İlaç şirketlerine ‘cimri’ kur

Her yıl ilaç şirketlerine yaptığı ödemeyi Euro kuruna göre değiştiren devlet bu yıl Euro’yu 2.70 liradan hesaplayacak. Kararnamedeki ‘geçen yılki ortalama Euro kurunun yüzde 70’i alınır’ ifadesine rağmen bu yıl yüzde 65’i olarak uygulanacak. Bu da ilaç şirketlerine yapılan ödemenin daha az artması anlamına geliyor.

HÜKÜMET kamuya ilaç alımında, ilaç şirketlerine ödediği fiyatı tekrar düşürüyor. Bu yıl aldığı ilaçlarda Euro kurunu 2.70 TL olarak uygulayacak. Konuyla ilgili kararname değişikliğinin bu hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Geçen hafta Sağlık Bakanı Ahmet Demircan başkanlığında bürokratlar ve ilaç üreticileri ile ithalatçılarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da bir süre katılıp ayrıldığı öğrenilirken, kurlarda yapılan indirime gerekçe olarak, “Enflasyon beklentilerindeki yükseklik ve bütçe imkânlarının sınırlı olması”nın gösterildiği öğrenildi. Mevcut kararname gereği “geçen yılki ortalama Euro kurunun yüzde 70’i” oranında uygulanan alım fiyatlarında, geçen yılki 2.34 TL’lik kura kıyasla bu yıl yüzde 23’lük artış yapılıp 2.88 TL olarak uygulanması gerekirken, artış oranı yüzde 15 ile sınırlandırılıyor. Geçen hafta bakanların imzasına açılan yeni kararnamede, 2018 yılında uygulanmak üzere, “Bu yılki kur artışı yüzde 15 oranında sınırlanarak uygulanır” şeklinde değişiklik maddesi yer alıyor.

Geçen hafta BigPara’da “Keskin Kulak” isimli kulis köşesinde bu haber verilmişti. Ancak o haberde her yıl yüzde 15 ile sınırlanacağı belirtilmişken, kararname sadece bu yıla ilişkin sınırlamayı öngörüyor.

Toplantıda ilaç üreticilerinin zaten çok düşük bir kur uygulandığını, mağdur olduklarını, yüzde 15 sınırlaması ile mağduriyetlerinin artacağını söylemelerine karşılık, devletin imkanları ve makro ekonomik dengeler gerekçe gösterilmiş. İlaç üreticileri şu anda 4.66’larda olan Euro kurunun, yüzde 15 sınırlaması ile kendileri için 2.70 TL’ye indiğini hatırlattılar. Baz alınan kurun geçen yılın ortalama kuru olduğunu hatırlatan ilaççılar, “yüzde 15 sınırlamasıyla geçen yılki ortalama Euro kurunun yüzde 70’i değil 65’i, bu yıl satacağımız ilaçlar için uygulanmış olacak. Kurlardaki hızlı artışla, bu sürdürülebilir bir oran olmayı aştı” yorumunu yaptılar. Bu yıl Euro kurunun artacağı kesinken, ilaç alımlarında kendilerine neredeyse fiili kurun yarısı kadar ödeme yapılacağını hatırlattılar.

Toplantıda ilaççıların rakamlar vererek, yıl içinde kur farkları nedeniyle bu mağduriyetlerinin daha da artacağı şikâyetini toplantıya katılan bakanlara ilettikleri öğrenildi. İlaç şirketleri toplantıya katılan bakanların zaten bu indirimi tebliğ etmek için geldiklerini, Sağlık Bakanı Demircan’ın yeni bir bakan olması nedeniyle, belli ki “sektöre sormadan bu işi yapmamış olmak” için toplantı düzenlediğini, yani zaten kararın toplantı öncesi alınmış olduğunu belirttiler.

2.2 MİLYAR TL’LİK AZ ÖDEME

Bu kesintinin neden yapıldığı, bütçe içinde yer alıp almadığı da ayrı bir konu. 2017 yılı bütçesinde kamunun ilaç alımları için ayrılan kaynağın 24 milyar TL olarak yer aldığı ama 25 milyar 665 milyon TL olarak gerçekleştiği görülüyor. 2018 yılı bütçesine ise 29 milyar 179 milyon TL’lik kamunun ilaç alımları ödeneği konduğu biliniyor.

Buradan yola çıkarak hedeflenen zam oranı için hesap yapılamıyor çünkü bunun içerisinde ilaç sayısındaki artış da yer alıyor. Bilgi veren ilaçcılar hesaplarına göre kamunun bu fiyat indirimini yaparak bütçeden 2 milyar 250 milyon TL’lik tasarruf hesapladığını söylüyorlar. Bütçe ödeneğinde yüzde 20 bir artış var ama belli ki bu indirim bütçe içinde kalınmak için yapıldı.

15 Şubat’a kadar açıklama süresi varken, hükümetin bir an önce bu kararı açıklamak isteyeceği, böylece “işte enflasyonla mücadele için bu rakamı azaltıyoruz” mesajı vermeye çalışacağı anlaşılıyor.

Bu kararın yaratacağı sıkıntılar ise o kadar çok ki, yazmaya devam edeceğiz...