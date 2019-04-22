Huawei, 5G dahil ayrımcı olmayan politikalar istiyor

BİLGİ ve iletişim teknolojileri altyapısı ve akıllı cihazların lider üreticilerinden biri olan Huawei, çalıştığı ülkelerde “ayrımcı olmayan politikalar” istiyor. 5G ve siber güvenlik alanları başta olmak üzere, ayrımcı olmayan politikalar uygulandığı takdirde teknolojik yarışta öne çıkacakları konusunda iddialılar. Huawei’nin, Çin’de her yıl gerçekleştirdiği Global Analist Zirvesi’nin 16’ncısı, 16 Nisan’da Shenzhen’de gerçekleşti. “Tamamen Bağlantılı, Akıllı Bir Dünya İnşa Etmek” ana cümlesine sahip Huawei Analist Zirvesi 2019 (HAS), dünyadan 680’den fazla endüstri ve finansal analiz uzmanı, fikir liderleri, telekomünikasyon, internet ve finans sektörünün temsilcilerinin katılımını sağladı. Sürekli inovasyonla tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın inşasını temel alan Zirveye, davetli olarak katılan gazeteciler arasındaydık.
Huawei CEO’su Ken Hu, organizasyonu açış konuşmasında, “Akıllı dünya çağının artık resmen başladığını, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin şimdiye dek görülmemiş gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya olduğunu, 5G’nin yaşamımıza beklenenden çok daha fazla yenilik getireceğini” söyledi. Huawei’nin tahminlerine göre, 2025 yılında dünyada 2.8 milyar 5G kullanıcısı olacağını kaydeden Ken Hu, çok sayıdaki kullanıcıyı desteklemek için basit, güçlü ve akıllı ağlar geliştirmeyi, müşterileri için de sürekli yeni değerler yaratmayı amaçladıklarını kaydetti. Pazarın önemli aktörlerinden biri olarak bulut rekabetinin bir anlamda yapay zeka rekabeti olduğunu düşündüklerini kaydeden Ken Hu, tüketicilere tüm senaryolarda akıllı ve kesintisiz bir dijital deneyim yaşatmak için önemli adımlar attıklarının altını çizdi.
Zirve nedeniyle 3 gün boyunca Shenzen’deki Huawei Merkezini, üretim ve Ar-Ge tesislerini gezme fırsatımız oldu. Avrupa ülkelerinin önemli tarihi binalarının birebir örneklerinin yer aldığı, çok geniş bir arazi üzerinde kurulan birimler arasında ulaşımın trenle sağlandığı, yeni oluşturulan Huawei yerleşkesini gezdik. İlk kez basına açılan telefon üretim merkezini görme imkanı bulduk.
Huawei’nin idari yapısında önemli kararlar 7 kişilik İcra kurulu’nda alınırken, yürütme sorumluluğu seçilen 3 CEO arasında, altışar aylık dönüşümlü olarak yerine getiriliyor.
TÜRKİYE VE ARIKAN’IN ÖNEMİ
Dönüşümlü CEO’lerden Guo Ping, Polonya, Avusturya ve Türkiye’den gelen gazetecilerle özel bir sohbet toplantısı düzenleyerek, sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine siber güvenlik merkezini geçen ay Brüksel’de açtıklarını, bir bütün olarak AB ve Avrupa ülkeleri için güvenli ve şeffaf bir mekanizma inşa etmeyi umduklarını kaydeden Guo Ping, Almanya ve AB’nin ayrımcı olmayan politikasını hem ülke hem de şirketlere yönelik olarak takdir ettiklerini kaydeden Guo Ping, “Başkan Trump, ABD şirketlerinin 5G’de liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Neden Çinli veya Avusturyalı şirketler ön plana çıkamıyor? ABD şirketleri neden tek lider olmalı? Liderler ABD’den değilse, ABD hükümeti bir şekilde hata bulacaktır. Ancak oyun artık bu şekilde oynanmayacaktır” dedi.
