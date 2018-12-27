Enerji fiyat indirimi ve asgari ücretin etkileri

HÜKÜMETİN yılbaşından itibaren doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapacağı indirim ile asgari ücretteki yüksek oranlı artışın etkileri tartışılıyor. Hükümete yakın kaynaklar bütçeye fazla yük gelmeyeceğini, seçimlere girilirken ekonomik sıkıntıların azalmasına bu kararlarla katkı sağlanacağını belirtiyorlar.
Hükümete yakın kaynaklar, bu kararların bir anlamda seçim yatırımı olduğunu kabul ediyorlar. Muhalefetin daha önceki bir seçimde asgari ücrette yüksek oranlı artış vaadiyle ortaya çıkmasının oylarda etkisinin görüldüğünü, daha sonraki secimde bu yolun kapatıldığını belirterek, asgari ücrette yapılan yüzde 26 oranındaki artışın yine seçimde muhalefetin kozunu elinden almak amacı taşıdığını kabul ediyorlar.
Asgari ücretle kamuda çalışan sayısının az olduğunu buna karşılık vergi tahsilatını artıracağını kaydeden bir yetkili, kısacası asgari ücrete yüksek oranlı zammın bütçeye yükten çok getiri sağlayacağını ifade etti.
Sorumuz üzerine asgari ücretin asıl yükünün özel sektör üzerinde olacağını teyit eden aynı yetkili, özel sektörün bu yükü fiyatlara yansıtacağını dolayısıyla enflasyona artırıcı yönde etki yapacağını da kabul etti. Bu kararın aynı zamanda iç talebi artıracağını kaydeden yetkili, bu kanaldan da enflasyonda artırıcı yönde etki yapmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Buna karşılık asgari ücretteki artışın psikolojik bir etkisi bulunduğunu kaydeden hükümete yakın kaynağımız, artık muhalefetin “belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 Tl olacak” vaadinin belediye seçimlerinde etkisi olacağını sanmadığını söyledi. Bunun bir seçim yatırımı olduğunu kabul eden kaynak, 3-4 secim öncesinde muhalefetin başlattığı popülist vaatlere iktidar partisinin de katılmak zorunda kaldığını belirterek, “keşke muhalefet bu yola açmasaydı, maalesef açtı ve artık böyle gidiyor” yorumunu yaptı.
PETROLÜN ETKİSİ
SGK primlerine devlet katkısının zaten daha önce çıkarılmış bir kolaylık olduğunu, bunun devam edeceğini ve bütçeye ek bir yük getirmeyeceğini kaydeden hükümete yakın kaynak, enerji fiyatlarındaki indirimi de doğal karşılamak gerektiğini söyledi.
Dünya petrol fiyatlarının 80 dolarlık beklentiye karşılık 58 dolarlarda seyrettiğini, bunun çok önemli bir avantaj sağladığını kaydeden yetkili, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman yapılan indirimlerin yanında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında da indirime gidilmesinin doğal olduğunu söyledi. Yetkili, bu indirimler nedeniyle KİT dengesinde önemli bir sorun oluşmayacağını da iddia etti.
Ayın yetkili küresel ekonomik gelişmeler hakkında da aşırı iyimser bir tablo ortaya koydu. Fed’in artık kolay kolay faiz artıramayacağını, bunun bizim gibi ülkelere yarayacağını, küresel büyümede yaşanan yavaşlamanın 2019 için Türkiye’ye avantaj sağlayacağını söyledi.
Diğer gelişmekte olan ülkeler kadar olmasa bile, Türkiye’ye 2019 yılında fon akışının olacağını, kurlarda artık bundan sonra önemli bir yükselme beklemediklerini kaydeden yetkili, bankaların durumlarının da iyileştiğini söyledi. Yılın ilk 6 ayında ekonomik gerileme devam etse bile daha sonrasında büyüme trendine geçileceğini kaydeden yetkili, buna karşılık yatırımların yeniden canlandırılması gerektiğini, yabancı sermayenin doğrudan yatırımları için yeni düzenlemeler yapmak gerekebileceğini de kaydetti. Aksi takdirde ekonomideki zayıflıktan kolay kolay kurtulmanın mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.
Hükümetin ekonomik iklime artık daha iyimser baktığını, buna bağlı olarak seçimlere ilişkin umutlarının arttığını gözlemledik.
