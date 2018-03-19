Dolar 4 TL’yi geçerse faizler ne olacak

BAKANLAR ve danışmanlar, hâlâ faizlerin indirileceği demeçleri verirken, dolar kuru geçen hafta 3.92 TL’ye çıktı. Kurlardaki artış devam ederse faizlerin daha da yükselmesi gerekirken, nasıl bir yol izlenip faiz indirimine gidileceği merakla bekleniyor.

Farkında mısınız; bundan daha birkaç ay önce dolar kuru 4 TL’ye çıkabilir diyenler aşırı karamsar ya da “evhamcı” bulunurken, şimdi herkes 4 TL, hatta daha da üzerini rahatlıkla konuşur oldu. Bankacılara sorduğunuzda hemen hepsi yönün kesinlikle yukarı olduğunu “Trump’ın siyasi saçmalamaları olmasaydı şimdiye kadar 4 TL’yi zaten aşmış olacağımızı” söylüyorlar.

TL’nin olumsuz ayrıştığını, bunun hep konuşulan iç ve dış risklerden kaynaklandığını kaydeden bir bankacı, “ABD ekonomisinden gelen veriler oldukça iyi. Trump’ın kararları olmasa dolar endeksi yükselir, içeride dolar da 4 TL’yi geçmiş olurdu. Önümüzdeki günlerde yine bu olabilir ve o zaman 4 TL geride, hatta epey geride kalabilir” dedi. İçeride tasarrufçuların daha geçenlerde 3.80’lere gelince dolar sattığını ama şimdi 3.89’dan bile dolar alan görüldüğünü, bunun da dolardaki beklentinin yukarı doğru olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

Önümüzdeki hafta 20-21 Mart’ta yapılacak Fed toplantısının önemine değinen aynı bankacı, şu anda hâlâ 2018 için 3 faiz artışının fiyatlandığını, martta faiz artışı olursa TL’nin buralarda tutulmasının çok zor olduğunu kaydetti. Gelişmekte olan ülkelerin hepsinin bundan olumsuz etkileneceğini ama en çok etkilenecek olanın TL olmasını bekleyen bankacılar, çünkü çıkışta önceliğin risklerin büyüdüğü TL’ye verileceğinin anlaşıldığını söylediler.

Bunun en önemli nedeninin yüksek cari açık olduğu, enflasyondaki yükselişin durdurulamadığını kaydeden başka bir bankacı, kaba bir hesapla sadece cari açık finansmanı için günde 150 milyon dolar döviz yaratmak gerektiğini, azalan finansmanla bu rakamı bulmanın zorlaştığını, dolayısıyla kurlardaki artışın doğal olduğunu kaydetti.

Yanı sıra ABD’den gelebilecek çok yüksek ceza rakamlarının konuşulduğunu sorduğumda ise bankacılar bu ihtimal gerçek olursa, kurların çok daha yukarılara gitmesinin kaçınılmaz olacağını ifade ettiler.

FAİZ DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Bankacılar kurlardaki aşırı artışı frenlemek için Merkez Bankası’nın elindeki tek silahın faiz olduğunu belirtiyorlar. 2014 Ocak’ta kurlar sıçrayınca 1 haftalık repo faizinin yüzde 4.5’den 10’a çıktığını, geçen yıl ocakta dolar kuru 3.95 TL’ye dayandığında üst sınırın 1 puan arttırıldığını hatırlatan bankacılar, dolar 4 TL’yi aştığında yine benzer bir faiz hamlesi bekliyorlar.

Özetle; kurlardaki artış devam ettiği takdirde önümüzdeki haftadan itibaren piyasalarda faizlerde artış beklentisinin artmaya başlayacağı kesin. Doların 4 TL’nin üzerine çıkması halinde bu beklentiler iyice ayyuka çıkacak. Merkez Bankası’nın yeni bir olağanüstü toplantı yapıp faizleri artırması bile istenecektir.

Buna karşılık hükümetin mevcut faiz oranlarının indirilmesi konusunda hâlâ ısrarcı olduğu görülüyor. Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta sonunda yüksek büyümeden taviz vermeyeceklerini, faizleri ve kurları düşürmek için çalışmaları olduğunu, yakında açıklayacaklarını söyledi.

Kısacası; faiz tartışması yeniden ilginç bir hal almaya başladı. Kurlar yükselmeye devam ederse piyasa faiz artışı bekleyecek, hükümet ise faizleri indirmeye çalışacak...

Merkez Bankası yönetiminin elindeki imkanların sınırlarını bildiğini, faiz indirim baskısının çok daha yüksek faiz artışlarına neden olduğunu daha önce deneyimlediğini biliyoruz. Bakalım neler olacak?