Huawei iddialı oldukları 5G ve yapay zeka konularında Türkiye’yi önemli bir potansiyel ülke olarak görüyor. Çin dışındaki ikinci büyük Ar-Ge merkezinin Türkiye’de olmasını da verdikleri öneme örnek olarak gösteriyorlar. “Çin’in Avrupa’daki yatırımları hakkında çok fazla tartışma olduğu, Çinli firmaların Avrupa’da kritik altyapıya sahip olmalarından korkulduğu” şeklindeki soruyu yanıtlayan Guo Ping, “Huawei’de, sayısallaştırma ve istihbarat çağında, tüm ülkelerin yalnızca kendilerine güvenmekten kaçınmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun yerine, başkalarının güçlü yanlarından yararlanabilmeleri ve ürünlerini ve çözümlerini daha rekabetçi hale getirebilmeleri için kapsamlı bir küresel iş birliğini sürdürmeleri gerekiyor” dedi.
Aynı soruya yanıt verirken, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde Profesör Dr. Erdal Arıkan’ın 5G hakkında yazdığı bildiriyi örnek veren Guo Ping, “Huawei bu makalenin değerini anladı, Profesör Arıkan ile çalışmaya başladı ve araştırma sonuçlarını da iletişim teknolojisi özelindeki ürünlerinde uygulamaya başladı. Daha sonra bunu bir 5G standardına dönüştürdük. Bunun Bilkent Üniversitesi, profesörün kendisi ve Türkiye’nin itibarı için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 5G’nin dünyadaki ilerlemesine de büyük katkı sağladı. Bu tür ortaklıklar birbirlerini güçlendirir ve tüm taraflara yarar sağlar” şeklinde konuştu.
Arıkan’ın polar kodların mucidi olduğunu, son 10 yıl boyunca yakın çalıştıklarını, birlikte 5G kanal kodlama standardını oluşturduklarını kaydeden Guo Ping, “5G, Türk teknolojisini kullanacak ve bu teknoloji dünyanın diğer bölgelerinde de hayata geçecek. 5G kodlamasında Türkiye çoktan önderlik etti. Türk halkı bununla gurur duyacak” şeklinde konuştu.
Profesör Arıkan için “harika bir insan” diyen Guo Ping, “Sadece Türkiye için bir kahraman değil, iletişim endüstrisi için de bir kahraman. İletişimi çok daha verimli hale getirdi” şeklinde konuştu.
Huawei, 5G dahil ayrımcı olmayan politikalar istiyor
BİLGİ ve iletişim teknolojileri altyapısı ve akıllı cihazların lider üreticilerinden biri olan Huawei, çalıştığı ülkelerde “ayrımcı olmayan politikalar” istiyor. 5G ve siber güvenlik alanları başta olmak üzere, ayrımcı olmayan politikalar uygulandığı takdirde teknolojik yarışta öne çıkacakları konusunda iddialılar. Huawei’nin, Çin’de her yıl gerçekleştirdiği Global Analist Zirvesi’nin 16’ncısı, 16 Nisan’da Shenzhen’de gerçekleşti. “Tamamen Bağlantılı, Akıllı Bir Dünya İnşa Etmek” ana cümlesine sahip Huawei Analist Zirvesi 2019 (HAS), dünyadan 680’den fazla endüstri ve finansal analiz uzmanı, fikir liderleri, telekomünikasyon, internet ve finans sektörünün temsilcilerinin katılımını sağladı. Sürekli inovasyonla tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyanın inşasını temel alan Zirveye, davetli olarak katılan gazeteciler arasındaydık.
Huawei CEO’su Ken Hu, organizasyonu açış konuşmasında, “Akıllı dünya çağının artık resmen başladığını, bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinin şimdiye dek görülmemiş gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya olduğunu, 5G’nin yaşamımıza beklenenden çok daha fazla yenilik getireceğini” söyledi. Huawei’nin tahminlerine göre, 2025 yılında dünyada 2.8 milyar 5G kullanıcısı olacağını kaydeden Ken Hu, çok sayıdaki kullanıcıyı desteklemek için basit, güçlü ve akıllı ağlar geliştirmeyi, müşterileri için de sürekli yeni değerler yaratmayı amaçladıklarını kaydetti. Pazarın önemli aktörlerinden biri olarak bulut rekabetinin bir anlamda yapay zeka rekabeti olduğunu düşündüklerini kaydeden Ken Hu, tüketicilere tüm senaryolarda akıllı ve kesintisiz bir dijital deneyim yaşatmak için önemli adımlar attıklarının altını çizdi.
