Merkez zaman kazanmaya çalıştı ama yetmedi

Ancak piyasanın 50 baz puanlık artışla bile yetinebileceği söylenirken, 75 baz puanlık artışın yetmediği görüldü. Kararın açıklanmasıyla 4.04 TL’ye inen dolar kuru, gün içinde yeniden karar öncesi hatta daha üstü olan 4.09 TL’lik değerlere ulaştı.

Piyasa uzmanları Merkez Bankası’nın olumlu bir adım attığını ancak küresel piyasalardaki hava nedeniyle bunun yetmediğini söylediler. Eğer küresel piyasa normal sakin seyretseydi bu faiz artışıyla kurların bir süre istikrar kazanabileceğini ama bunun olamadığı görüşünü paylaştılar.

Merkez Bankası kararı öncesi konuştuğumuz bankacıların çoğu 50 baz puanlık faiz artışı bekliyordu. Bu havanın tüm piyasaya yayıldığını, bu nedenle Para Politikası Kurulu (PPK) öncesi kurların 4.08’lerde dolaştığını söyleyebiliriz. Yani 50 baz puanlık artış, piyasalar tarafından dünkü karar öncesi zaten satın alınmıştı.

Bazı piyasa oyuncuları 50 baz puanın orta dönem kur istikrarı için yetmeyeceğini zaten söylüyorlardı. Hatta 75 baz puanlık artışın bile “ancak yeni bir küresel dalgaya kadar yetebileceğini” söyleyen banka analistleri de vardı. Yani yönün zaten yukarı olduğu, kurların mevcut durumda daha yukarı gelmemesi için bu faiz artırımına ihtiyaç olduğu belirtiliyordu.

Merkez Bankası’nın da piyasaların 50 baz puanlık artış beklentisinin de etkisiyle, biraz da olumlu sürpriz için 75 baz puanlık artışa gittiği açık. Merkez Bankası yönetiminin bu kararı alırken, Nisan ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkacağına ilişkin ilk verilere sahip olduğunu söyleyenler de bulunuyor. Zaten PPK açıklamasında enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksekliğine ilk kez bu kadar güçlü vurgu yapması da bunun kanıtı olarak görüldü.

Dolayısıyla Merkez Bankası, 2 ay sonra yapılacak seçimlerin de etkisiyle, kur artışlarında biraz da zaman kazanabilmek, bir başka deyişle önden beslemeli davranmak için, piyasa beklentisinin üzerinde faiz artışı yaptı diyebiliriz.

DALGALI SEYİR

Ancak Merkez Bankası’nın zaman kazanmak için aldığı bu kararın da piyasalara yetmediği açık. Bunun asıl nedeni elbette enflasyon ve cari açıktaki yüksek seyir ama küresel şartların etkisi de kaçınılmaz olarak yüksek.

Karar sonrası piyasa hareketini sorduğumuz bankacılar, küresel bazda yeni bir dalgaya kadar bu seviyelerde gidilebileceğini, yeni bir dalgada kurların yeniden yukarı gidebileceğinin altını çizdiler. Kurların bu seviyeden aşağıya da inebileceğini, yani dalgalı bir seyir izlenmesini beklediklerini kaydeden bankacılar, “Ancak yönün genel olarak yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz” dediler.

Merkez Bankası yönetimi dün aldığı kararla kendi borçlanma faiz oranını yüzde 7.25, marjinal fonlama oranını yüzde 9.25, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu. Buna karşılık bir süredir piyasa fonlamasında fiili oran haline gelen geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 12.75’den 13.50’ye yükseltti.

Bankacıların bir bölümü Merkez Bankası’nın daha kuvvetli bir mesaj vermek için bir süredir konuşulan faiz oranlarında sadeleştirmeyi bu kez başlatıp, yani aşağıda kalan faiz oranlarını da yukarı doğru getirmesini bekliyorlardı ama bu olmadı.

Özetle; Merkez Bankası yeterli olup olmadığı tartışmalı olsa da, doğru bir adım attı. Merkez Bankası bağımsızlığı adına da olumlu bir adım oldu. Ancak öyle bir noktaya geldik ki; düzeltme hamlelerinin bile yeterince sonuç veremediği bir aşamaya geldiğimizi de söylemeliyiz.