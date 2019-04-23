Faiz indirim beklentisi yine ötelendi

Seçim öncesinde oluşan “Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi”nin giderek ötelendiği görülüyor. Daha önce “Seçim öncesi acaba olur mu?” diye bakılan faiz indirimi beklentisi, önce nisan, sonra haziran ayındaki toplantılara ötelenmişti. Şimdi de “en erken temmuzda olabilir” denilmeye başlandı.
Dolayısıyla bu hafta toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi bekleyen piyasa oyuncusunun hemen hemen hiç kalmadığı söylenebilir. Bırakın bu haftaki toplantıda faiz indirimini, “Faiz indirimi için sinyal verilmesi” de beklenmiyor. Merkez Bankası’nın aynı faiz oranlarıyla en azından 3 ay daha devam edeceği belirtiliyor.
Bu arada TL’nin değer kaybının dün yeni haftaya başlandığında devam ettiği görüldü. Seçim sonrası mazbata tartışması nedeniyle yükselen kurlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasıyla biraz gevşemişti. 5.71 TL’ye kadar düşen dolar kurunun döviz rezervleriyle ilgili haberler nedeniyle geçen hafta yeniden 5.85 TL’lere kadar çıktığı görüldü. Dün sabah saatlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının da etkisiyle kurların 5.85i TL’yi aştığı görülürken, daha sonra küçük bir gevşeme yaşandı.
Dolardaki artış için küresel piyasalarda, Sri Lanka’da hafta sonunda yaşanan katliamların Asya ülkeleri paralarında yarattığı değer kaybı ve dünya petrol fiyatlarındaki yüksek oranlı artışların da rol oynadığı belirtiliyor.
ÇABA GEREKİYOR
Dün bu satırlar yazılırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimleriyle ilgili iptal taleplerini gündeme almış, görüşmelere başlamayı kararlaştırmıştı. YSK’dan çıkacak kararın piyasalar üzerinde, özellikle kurlar açısından önemli rol oynayacak..
Artık karar aşamasına yaklaşılan ABD ile süren S-400 sorunuyla ilgili atılacak adımlar önümüzdeki günlerde piyasada önemli etki yaratacak. ABD’yi tatmin edecek bir karar alınması halinde bu TL’nin değer kazanmasına yol açabilir.
Ancak IMF- Dünya Bankası toplantıları için gittikleri ABD’den yeniden gelen bankacılarla konuştuğumda, S-400 füzeleriyle ilgili sorun çözülse bile sorunların tümüyle hallolacağı anlamını çıkarmamak gerektiğini söylediler. İzlenimlerini aktaran bankacılar, yeni açıklanan ekonomik programın yabancı yatırımcıları tam olarak ikna etmediğini gözlediklerini belirtirlerken, oluşan olumsuz algının düzeltilmesi için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydettiler. S-400‘lerle ilgili bir çözüm formülü bulunsa bile, yeniden güven oluşturmak için sorunlardan sadece birinin ortadan kalkmış olacağını belirttiler.
NE ZAMAN OLABİLİR?
Tüm bu riskler nedeniyle, Türkiye’nin sıkı para politikasını gevşetmesinin, başka bir deyişle Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı vermesinin zor olduğu konusunda piyasalarda genel bir görüş hakim.
Piyasalardaki beklentilere bakıldığında faiz indirim beklentisinin “en erken temmuz ayındaki toplantı”ya ötelendiği görülürken, bazı piyasa oyuncuları temmuzda da indirimin zor olacağı görüşündeler.
Enflasyonda beklenen iyileşmenin sağlanamaması, kurlardaki artışın devam etmesi, petrol fiyatlarındaki artış, iç ve dış siyasi çatışmalar, güvenilir bir ekonomi politikası ihtiyacının devam etmesi gibi unsurlar faiz indiriminin önündeki mevcut engeller.
Umarız bu engeller biran önce aşılır da ekonomik gidişat yeniden rayına oturtulabilir.
