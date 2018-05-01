Merkez’in yeni enflasyon tahmini tutar mı?

Dün açıklanan Enflasyon Raporuyla 2018 yıl sonu için belirlenen yüzde 7.9’luk enflasyon tahmini yüzde 8.4’e yükseltildi. Merkez’in yeni yıl sonu enflasyon tahmini de inandırıcı bulunmazken, enflasyon hedeflerini yükseltmeye bundan sonra da devam etmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya enflasyonun, 2018 sonunda orta noktası yüzde 8.4 olmak üzere, yüzde 7.2 ile yüzde 9.6 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Yine dün konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise TL’nin değerlenmemesi halinde tek haneye inmesinin çok zor olacağını söyledi. Yani, “Merkez Bankası’nın yükselttiği enflasyon hedefinin de tutmayacağı, aynı gün en yetkili kişi tarafından itiraf edildi” desek, pek da yanlış sayılmaz.

Yine dün Reuters’ın açıkladığı piyasa anketinde nisan ayında TÜFE artışlarında yüzde 1.6 artış beklendiği görüldü. Aynı ankete göre piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 10.15’e çıktı.

Konuştuğumuz bankacıların büyük bölümü ise yıl sonu enflasyon oranının yüzde 11’in altında olmasına pek ihtimal vermiyorlar. Dolayısıyla yıl içinde yeni enflasyon raporlarıyla birlikte, Merkez’in tahminlerini yukarı çıkarmaya devam etmesini bekliyoruz. Hem Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya hem de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yüksek enflasyon konusunda en çok kurların etkisinden söz ettiler. Çetinkaya’nın petrol fiyatlarındaki artışa da dikkat çektiği ve ilk kez “ithalat fiyatlarının yükselmesini” gerekçe olarak saydığını da gördük.

Yurt içi talebin gücünü korumasının da enflasyon hedefinin yükseltilmesine etki yaptığını belirten Çetinkaya, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında, 2019 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 6.5 olarak koruduklarına dikkat çekti.

SADELEŞTİRME SEÇİM SONRASINA

Çetinkaya’nın bu yılki enflasyon hedefi konusunda “ülke risk priminde küresel ve yurt içi gelişmeler kaynaklı ilave bir artış olmadığı varsayımıyla” diye vurgu yapıp, sıkı para politikasının devamı ve kredi büyümesinin ılımlı bir patikaya girmesi halinde enflasyonda düşüş olacağını söylemesi de dikkat çekiciydi.

Merkez Bankası yönetiminin ülke risk priminin daha da artmasından duyduğu kaygı yaptıkları vurgulardan açıkça görülüyor. Bunun yanında Çetinkaya maliye politikaları ile uyumlu çalışmanın üzerinde durup, vergi düzenlemelerinin enflasyon açısından da önemine dikkat çekti.

Çetinkaya piyasaların uzun zamandır beklediği politika araçlarındaki sadeleşme yani geç likidite penceresinin piyasa faizi olmaktan çıkarılarak normalleşmesi üzerinde de durdu. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu’nda operasyon çerçevesinin sadeleştirilmesi sürecinin tamamlanması ve para politikasının öngörülebilirliğinin artırılmasına dönük hazırlanan teknik sunumların ele alındığını kaydeden Başkan Çetinkaya, buna karşılık enflasyon risklerini azaltmak için ölçülü bir parasal sıkılaştırma kararı verdiklerini hatırlatarak, “Para politikasında sadeleştirme için nihai adımın önümüzdeki dönem atılacağını” belirtti. Çetinkaya bunun yakında olacağını da söyledi.

Öyle anlaşılıyor ki; Merkez Bankası yönetiminin kafasında seçimlere kadarki süreci daha günlük tedbirlerle kazasız belasız atlatıp, seçim sonrasında beklenen sadeleştirmeye yapmak var.

Seçime kadar özellikle kurlar belirli bir seviyede tutulabilecek mi, zaten yüksek olan ülke risk primi daha da artacak mı, sadeleşme adımı gelebilecek mi, bunları yaşayıp göreceğiz.