiyaçlara göre yeniden planlama yapıp cesur bir adımı attıklarını, her açıdan olduğu gibi karlılık açısından da bunun faydalarını görmeye başladıklarını belirterek, “127 yıllık bir şirketin yeniden gençleşme süreci yaşadığını” söyledi.

Sağlık sektörünü bütüncül bir yaklaşım içinde ele aldıklarını, stratejilerini “sağlık döngüsü” dedikleri 3 ayak üzerine kurduklarını belirten Van Houten bunları, “önce insanların sağlıklı tutulması, hastalıkların tanısının koyulması ve tedavisi” olarak özetliyor. Teknoloji yardımıyla insan yaşamını iyileştirmeye çalıştıklarını, bunun evde başladığını bu kapsamda sağlıklı beslenme, hijyen gibi alanlara girdiklerini, tanı ve tedavi alanından sonra hastaların evde bakımı, doktorlarıyla sürekli iletişim içinde olmaları gibi ihtiyaçları için teknoloji geliştirdiklerini söyledi. Özetle dijital teknoloji ile sağlık alanında iyileştirme yapmaya odaklandıklarının altını çizdi.

Sorumuz üzerine bunu yaparken hem kendi Ar-Ge çalışmalarına, hem startup yatırımlarına, hem üniversite ve sağlık merkezleri ile ilişkilere girdiklerini, hem de çok sayıda ortaklık sayesinde bu sektördeki ihtiyaçların saptanıp teknoloji gelişimine ağırlık verdiklerini söyledi. 18 milyar Euro’luk cirolarının yüzde 9.5’ine denk gelen 1.75 milyar Euro’yu Ar-Ge çalışmalarına ayırıyorlarmış. Türkiye’de girişimleri sonuç verirse startup ve ortaklıklar gibi konularda da yatırım yapabilecekler. Örneğin; yatırımlarını güçlendirmek için son 18 ayda 14 şirketi satın alma yoluyla bünyelerine katmışlar.

BÖLGENİN ÜRETİM MERKEZİ

88 yıldır bu ülkede varolan Philips’in yeni stratejisi ile Türkiye’de uygulanan sağlık politikası tam olarak uyuşmuş. İhaleleri yapılan Mersin ve Adana şehir hastahanelerinde kazandıkları görüntülüme, operasyon ve yoğun bakım üniteleri ihaleleri ile önemli bir ilişki zaten kurulmuş. CEO Van Houten, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin sağlık stratejisi ile kendi stratejilerinin örtüştüğünü, ilişkiyi yakında açılacak tıbbi cihazların Türkiye’de üretimi ve geliştirilmesi ihalesiyle ileriye götürmek istediklerini söylüyor. Deneyimlerini aktarmak ve sağlık stratejisini konuşmak için, ilk defa birlikte olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine büyük önem veriyordu.

Türkiye’de kişisel ürünlerde zaten üretimleri bulunduğunu, global olarak Türkiye’den ihraç yaptıklarını anlatan Van Houten, tıbbi cihaz üretiminde de “Türkiye’nin bir bölgesel üretim merkezi olabileceğini” söyledi. Mersin ve Adana’da başarılı sınav verdiklerini, Ortadoğu ve Türkiye Bölge sorumlusu Özlem Düzen Fincancı’nın bu başarıda büyük katkısı bulunduğunu belirten Van Houten, Türkiye’ye yıllardır bağlılıklarının yüksek olduğunu, 80 milyonluk genç nüfusa sahip, büyüyen bir ülke ve ekonomi olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye’de iki basamaklı büyümeye geçtiklerini, bunu daha da artırmak için çalışacaklarını belirten Van Houten, hem profesyonel sağlık sektörü hem kişisel bakım ürünlerinde daha ağırlıklı varolmak istediklerini belirtti.

Görüntüleme cihazları ve hasta başı monitörlerinin Türkiye’de üretimi ve Ar-Ge ile geliştirilmesi için açılacak kamu ihalesine çok önem verdiklerini kaydeden Philips CEO’su, şu anda ihale öncesi hazırlık süreci yaşandığını, hükümet ile endüstrinin diyalog içinde olduğunu kaydetti.

Hükümetin satınalma gücünü kullanarak ülkede yatırımı ve yerel üretimi planlamasının akıllı bir strateji olduğunu kaydeden Van Houten, bu sayede Ar-Ge ve yerel üretimin ivme kazanacağını ifade etti.

Türkiye’deki büyüme planlarının bu ihaleye bağlı olup olmadığını sorduğumuzda ise zaten bu ülkede çalıştıklarını, bunun zaten devam edeceğini ancak 10 yıllık uzun bir süreyi kapsayan ihaleyi kazandıkları takdirde büyüme süreci ve sağlık sektörüne çok daha fazla katkı yapabileceklerini, bu sürecin bir parçası olmak istediklerini söyledi.

FRANS VAN HOUTEN KİMDİR

FRANS van Houten, Nisan 2011’den bu yana Royal Philips CEO’su, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 1986’da Philips’e katılan ve Tüketici Elektroniği bölümü Eşbaşkanı da dâhil olmak üzere üç kıtada şirket çapında birçok küresel liderlik pozisyonunda görev yapan Frans van Houten, 2017 yılında Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda Eşbaşkan olarak görev yaptı. Rotterdam’daki Erasmus Üniversitesi’nden Ekonomi ve İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan ve 2014’ten bu yana Erasmus Üniversitesi Güven Fonu’nun Denetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Frans van Houten, etkili global iş dünyası dergisi Fortune tarafından 2017 yılında dünyanın en iyi 20 iş liderinden biri seçildi.