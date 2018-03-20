Maliye’den tıbbi cihazcılara 4 milyar TL ödeme

Maliye’nin hastanelerin artık tıbbi malzeme bile alamaz duruma gelmeleri nedeniyle bu borçları temizlemesine karar verilirken, bütçede yer almayan 4 milyar TL civarında bir ödemenin yapılması bekleniyor.

Hazırlanan yasa taslağının KDV ile ilgili torba yasaya dahil edilmesi bekleniyor. Maliye birkaç ay içinde ödeyeceği parayı, “faizsiz kredi” gibi verecek; 2020’den itibaren, 5 yıl içinde aylık kesintilerle tahsil edecek. Böylece iflasların eşiğindeki tıbbı cihaz şirketleri birkaç yıl rahatlatılmış olacak, sorunlar ötelenip, 2019 yılındaki seçimlere kadar sorun çıkmaması sağlanacak.

Karar tıbbi cihaz sektöründe memnuniyetle karşılandı. Şimdi de taslakta yer alan “Şirketlerin alacakları, Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği bir iskonto oranında indirilerek ödenir” maddesinin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor. Bir şirket yöneticisi, söylentilere göre şirketlerin 2017’den alacaklarına yüzde 15, 2015 ve 2016 yıllarından alacaklarına yüzde 5 kesinti yapılacağı, 2015 yılı öncesinden kalan alacaklarına ise iskonto uygulanmayacağının iddia edildiğini söyledi. Bu oranların sektör tarafından kabul edileceği ancak iskonto oranlarının yükselmesi halinde alacaklarından feragat etmeyi tartışacakları söyleniyor.

Konuştuğum sektör yetkililerinden edindiğim izlenim; bu iskonto oranlarını herkes kabul edecek. İskonto oranları çok yükselirse, küçük ölçekli işletmeler yine de kabul edebilir ama büyük ve yabancı şirketler razı olmayabilir.

MALİYE TEK TEK GEZİYOR

Bir şirket yöneticisi, Maliye’nin toplamda 3.5 milyar TL’lik bir ödeme yapacağı söylentisinin dolaştığını söyledi. Üniversite hastanelerinin tıbbı cihazcılara 8 milyar TL’lik borcu olduğunun konuşulduğunu kaydeden yönetici, sözü geçen iskonto oranları ile 3.5 milyar TL’nin kesinlikle yeterli olamayacağını kaydetti.

Borçlar konusunda Maliye Bakanlığı yönetiminin hastanelere pek güvenmediği görülüyor. Maliye uzmanlarının geçen haftadan itibaren tek tek üniversite hastanelerine gidip, hangi yıldan ne kadar tıbbi cihaz borçları bulunduğunu, kendileri araştırıp saptamaya çalıştıklarını öğrendik. Yani 8 milyar TL’lik borç rakamı düşebilir.

Sektör yetkilileri, kesin rakamların Maliye’nin bu hastanelerdeki çalışmalarından sonra belli olmasını, borçlar kesin olarak belli olduktan sonra da, belirlenecek toplam ödeme rakamına göre, kesin iskonto oranlarının saptanmasını bekliyorlar.

3.5 milyar TL’lik ödemenin yetmesi beklenmezken, Maliye’nin sektörü rahatlatmak için ödeme rakamını 5 milyar TL civarına kadar çıkarmasının mümkün olacağını söyleyenler de var. İşte bu aşamada Maliye’nin ödeme rakamını yükseltirken, ödemelerdeki iskonto oranlarını da bir miktar yükseltmesinin gündeme gelebileceği söyleniyor.

Özetle; devlet yine hizmet ve mal satın aldığı özel sektöre borcunu zamanında ödemeyip, borcunu sonradan indirimli ödüyor. 3-4 yıl sonra alacağını tahsil edebilen özel sektör de, çok sıkıştırıldığı için buna razı oluyor. Ancak devlet ödemelerindeki ilkesizliğin ve keyfiliğin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığı da ortada.

Her sektör gibi tıbbi cihaz sektörünün sorunları da bu ödemelerle sınırlı değil. Sağlık sektöründe hastaya erişimde epey yol alındı ama yıllar itibariyle kalite yani nitelik giderek bozuluyor. Yeni ilaçlar gibi yeni teknolojiye sahip tıbbi cihazların alınamaması doğrudan insan hayatını etkileyen sorun haline geliyor.

Tıbbi cihaz dahil, sektördeki giderek büyüyen sorunlara ve finansmanlarına bundan sonra da değinmeye devam edeceğiz.