İlaççılar 3.69 TL’lik Euro kuruna razı ama...

Sağlık alanında bir süredir özellikle yeni nesil ilaçlar için sıkıntılar yaşanırken, hükümeti 2018 yılında ilaç alımında uygulanacak kur için zor bir karar bekliyor. 2017 yılında zaten zorlama bir karar ile Euro kurunun 2.69 TL olarak uygulamasına razı olan ilaççılar, büyük bir merakla 19 Şubat’a kadar açıklanması gereken 2018 uygulama kurunu bekliyorlar.
Sürenin dolmasına az bir süre kalmışken, bilgi aldığımız ilaç üreticileri, hükümete normalde 3.97 TL olarak uygulanması gereken Euro kurunun bu yıl 3.69 TL olarak uygulanmasına razı olduklarını bildirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında uygulanacak kur konusunda henüz kendilerine dönmediğini belirten üreticiler, önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde kurun belirlenmesi gerektiğini hatırlattı.
Normal olarak bakıldığında kur artışının yüzde 47.5 oranında gerçekleştiğini kaydeden bir yetkili, geçen yıl zaten normal oranda uygulanması gereken indirimin çok üstünde bir indirimle, 2.69 TL’lik Euro kuru uygulandığını hatırlattı. Bu indirimli oranın üzerine yüzde 47.5’luk kur artışı halinde bile, bu yıl 3.97 TL’lik kurun olması gerektiğini kaydeden yetkili, “Biz ağustos, eylül ve ekim aylarında yaşanan türbülansın dışarıda bırakılarak hesap yapılmasına razı olup, bu hesaplamayla bu yıl en düşük 3.69 TL’lik Euro kurunu kabul edebileceğimizi hükümete ilettik” dedi.
Bu uygulanacak kur fiyatının bir bölümünün normal kur hesabı içinde kalınarak, bir kısmının iskonto oranlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla yapılabileceğini, tüm bu seçeneklerin de masada olabileceğinin yine hükümete belirttiklerini söyledi.
Mevzuat gereği hükümetin 19 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, önümüzdeki bir yıl için uygulanacak ilaç alım fiyatında uygulanacak Euro kurunu o tarihe göre belirlemesi gerekiyor. Sektördeki kulis bilgilerine göre hükümetin 14 Şubat günü yani uygulama tarihinden 5 gün önce yeni Euro kurunu açıklaması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanların konuyla ilgili bir toplantı yapacakları da konuşuluyor.
İlaç sektörü kritik öneme sahip olan bu kararı merakla bekliyor. Anlaşıldığı gibi sektör yetkilileri çıtayı 3.69 TL olarak belirlemiş durumdalar. Bunun altında bir kur belirlenmesinin zaten var olan sıkıntıları büyüteceği konuşuluyor.
İLAÇ SIKINTISI
İlaç sektörünün uzun zamandır hükümetin uyguladığı kurlar ve yüksek iskonto oranlarından şikayetçi olduğu biliniyor. Yabancı ilaç üreticileri, iskontolu fiyatın başka ülkeler için de baz olması nedeniyle, yeni çıkardıkları ilaçları bu kadar yüksek iskonto oranları ve düşük kur üzerinden Türkiye’ye satmaktan vazgeçmeye başladılar.
Bu nedenle özellikle yeni nesil ve kanser gibi kritik hastalıkların özel ilaçlarının Türkiye’ye gelmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığı zaten biliniyor. Bunun yanı sıra son günlerde mevcut bazı ilaçların bulunmasında da sıkıntı yaşandığı görülüyor.
Bilgi veren yetkililer büyük ihtimalle depolardan kaynaklanan bir sıkıntı olabileceğini belirtiyorlar. Özellikle aralık ayında üreticilerin yüksek miktarda ilaç satışı yaptıklarını bildiklerini belirten yetkililer, mevcut sistem gereği zamlı fiyat gelene kadar yani yeni uygulanacak kur belirlenene kadar, bazı aracı şirketlerin depolarda ilaç tutmayı tercih ettiklerini, bunun her yıl görüldüğünü belirtiyorlar. Eczacıların depolardan fazla ilaç çekip de kendilerinde tutma eğiliminin çok az olduğu, bu nedenle sıkıntı için depoların kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Özetle; ekonomideki yaşanan genel sıkıntı, zaten bir süredir zorda olan ilaç gibi sektörleri daha fazla zorlayacak gözüküyor.