Zirve nedeniyle 3 gün boyunca Shenzen’deki Huawei Merkezini, üretim ve Ar-Ge tesislerini gezme fırsatımız oldu. Avrupa ülkelerinin önemli tarihi binalarının birebir örneklerinin yer aldığı, çok geniş bir arazi üzerinde kurulan birimler arasında ulaşımın trenle sağlandığı, yeni oluşturulan Huawei yerleşkesini gezdik. İlk kez basına açılan telefon üretim merkezini görme imkanı bulduk.
Huawei’nin idari yapısında önemli kararlar 7 kişilik İcra kurulu’nda alınırken, yürütme sorumluluğu seçilen 3 CEO arasında, altışar aylık dönüşümlü olarak yerine getiriliyor.
TÜRKİYE VE ARIKAN’IN ÖNEMİ
Dönüşümlü CEO’lerden Guo Ping, Polonya, Avusturya ve Türkiye’den gelen gazetecilerle özel bir sohbet toplantısı düzenleyerek, sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine siber güvenlik merkezini geçen ay Brüksel’de açtıklarını, bir bütün olarak AB ve Avrupa ülkeleri için güvenli ve şeffaf bir mekanizma inşa etmeyi umduklarını kaydeden Guo Ping, Almanya ve AB’nin ayrımcı olmayan politikasını hem ülke hem de şirketlere yönelik olarak takdir ettiklerini kaydeden Guo Ping, “Başkan Trump, ABD şirketlerinin 5G’de liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Neden Çinli veya Avusturyalı şirketler ön plana çıkamıyor? ABD şirketleri neden tek lider olmalı? Liderler ABD’den değilse, ABD hükümeti bir şekilde hata bulacaktır. Ancak oyun artık bu şekilde oynanmayacaktır” dedi.
Huawei iddialı oldukları 5G ve yapay zeka konularında Türkiye’yi önemli bir potansiyel ülke olarak görüyor. Çin dışındaki ikinci büyük Ar-Ge merkezinin Türkiye’de olmasını da verdikleri öneme örnek olarak gösteriyorlar. “Çin’in Avrupa’daki yatırımları hakkında çok fazla tartışma olduğu, Çinli firmaların Avrupa’da kritik altyapıya sahip olmalarından korkulduğu” şeklindeki soruyu yanıtlayan Guo Ping, “Huawei’de, sayısallaştırma ve istihbarat çağında, tüm ülkelerin yalnızca kendilerine güvenmekten kaçınmaları gerektiğine inanıyoruz. Bunun yerine, başkalarının güçlü yanlarından yararlanabilmeleri ve ürünlerini ve çözümlerini daha rekabetçi hale getirebilmeleri için kapsamlı bir küresel iş birliğini sürdürmeleri gerekiyor” dedi.
Aynı soruya yanıt verirken, Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde Profesör Dr. Erdal Arıkan’ın 5G hakkında yazdığı bildiriyi örnek veren Guo Ping, “Huawei bu makalenin değerini anladı, Profesör Arıkan ile çalışmaya başladı ve araştırma sonuçlarını da iletişim teknolojisi özelindeki ürünlerinde uygulamaya başladı. Daha sonra bunu bir 5G standardına dönüştürdük. Bunun Bilkent Üniversitesi, profesörün kendisi ve Türkiye’nin itibarı için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 5G’nin dünyadaki ilerlemesine de büyük katkı sağladı. Bu tür ortaklıklar birbirlerini güçlendirir ve tüm taraflara yarar sağlar” şeklinde konuştu.
Arıkan’ın polar kodların mucidi olduğunu, son 10 yıl boyunca yakın çalıştıklarını, birlikte 5G kanal kodlama standardını oluşturduklarını kaydeden Guo Ping, “5G, Türk teknolojisini kullanacak ve bu teknoloji dünyanın diğer bölgelerinde de hayata geçecek. 5G kodlamasında Türkiye çoktan önderlik etti. Türk halkı bununla gurur duyacak” şeklinde konuştu.
Profesör Arıkan için “harika bir insan” diyen Guo Ping, “Sadece Türkiye için bir kahraman değil, iletişim endüstrisi için de bir kahraman. İletişimi çok daha verimli hale getirdi” şeklinde konuştu.