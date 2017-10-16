Kılıçdaroğlu, kriz mağduru işadamlarını dinledi

VİZE krizinin iş alemini olumsuz etkilediği, bundan da önemlisi; üst üste gelen krizler nedeniyle iş adamlarındaki tedirginliğin katlanarak büyümesine neden olduğu gözleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta Denizli’de görüştüğü iş adamlarının yakınmalarından bu sonuç çıkıyor.

Denizli’de işadamları ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi. İşadamları ile yaptığı toplantıya, daha rahat konuşabilmeleri için, gazetecileri almadılar. O nedenle Denizli işadamlarının şikâyetlerini Kılıçdaroğlu’ndan, bizlere aktarmasını istedik. Kılıçdaroğlu’nun anlattıklarından dış politika alanında üst üste yaşanan krizlerin artık iş alemini yorgun düşürdüğü, umutsuzluğu arttırdığı anlaşılıyor. ABD ile yaşanan vize krizi de bunun son noktası olmuş. Krizlerin iş aleminde, özellikle Denizli gibi ihracata dayalı üretim yapan bölgelerde yarattığı moral bozukluğunun daha fazla olması da doğal. Denizli’li işadamları ABD ile yaşanan krizin, genel olarak Batı ile yaşanan gerilimlerin işlerini artık çok etkilediğini, dış politikadaki bu hataların biran önce çözülmesi gerektiğini belirtmişler. Denizli’deki ağırlıklı sektör olan tekstil üretiminde önemli yer tutan bornoz üreticilerinin özellikle mağdur olduğunu, ABD’nin en büyük pazarları olması nedeniyle, bornoz üreticilerinin şikâyetlerinin çok fazla olduğunu söyledi.

Bir işadamını son dönemde iş bağlantılarında çektikleri sıkıntıları anlatırken, “İş bağlantısı yapacağız, anlaşma imzalayacağız, iş yapacağımız yabancılar Türkiye’ye gelmekten çekiniyorlar. Bizim onların yanına gitmemizi anlaşmayı oralarda yapmamızı istiyorlar” demiş. Bu konuda da yabancı iş adamlarından gelen, “yabancılar çeşitli bahanelerle tutuklanıyormuş, biz de korkuyoruz” şikâyetlerini, Batı’da krizler nedeniyle oluşan kötü algının etkisine örnek göstermiş. Özetle; iş adamları ”bu politika böyle gitmez” diyorlarmış.

Denizli’de aynı zamanda tarım ve turizmin güçlü olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, her iki alanda da şikâyetlerin fazla olduğunu söyledi. Hem tarım politikalarından, ürün fiyatlarından şikâyetlerin geldiğini, hem de turizmde bu yıl biraz düzelmiş görünse de, sorunların devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

İşadamlarının Denizli’nin “Katma değeri yüksek ürün merkezi” haline getirilmesini istediklerini, altyapının bu konuda yeterli olduğunu söylediklerini ifade etti. Bu arada Denizli’deki iş adamlarının da, “enerji fiyatlarındaki yükseklikten” yakındıklarını dile getirdi.

ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ

Kılıçdaroğlu, “Böyle bir havada işadamlarının yeni yatırım yapmaları beklenmemeli. Kendileri de söylüyor ‘Önümüzü göremediğimiz için yatırım düşünmüyoruz’ diyorlar” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, sadece Denizli’de değil her bölgede iş âleminden gelen şikâyetlerin arttığını, kötü politikalardan öncelikle etkilenenlerin işadamları olduğunu, bu yakınma havasının yavaş yavaş her kesime yayılmaya başladığını gözlediklerini kaydetti. Bunun neticesi olarak Denizli’de önemli bir farkla referandumdan “hayır” çıktığını kaydeden Kılıçdaroğlu, AKP’nin giderek eridiğini iddia etti.

Bu nedenle CHP’nin iç içe geçmiş 5 halka halinde genel vizyonunu açıkladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, daha güçlü ve bağımsız bir yargı, katma değeri yüksek ürün üretimi ve bunun üniversitelerin bilgi üretimine geçecek özgür yapıya kavuşturulması, barışçı ve dengeli bir dış politika oluşturulması, toplumsal barış ve demokrasinin sağlanması ile bunların sürdürülebilirliğini birlikte hayata geçirmek gerektiğini, hepsinin iç içe olduğunu belirtti.