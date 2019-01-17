‘Merkez’ sıkı durursa

MERKEZ Bankası, beklendiği gibi, dün faiz oranlarını değiştirmedi. Bu zaten beklenen bir karardı ama buna rağmen piyasaların karara olumlu tepki verdiği gözlendi.
Piyasaların Merkez Bankası’nın sıkı duruşun devam edeceğini işaret eden açıklamasının iyileşmede katkısı olduğu açık. Verilerin ekonomik dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği, finansal sıkılaşmanın etkisiyle iktisadi faaliyette yavaşlama eğiliminin devam ettiği belirtilen Merkez Bankası açıklamasında, enflasyon görünümünde bir miktar iyileşmeye karşılık fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği belirtilerek, “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına” karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, “gerekli görüldüğü takdirde ilave parasal sıkılaştırmaların yapılacağı” cümlesinin korunması da sıkı duruşu devam ettirme niyetinin göstergesi kabul edildi.
Özetle; piyasalar zaten faiz indirimi beklemiyordu ama “Mart’ta da faiz indirimi olmayacağına” ilişkin işaret aldığını düşündü. Bu nedenle iyileşme yaşandı.
Merkez Bankası açıklamasında yer alan bu cümlelerden bu kadar kesin bir sonuç çıkarmanın zorlama olacağı, daha iki ay süre olduğu açık. Ancak belki de piyasalar son Trump şokundan sonra iyileşme için bir bahane arıyorlardı, bu cümleler de bahaneleri oldu. Çünkü bir süredir kurlarda sağlanan istikrar üzerine mevcut trendin devam edeceği bekleniyordu. Suriye’den ABD’nin çıkışı siyasi olarak ekonomik düzelmeyi destekler hale getirilmişti ama bir tweet mesajıyla Trump’un çıkışı işleri tersine çevirdi. Piyasalar doğal olarak bu sürprizi de kullanıp olayları kendi lehlerine çevirmek için böyle bir yola gittiler.
Suriye konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılığı tümüyle bitti mi, seçimlere kadar burada istikrarlı bir görüntü verilip piyasalara olumsuz etkisi önlenebilecek mi, henüz bilmiyoruz. Hükümetin seçim öncesi piyasaların bozulmaması için bu konuda temkinli tutum takındığını ve yeniden uzlaşma görüntüsü vermek için büyük çaba sarf ettiğini gördük. Güvenlik koridorunun içeriğinde de seçimlere kadar sorun görüntüsü verilmemeye çalışılacağı açık. Ancak Trump sözkonusu olunca, yeni sürprizlerin olmayacağı söylenemiyor.
SEÇİM SONRASI FİYATLANIRSA…
Parasal sıkılaşma görüntüsünün piyasalarda nasıl etki ettiğini, yine yaşadık. Son siyasi gelişmeler ardından, seçim öncesinde siyasi orun olmadığı görüntüsü korunmaya çalışılacak. Korunamadığı takdirde ise kurların yeniden yükselişi kaçınılmaz olacağı için, Hükümetin “Mart toplantısında da faiz indirim kararı verilmemesine” göz yumabileceği piyasalarda konuşulmaya başladı.
Siyasi ve diplomatik gelişmeler istikrarlı görünüm verse de, seçim öncesi ekonomik gelişmelerin piyasaları etkileyebileceği de açık. Bu takdirde günlük müdahalelerle kurlar istikrarlı halde tutulabilir mi, onu göreceğiz.
Bu döneme kadar piyasaları etkileyebilecek en önemli veri enflasyonda yeniden artış olabilir. Bu takdirde zaten Mart’ta faiz indirimi ihtimali de azalır. Özetle; indirim yapılmazsa seçime kadar önemli bir olumsuz etki görülmeden gidilebileceği söylenilebilir.
Asıl sıkıntı ise seçimden sonra belirginleşecek verilerdeki bozulmanın piyasaların moralini önceden bozma ihtimali. Bütçede 2018 YEP’e göre uyumlu görüntü verildi ama tek defalık gelirin yoğunluğu, harcamaların çok hızlı artması, vergi gelirlerinde ve işlem hacimlerindeki büyük düşüş, ileriye dönük ciddi riskler biriktirdiğini gösterdi. Merkez Bankası karı Hazine’ye erken alıp seçime kadar harcamaların verileri bozması engellenmeye çalışılsa da, daha sonrasının çok zor olacağını herkes görüyor.
