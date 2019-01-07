2018’de 1549 şirket konkordato ilan etti

SON aylarda ekonomi gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan konkordato sayısında 2018 faturası belli oldu. Ticaret sicili verilerine göre 2018 yılında toplam 1549 şirket-kişi’ye konkordato talebi üzerine mühlet verildi.
Geçen kasım ayına ilişkin kesin konkordato rakamı da belli oldu. Kasımda 507 şirket konkordato ilan ederken, bu 2018 yılının aylar itibariyle tepe noktası oldu. Tahmin ettiğimiz gibi; konkordato koşullarında yapılan yasa değişikliği ve ekonomik iklimin getirdiği koşullar nedeniyle, aralık ayındaki konkordato sayısı kasımdan daha az oldu. Aralık ayında toplam 453 şirket veya kişi konkordato talebinde bulunup geçici mühlet hakkı kazandı. Aralık ayı rakamları ile birlikte 2018 yılındaki toplam rakam da bin 549’a ulaştı.
Daha önce uygulamada olan icra-iflas hukukunda yer alan iflas erteleme mekanizması nedeniyle zora düşen şirketler daha çok bu yola başvuruyorlardı. Bu nedenle 2018 Ocak ayında sadece 1, Şubat ayında ise 3 şirket konkordato talebinde bulunup geçici mühlet aldı.
İflas erteleme uygulamasında kötüye kullanım saptandığı ve ticaretin işlemesini zorlayan duruma gelmesi nedeniyle geçtiğimiz Şubat ayı sonunda iflas erteleme taleplerinin alınmayacağı yerine konkordato mekanizmasının genişletildiği yasal değişiklik yapıldı.
Sistem oturana kadar geçen süre nedeniyle 2018 Mart ayında konkordato ilanı gerçekleşmedi. Ancak nisan ayından itibaren iflas erteleme yerine konkordato mekanizması da devreye girdi. Nisan ayında 7, mayısta 28, haziranda 36, temmuz ayında 39 şirket konkordato talebinde bulundu. Kur patlamasının yaşandığı ağustos ayı ise konkordato taleplerindeki patlamanın ana nedeni oldu. Ağustos ayında konkordato sayısı 56 ile küçük artış kaydederken, eylül ayında da 89 şirket konkordato talebi için mahkemelerden olumlu yanıt aldı. Bu çalkalanmanın asıl sonuçlarını ekim ayından itibaren görmeye başladık. Ekim ayında 330 şirket konkordato talebine mahkemelerden olumlu yanıt alırken kasımda zirve yapan konkordato sayısı 507’ye ulaştı.
Bu kez de konkordatonun kötü kullanımı saptandığı için, konkordato mekanizması korunmasına rağmen koşullarının zorlaştırılması kararı alındı. Aralık ayında yapılan yasal değişiklikle şartlar zorlaştırıldı ama bu ay 453 şirket konkordato talebine olumlu yanıt alıp, toplam 2018 sayısını bin 549’a ulaştırdı.
YENİ YILDA NE OLACAK?
Verilere bakarsanız kur patlamasından önce de ticari koşulların zorlaşmaya başladığı rakamlardan belli oluyor. Ancak kur patlaması ve ardından piyasanın daralması sonucu sayı patlarken, yeni yeni yılda zorlaştırılan konkordato mekanizmasında sayının ne olacağı merak ediliyor. Konkordato yerine doğrudan haciz ve iflasların başlayıp başlamayacağı ise hem uygulamaya, hem de ekonomik koşullara bağlı olacak.
Konkordato talep edip geçici mühlet alan şirketlerin türüne bakacak olursak 2018’de 696 limited şirket,468 şahıs şirketi ya da ortağı, 332 anonim şirket, 51 gerçek kişi ticari işletmesi, 1 tane kollektif şirket, 1 tane de kooperatif olduğu görülüyor.
Konkordato talebi mahkemelerce kabul edilen şirketlerin merkezlerine bakıldığında ise İstanbul 477, Ankara 167, İzmir 115 ile ilk üç sırayı alırken, Denizli 49, Gebze 46, Mersin 44, Antalya 35, Bursa 34, Konya ve Gaziantep 31’er şirketle konkordato ilan edilen şirketlere sahip oldular. Geriye kalan diğer merkezlerden ise toplam 520 şirket listede yer aldı.
Umarız konkordato sayısının azaldığı bir ekonomik iklimi 2019 yılında görebiliriz.