Enerji fiyat indirimi ve asgari ücretin etkileri
HÜKÜMETİN yılbaşından itibaren doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapacağı indirim ile asgari ücretteki yüksek oranlı artışın etkileri tartışılıyor. Hükümete yakın kaynaklar bütçeye fazla yük gelmeyeceğini, seçimlere girilirken ekonomik sıkıntıların azalmasına bu kararlarla katkı sağlanacağını belirtiyorlar.
Hükümete yakın kaynaklar, bu kararların bir anlamda seçim yatırımı olduğunu kabul ediyorlar. Muhalefetin daha önceki bir seçimde asgari ücrette yüksek oranlı artış vaadiyle ortaya çıkmasının oylarda etkisinin görüldüğünü, daha sonraki secimde bu yolun kapatıldığını belirterek, asgari ücrette yapılan yüzde 26 oranındaki artışın yine seçimde muhalefetin kozunu elinden almak amacı taşıdığını kabul ediyorlar.
Asgari ücretle kamuda çalışan sayısının az olduğunu buna karşılık vergi tahsilatını artıracağını kaydeden bir yetkili, kısacası asgari ücrete yüksek oranlı zammın bütçeye yükten çok getiri sağlayacağını ifade etti.
Sorumuz üzerine asgari ücretin asıl yükünün özel sektör üzerinde olacağını teyit eden aynı yetkili, özel sektörün bu yükü fiyatlara yansıtacağını dolayısıyla enflasyona artırıcı yönde etki yapacağını da kabul etti. Bu kararın aynı zamanda iç talebi artıracağını kaydeden yetkili, bu kanaldan da enflasyonda artırıcı yönde etki yapmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Buna karşılık asgari ücretteki artışın psikolojik bir etkisi bulunduğunu kaydeden hükümete yakın kaynağımız, artık muhalefetin “belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 Tl olacak” vaadinin belediye seçimlerinde etkisi olacağını sanmadığını söyledi. Bunun bir seçim yatırımı olduğunu kabul eden kaynak, 3-4 secim öncesinde muhalefetin başlattığı popülist vaatlere iktidar partisinin de katılmak zorunda kaldığını belirterek, “keşke muhalefet bu yola açmasaydı, maalesef açtı ve artık böyle gidiyor” yorumunu yaptı.
PETROLÜN ETKİSİ
SGK primlerine devlet katkısının zaten daha önce çıkarılmış bir kolaylık olduğunu, bunun devam edeceğini ve bütçeye ek bir yük getirmeyeceğini kaydeden hükümete yakın kaynak, enerji fiyatlarındaki indirimi de doğal karşılamak gerektiğini söyledi.
Dünya petrol fiyatlarının 80 dolarlık beklentiye karşılık 58 dolarlarda seyrettiğini, bunun çok önemli bir avantaj sağladığını kaydeden yetkili, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman yapılan indirimlerin yanında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında da indirime gidilmesinin doğal olduğunu söyledi. Yetkili, bu indirimler nedeniyle KİT dengesinde önemli bir sorun oluşmayacağını da iddia etti.
Ayın yetkili küresel ekonomik gelişmeler hakkında da aşırı iyimser bir tablo ortaya koydu. Fed’in artık kolay kolay faiz artıramayacağını, bunun bizim gibi ülkelere yarayacağını, küresel büyümede yaşanan yavaşlamanın 2019 için Türkiye’ye avantaj sağlayacağını söyledi.
Diğer gelişmekte olan ülkeler kadar olmasa bile, Türkiye’ye 2019 yılında fon akışının olacağını, kurlarda artık bundan sonra önemli bir yükselme beklemediklerini kaydeden yetkili, bankaların durumlarının da iyileştiğini söyledi. Yılın ilk 6 ayında ekonomik gerileme devam etse bile daha sonrasında büyüme trendine geçileceğini kaydeden yetkili, buna karşılık yatırımların yeniden canlandırılması gerektiğini, yabancı sermayenin doğrudan yatırımları için yeni düzenlemeler yapmak gerekebileceğini de kaydetti. Aksi takdirde ekonomideki zayıflıktan kolay kolay kurtulmanın mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.
Hükümetin ekonomik iklime artık daha iyimser baktığını, buna bağlı olarak seçimlere ilişkin umutlarının arttığını gözlemledik.