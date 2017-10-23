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Eray Görgülü

Eray Görgülü

egorgulu@hurriyet.com.tr

Saraçoğlu’nda umutlu olalım mı?

23 Ekim 2017

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum’un “Saraçoğlu’nda 7/24 yaşayan nitelikli bir yaşam alanı kazandıracağız” sözleri, akıbeti merakla beklenen Saraçoğlu Mahallesi’ni bir kez daha gündemimize taşıdı. 

Saraçoğlu’nda umutlu olalım mı

Kızılay’ın ortasında bugüne kadar ‘nasıl olduysa!’, korunabilen Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili ilk ciddi girişim, bundan dört yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılmıştı.

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“Saraçoğlu Mahallesi iyi ki de böyle kalmış, yıkılabilir yerine başka binalar yapılabilirdi” diyen Gül’ün Ankara Ticaret Odası ve Mimarlar Odası’nı aynı platformda buluşturarak, yeni bir proje üretilmesine öncü olma çabası o dönem sonuçsuz kalmıştı. Aradan yaklaşık dört yıl geçti ve tahliyeleri gerçekleştirilen Saraçoğlu Lojmanları, halen kaderine terk edilmiş bir görüntü veriyor.

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Saraçoğlu’nda umutlu olalım mıOysa ki, hemen her kesimin buluştuğu ortak bir görüş var: “Bu alan, bina yığınına dönen Ankara için, hele hele her geçen gün çöküş süreci yaşayan Kızılay için çok çok önemli.” Böylesine önemli bir alanla ilgili tasarrufta bulunurken, kentte tüm kesimlere kulak verilmeli. Bu noktada, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum’un Saraçoğlu’yla ilgili dile getirdiği “Başkent halkının ihtiyaçlarına yönelik, nefes alacağı yeşil alanlarıyla 7/24 yaşayan nitelikli bir yaşam alanı kazandıracağız” sözleri başkent Ankara için umut verici.
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da Saraçoğlu konusunu en başından dikkatli bir şekilde takip ettiğini biliyoruz, zaten Kurum da açıklamasında bunun altını çizdi ve Saraçoğlu’nu Ankara halkının daha aktif bir halde kullanacağı bir mekâna dönüştüreceklerini belirtti.

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Şimdilik, tüm gelişmeler Saraçoğlu’nun kaderine terk edilmesini istemeyen, daha kötü senaryoyla AVM çılgınlığının Saraçoğlu’nu da esir almasına karşı duran Ankara halkını umutlandırıcı yönde.
“Gerçekten Saraçoğlu’nda umutlu olalım mı?”
Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz...

Saraçoğlu’nda umutlu olalım mı

2. HAMAMÖNÜ OLUR MU

Saraçoğlu’nda Murat Kurum’un dediği gibi, ‘ağaçlara’ ve ‘tarihi yapılara’ dokunmadan gerekli dönüşüm yapılırken, bu binaların nasıl değerlendirileceği üzerine toplumun her kesimine kulak verilmeli. Bugüne kadar gerek uzmanların, gerekse Ankaralıların dile getirdiği talepler arasında ise en çok öne çıkan, Saraçoğlu’nun bir kültür merkezine dönüşmesi oldu. Bunun yanında önümüzde başarılı bir Hamanönü örneği de var. Altındağ Belediyesi, Hamamönü’nü ve bugünlerde çalışmaları devam eden Hamamarkası’nı, müzeleriyle, galerileriyle, mekânlarıyla, hem bir kültür sanat merkezine, hem de bir yaşam alanına dönüştürdü.
Dileğimiz, Saraçoğlu’nun da “2. Hamamönü” olması, hatta daha da güzeli olması...

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