‘Merkez’ sıkı durursa
MERKEZ Bankası, beklendiği gibi, dün faiz oranlarını değiştirmedi. Bu zaten beklenen bir karardı ama buna rağmen piyasaların karara olumlu tepki verdiği gözlendi.
Piyasaların Merkez Bankası’nın sıkı duruşun devam edeceğini işaret eden açıklamasının iyileşmede katkısı olduğu açık. Verilerin ekonomik dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösterdiği, finansal sıkılaşmanın etkisiyle iktisadi faaliyette yavaşlama eğiliminin devam ettiği belirtilen Merkez Bankası açıklamasında, enflasyon görünümünde bir miktar iyileşmeye karşılık fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği belirtilerek, “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına” karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, “gerekli görüldüğü takdirde ilave parasal sıkılaştırmaların yapılacağı” cümlesinin korunması da sıkı duruşu devam ettirme niyetinin göstergesi kabul edildi.
Özetle; piyasalar zaten faiz indirimi beklemiyordu ama “Mart’ta da faiz indirimi olmayacağına” ilişkin işaret aldığını düşündü. Bu nedenle iyileşme yaşandı.
Merkez Bankası açıklamasında yer alan bu cümlelerden bu kadar kesin bir sonuç çıkarmanın zorlama olacağı, daha iki ay süre olduğu açık. Ancak belki de piyasalar son Trump şokundan sonra iyileşme için bir bahane arıyorlardı, bu cümleler de bahaneleri oldu. Çünkü bir süredir kurlarda sağlanan istikrar üzerine mevcut trendin devam edeceği bekleniyordu. Suriye’den ABD’nin çıkışı siyasi olarak ekonomik düzelmeyi destekler hale getirilmişti ama bir tweet mesajıyla Trump’un çıkışı işleri tersine çevirdi. Piyasalar doğal olarak bu sürprizi de kullanıp olayları kendi lehlerine çevirmek için böyle bir yola gittiler.
Suriye konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılığı tümüyle bitti mi, seçimlere kadar burada istikrarlı bir görüntü verilip piyasalara olumsuz etkisi önlenebilecek mi, henüz bilmiyoruz. Hükümetin seçim öncesi piyasaların bozulmaması için bu konuda temkinli tutum takındığını ve yeniden uzlaşma görüntüsü vermek için büyük çaba sarf ettiğini gördük. Güvenlik koridorunun içeriğinde de seçimlere kadar sorun görüntüsü verilmemeye çalışılacağı açık. Ancak Trump sözkonusu olunca, yeni sürprizlerin olmayacağı söylenemiyor.
SEÇİM SONRASI FİYATLANIRSA…
Parasal sıkılaşma görüntüsünün piyasalarda nasıl etki ettiğini, yine yaşadık. Son siyasi gelişmeler ardından, seçim öncesinde siyasi orun olmadığı görüntüsü korunmaya çalışılacak. Korunamadığı takdirde ise kurların yeniden yükselişi kaçınılmaz olacağı için, Hükümetin “Mart toplantısında da faiz indirim kararı verilmemesine” göz yumabileceği piyasalarda konuşulmaya başladı.
Siyasi ve diplomatik gelişmeler istikrarlı görünüm verse de, seçim öncesi ekonomik gelişmelerin piyasaları etkileyebileceği de açık. Bu takdirde günlük müdahalelerle kurlar istikrarlı halde tutulabilir mi, onu göreceğiz.
Bu döneme kadar piyasaları etkileyebilecek en önemli veri enflasyonda yeniden artış olabilir. Bu takdirde zaten Mart’ta faiz indirimi ihtimali de azalır. Özetle; indirim yapılmazsa seçime kadar önemli bir olumsuz etki görülmeden gidilebileceği söylenilebilir.
Asıl sıkıntı ise seçimden sonra belirginleşecek verilerdeki bozulmanın piyasaların moralini önceden bozma ihtimali. Bütçede 2018 YEP’e göre uyumlu görüntü verildi ama tek defalık gelirin yoğunluğu, harcamaların çok hızlı artması, vergi gelirlerinde ve işlem hacimlerindeki büyük düşüş, ileriye dönük ciddi riskler biriktirdiğini gösterdi. Merkez Bankası karı Hazine’ye erken alıp seçime kadar harcamaların verileri bozması engellenmeye çalışılsa da, daha sonrasının çok zor olacağını herkes görüyor.