İlaççılar 3.69 TL’lik Euro kuruna razı ama...
Sağlık alanında bir süredir özellikle yeni nesil ilaçlar için sıkıntılar yaşanırken, hükümeti 2018 yılında ilaç alımında uygulanacak kur için zor bir karar bekliyor. 2017 yılında zaten zorlama bir karar ile Euro kurunun 2.69 TL olarak uygulamasına razı olan ilaççılar, büyük bir merakla 19 Şubat’a kadar açıklanması gereken 2018 uygulama kurunu bekliyorlar.
Sürenin dolmasına az bir süre kalmışken, bilgi aldığımız ilaç üreticileri, hükümete normalde 3.97 TL olarak uygulanması gereken Euro kurunun bu yıl 3.69 TL olarak uygulanmasına razı olduklarını bildirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında uygulanacak kur konusunda henüz kendilerine dönmediğini belirten üreticiler, önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde kurun belirlenmesi gerektiğini hatırlattı.
Normal olarak bakıldığında kur artışının yüzde 47.5 oranında gerçekleştiğini kaydeden bir yetkili, geçen yıl zaten normal oranda uygulanması gereken indirimin çok üstünde bir indirimle, 2.69 TL’lik Euro kuru uygulandığını hatırlattı. Bu indirimli oranın üzerine yüzde 47.5’luk kur artışı halinde bile, bu yıl 3.97 TL’lik kurun olması gerektiğini kaydeden yetkili, “Biz ağustos, eylül ve ekim aylarında yaşanan türbülansın dışarıda bırakılarak hesap yapılmasına razı olup, bu hesaplamayla bu yıl en düşük 3.69 TL’lik Euro kurunu kabul edebileceğimizi hükümete ilettik” dedi.
Bu uygulanacak kur fiyatının bir bölümünün normal kur hesabı içinde kalınarak, bir kısmının iskonto oranlarının yeniden düzenlenmesi yoluyla yapılabileceğini, tüm bu seçeneklerin de masada olabileceğinin yine hükümete belirttiklerini söyledi.
Mevzuat gereği hükümetin 19 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, önümüzdeki bir yıl için uygulanacak ilaç alım fiyatında uygulanacak Euro kurunu o tarihe göre belirlemesi gerekiyor. Sektördeki kulis bilgilerine göre hükümetin 14 Şubat günü yani uygulama tarihinden 5 gün önce yeni Euro kurunu açıklaması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanların konuyla ilgili bir toplantı yapacakları da konuşuluyor.
İlaç sektörü kritik öneme sahip olan bu kararı merakla bekliyor. Anlaşıldığı gibi sektör yetkilileri çıtayı 3.69 TL olarak belirlemiş durumdalar. Bunun altında bir kur belirlenmesinin zaten var olan sıkıntıları büyüteceği konuşuluyor.
İLAÇ SIKINTISI
İlaç sektörünün uzun zamandır hükümetin uyguladığı kurlar ve yüksek iskonto oranlarından şikayetçi olduğu biliniyor. Yabancı ilaç üreticileri, iskontolu fiyatın başka ülkeler için de baz olması nedeniyle, yeni çıkardıkları ilaçları bu kadar yüksek iskonto oranları ve düşük kur üzerinden Türkiye’ye satmaktan vazgeçmeye başladılar.
Bu nedenle özellikle yeni nesil ve kanser gibi kritik hastalıkların özel ilaçlarının Türkiye’ye gelmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığı zaten biliniyor. Bunun yanı sıra son günlerde mevcut bazı ilaçların bulunmasında da sıkıntı yaşandığı görülüyor.
Bilgi veren yetkililer büyük ihtimalle depolardan kaynaklanan bir sıkıntı olabileceğini belirtiyorlar. Özellikle aralık ayında üreticilerin yüksek miktarda ilaç satışı yaptıklarını bildiklerini belirten yetkililer, mevcut sistem gereği zamlı fiyat gelene kadar yani yeni uygulanacak kur belirlenene kadar, bazı aracı şirketlerin depolarda ilaç tutmayı tercih ettiklerini, bunun her yıl görüldüğünü belirtiyorlar. Eczacıların depolardan fazla ilaç çekip de kendilerinde tutma eğiliminin çok az olduğu, bu nedenle sıkıntı için depoların kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.
Özetle; ekonomideki yaşanan genel sıkıntı, zaten bir süredir zorda olan ilaç gibi sektörleri daha fazla zorlayacak gözüküyor.