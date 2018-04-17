Merkez’in faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor

Bu operasyona Rusya ve İran’dan somut karşılık gelmeyeceği beklentisi, bu sükunette önemli rol oynuyor. Bununla birlikte artık Merkez Bankası’nın 25 Nisan toplantısında faiz artırımına gitmesine de kesin gözüyle bakılmaya başladığını gözlüyoruz.

Piyasalardaki sakin seyirde Merkez Bankası’nın yarım puanlık faiz artırımı yönündeki beklentinin çok kuvvetlenmesinin etkisi de büyük. Yine de bu toplantı tarihi yaklaşırken Merkez’in kararını kuvvetlendirmek için, kur ve faizlerde yukarı doğru bir hareketin görülebileceği de belirtilenler arasında.Dolayısıyla Merkez Bankası’ndan, örneğin yarım puanlık bir faiz artırımı geldiği takdirde, toplantıya kadar şişecek fiyatların geriye geleceği, ancak dolardaki 4.1 TL’lik yeni seviyenin faiz artışı sonrasında da korunabileceğini söyleyen piyasa oyuncuları var. Buna karşılık 4 TL seviyesine, hatta biraz daha altına inmesini bekleyenler de bulunuyor.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapmaması halinde ise kurların yukarı gitmesi kaçınılmaz görülüyor. Piyasa oyuncuları Başbakan Binali Yıldırım’ın dün tekrar, “gereken kararları almaktan çekinmeyiz” açıklaması yaptığını, bunun piyasa tarafından “Artık Merkez’in faiz artışına onay verildiği” şeklinde algılandığını söylediler. O nedenle Merkez’in faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başladığını söyleyebiliyoruz.

Piyasalardaki hava, mevcut koşullar altında yarım puanlık faiz artırımının piyasaların sakinleşmesine yeteceği yönünde. 25 Nisan’a kadar bölgede ve içeride önemli siyasi olaylar olması halinde, bu yarım puanlık “gereken artırım oranı”nın değişebileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle de Türkiye’nin önümüzdeki günlerde ABD ve Rusya ile olan ilişkilerinin piyasa tarafından da yakından takip edileceği belirtiliyor.

AB’nin bugün açıklanacak, çok sert olması beklenen, ‘Türkiye İlerleme Raporu’nun piyasalar tarafından zaten satın alındığı, AB ile ilişkilerin de piyasa tarafından bir süredir gözardı edildiği bilinenler arasında. Buna karşılık ABD Kongresi’nden yaptırım ve ABD Hazinesi’nden bankalara gelecek cezalara ilişkin haberler çok yakından takip edilecek. Bu çerçevede dün mahkemesi başlayan Rahip Brunson hakkında verilecek karar önemli olacak.

DIŞARIDAN FAİZ UYARILARI

Merkez Bankası’nın 25 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artıracağı konusunda, hem iç hem de dış piyasalarda büyük beklenti oluşturuldu. Bu kapsamda dışarıdan gelen uyarıların da arttığını gözlüyoruz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, TL’nin tarihin en düşük seviyelerine gerilemesini “kredi notu açısından negatif” olarak değerlendirdi.

Moody’s’e göre Merkez Bankası’nın faiz artırmaması durumunda TL’nin değer kaybı yeniden öne çıkabilir. Moody’s’in değerlendirme notunda, “TL’de devam eden zayıflık, düşük döviz rezervi ve dış kırılganlık nedeniyle Türkiye ekonomisi için sorun oluşturuyor ve kredi notu için negatif” denildi. Enflasyonun TL’deki değer kaybı nedeniyle daha da yükseleceği kaydedilen ‘Değerlendirme Notu’nda, Hükümetin gerektiğinde harekete geçileceği açıklamalarının Merkez’in faiz artırımı beklentisini güçlendirdiğinin altı çizilerek, artış yapılmazsa TL’deki kaybın çok daha artacağını belirtildi. Goldman Sachs’ın son Türkiye raporunda da Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığı, enflasyonun bunun sonucu olarak yüksek kalacağı, dış finansman kalitesinin bozulacağı ve TL’nin kırılgan kalacağı belirtildi. Özetle; zor günlerin bizi beklediği çok açık...