Faiz indirim beklentisi yine ötelendi
Seçim öncesinde oluşan “Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi”nin giderek ötelendiği görülüyor. Daha önce “Seçim öncesi acaba olur mu?” diye bakılan faiz indirimi beklentisi, önce nisan, sonra haziran ayındaki toplantılara ötelenmişti. Şimdi de “en erken temmuzda olabilir” denilmeye başlandı.
Dolayısıyla bu hafta toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi bekleyen piyasa oyuncusunun hemen hemen hiç kalmadığı söylenebilir. Bırakın bu haftaki toplantıda faiz indirimini, “Faiz indirimi için sinyal verilmesi” de beklenmiyor. Merkez Bankası’nın aynı faiz oranlarıyla en azından 3 ay daha devam edeceği belirtiliyor.
Bu arada TL’nin değer kaybının dün yeni haftaya başlandığında devam ettiği görüldü. Seçim sonrası mazbata tartışması nedeniyle yükselen kurlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasıyla biraz gevşemişti. 5.71 TL’ye kadar düşen dolar kurunun döviz rezervleriyle ilgili haberler nedeniyle geçen hafta yeniden 5.85 TL’lere kadar çıktığı görüldü. Dün sabah saatlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının da etkisiyle kurların 5.85i TL’yi aştığı görülürken, daha sonra küçük bir gevşeme yaşandı.
Dolardaki artış için küresel piyasalarda, Sri Lanka’da hafta sonunda yaşanan katliamların Asya ülkeleri paralarında yarattığı değer kaybı ve dünya petrol fiyatlarındaki yüksek oranlı artışların da rol oynadığı belirtiliyor.
ÇABA GEREKİYOR
Dün bu satırlar yazılırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimleriyle ilgili iptal taleplerini gündeme almış, görüşmelere başlamayı kararlaştırmıştı. YSK’dan çıkacak kararın piyasalar üzerinde, özellikle kurlar açısından önemli rol oynayacak..
Artık karar aşamasına yaklaşılan ABD ile süren S-400 sorunuyla ilgili atılacak adımlar önümüzdeki günlerde piyasada önemli etki yaratacak. ABD’yi tatmin edecek bir karar alınması halinde bu TL’nin değer kazanmasına yol açabilir.
Ancak IMF- Dünya Bankası toplantıları için gittikleri ABD’den yeniden gelen bankacılarla konuştuğumda, S-400 füzeleriyle ilgili sorun çözülse bile sorunların tümüyle hallolacağı anlamını çıkarmamak gerektiğini söylediler. İzlenimlerini aktaran bankacılar, yeni açıklanan ekonomik programın yabancı yatırımcıları tam olarak ikna etmediğini gözlediklerini belirtirlerken, oluşan olumsuz algının düzeltilmesi için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydettiler. S-400‘lerle ilgili bir çözüm formülü bulunsa bile, yeniden güven oluşturmak için sorunlardan sadece birinin ortadan kalkmış olacağını belirttiler.
NE ZAMAN OLABİLİR?
Tüm bu riskler nedeniyle, Türkiye’nin sıkı para politikasını gevşetmesinin, başka bir deyişle Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı vermesinin zor olduğu konusunda piyasalarda genel bir görüş hakim.
Piyasalardaki beklentilere bakıldığında faiz indirim beklentisinin “en erken temmuz ayındaki toplantı”ya ötelendiği görülürken, bazı piyasa oyuncuları temmuzda da indirimin zor olacağı görüşündeler.
Enflasyonda beklenen iyileşmenin sağlanamaması, kurlardaki artışın devam etmesi, petrol fiyatlarındaki artış, iç ve dış siyasi çatışmalar, güvenilir bir ekonomi politikası ihtiyacının devam etmesi gibi unsurlar faiz indiriminin önündeki mevcut engeller.
Umarız bu engeller biran önce aşılır da ekonomik gidişat yeniden rayına oturtulabilir.