KONKORDATO TALEP EDENLERİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Limited şirket: 696
Şahıs şirketi ya da ortağı: 468
Anonim şirket: 332
Gerçek kişi ticari işletmesi: 51
Kollektif şirket: 1
Kooperatif: 1
2018’de 1549 şirket konkordato ilan etti
SON aylarda ekonomi gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan konkordato sayısında 2018 faturası belli oldu. Ticaret sicili verilerine göre 2018 yılında toplam 1549 şirket-kişi’ye konkordato talebi üzerine mühlet verildi.
Geçen kasım ayına ilişkin kesin konkordato rakamı da belli oldu. Kasımda 507 şirket konkordato ilan ederken, bu 2018 yılının aylar itibariyle tepe noktası oldu. Tahmin ettiğimiz gibi; konkordato koşullarında yapılan yasa değişikliği ve ekonomik iklimin getirdiği koşullar nedeniyle, aralık ayındaki konkordato sayısı kasımdan daha az oldu. Aralık ayında toplam 453 şirket veya kişi konkordato talebinde bulunup geçici mühlet hakkı kazandı. Aralık ayı rakamları ile birlikte 2018 yılındaki toplam rakam da bin 549’a ulaştı.
Daha önce uygulamada olan icra-iflas hukukunda yer alan iflas erteleme mekanizması nedeniyle zora düşen şirketler daha çok bu yola başvuruyorlardı. Bu nedenle 2018 Ocak ayında sadece 1, Şubat ayında ise 3 şirket konkordato talebinde bulunup geçici mühlet aldı.
İflas erteleme uygulamasında kötüye kullanım saptandığı ve ticaretin işlemesini zorlayan duruma gelmesi nedeniyle geçtiğimiz Şubat ayı sonunda iflas erteleme taleplerinin alınmayacağı yerine konkordato mekanizmasının genişletildiği yasal değişiklik yapıldı.
Sistem oturana kadar geçen süre nedeniyle 2018 Mart ayında konkordato ilanı gerçekleşmedi. Ancak nisan ayından itibaren iflas erteleme yerine konkordato mekanizması da devreye girdi. Nisan ayında 7, mayısta 28, haziranda 36, temmuz ayında 39 şirket konkordato talebinde bulundu. Kur patlamasının yaşandığı ağustos ayı ise konkordato taleplerindeki patlamanın ana nedeni oldu. Ağustos ayında konkordato sayısı 56 ile küçük artış kaydederken, eylül ayında da 89 şirket konkordato talebi için mahkemelerden olumlu yanıt aldı. Bu çalkalanmanın asıl sonuçlarını ekim ayından itibaren görmeye başladık. Ekim ayında 330 şirket konkordato talebine mahkemelerden olumlu yanıt alırken kasımda zirve yapan konkordato sayısı 507’ye ulaştı.
Bu kez de konkordatonun kötü kullanımı saptandığı için, konkordato mekanizması korunmasına rağmen koşullarının zorlaştırılması kararı alındı. Aralık ayında yapılan yasal değişiklikle şartlar zorlaştırıldı ama bu ay 453 şirket konkordato talebine olumlu yanıt alıp, toplam 2018 sayısını bin 549’a ulaştırdı.
YENİ YILDA NE OLACAK?
Verilere bakarsanız kur patlamasından önce de ticari koşulların zorlaşmaya başladığı rakamlardan belli oluyor. Ancak kur patlaması ve ardından piyasanın daralması sonucu sayı patlarken, yeni yeni yılda zorlaştırılan konkordato mekanizmasında sayının ne olacağı merak ediliyor. Konkordato yerine doğrudan haciz ve iflasların başlayıp başlamayacağı ise hem uygulamaya, hem de ekonomik koşullara bağlı olacak.
Konkordato talep edip geçici mühlet alan şirketlerin türüne bakacak olursak 2018’de 696 limited şirket,468 şahıs şirketi ya da ortağı, 332 anonim şirket, 51 gerçek kişi ticari işletmesi, 1 tane kollektif şirket, 1 tane de kooperatif olduğu görülüyor.
Konkordato talebi mahkemelerce kabul edilen şirketlerin merkezlerine bakıldığında ise İstanbul 477, Ankara 167, İzmir 115 ile ilk üç sırayı alırken, Denizli 49, Gebze 46, Mersin 44, Antalya 35, Bursa 34, Konya ve Gaziantep 31’er şirketle konkordato ilan edilen şirketlere sahip oldular. Geriye kalan diğer merkezlerden ise toplam 520 şirket listede yer aldı.
Umarız konkordato sayısının azaldığı bir ekonomik iklimi 2019 yılında görebiliriz.
KONKORDATO TALEP EDENLERİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Limited şirket: 696
Şahıs şirketi ya da ortağı: 468
Anonim şirket: 332
Gerçek kişi ticari işletmesi: 51
Kollektif şirket: 1
Kooperatif: 1