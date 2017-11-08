Meslek odaları ‘diyalog’a açık

Tuna’nın “Bütün kurumların kanaatleri, şehrimizin daha iyi noktalara gelmesi noktasında çok önemlidir. Akıl bedava; benim herkesin aklına ihtiyacım var. Hiç kimseye farklı muamele, hiç kimseye zulüm yok” sözleri, yıllardır Büyükşehir Belediye yönetimiyle bir türlü yıldızı barışmayan meslek odalarına da bir çağrı niteliğinde aslında.

Bu temenninin gerçek manada hayat bulup bulmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz ancak, bu konuda meslek odalarının Başkan Tuna’ya yaklaşımları da bu süreçte belirleyici olacak.

İmar planlarına ilişkin itirazların yanı sıra birçok farklı konuda, Büyükşehir Belediyesi’ne karşı yüzlerce dava açan meslek odalarının yeni dönemde nasıl bir tavır izleyeceğini oda başkanlarına sordum. Başkanların genel tavrı, “Biz her zaman diyaloğa açığız” şeklinde oldu.

ORTAK AKIL KENTİN YARARINADIR

İlk olarak, Melih Gökçek’in istifasının ardından “Türkiye’de iletişim kuramadığımız tek belediye başkanıydı” açıklamasını yapan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu’nu dinledim. Sağlıklı kentler için her türlü iletişime açık olduklarını belirten Bozoğlu, yeni dönemle ilgili şu görüşleri dile getirdi: “Biz kamu yararı, ülke yararı gözeten aynu zamanda hayatın her alanında olan bir meslek odasıyız. Ülke, toplum ve meslek yararına çalışma yapıyoruz. Kentlerde ve kırda yaşayan herkesin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için bilgi birikimimizi paylaşıyoruz. Bu hedef doğrultusunda kentlerin yöneticileri ve bürokratları ile görüşerek bilgilerimizi paylaşıyoruz. Yeni belediye başkanımızı da ziyaret etmek ve başkentimiz için çaba harcamaktan mutluluk duyarız. Ortak akıl, ortak çalışmalar yapmak Ankaralıların yararınadır, meslek odamızın çalışmaları bu yararı destekleyecektir. Yeni başkanın ortak akıl vurgusunu önemsiyoruz. Ankaralıların temiz hava soluması, musluklarından ucuz temiz su içmesi, toplu taşımanın ve yeşil alan miktarının gelişmesi hepimizin elinde ve bunu iletişim kurarak hep beraber başarabiliriz.”

KİŞİLERLE PROBLEMİMİZ YOK





Melih Gökçek’le en sık karşı karşıya kalan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan da sözlerine “Bizim kişilerle hiçbir problemimiz yok” diye başladı ve diyaloğa açık olduklarını belirtti ancak yine de temkinli konuştu: “Cumhuriyet’in başkenti Ankara’nın değerlerinin korunması için mücadele ediyoruz. Melih Gökçek temsil ettiği siyasal yapılanmanın yereldeki simge temsilcisi idi. Onun kendi şahsına özel, çatışmacı kimliğinde birisi daha gelmez herhalde. 24 Nisan 2016 yılında Sincan Belediye Başkanı iken Mustafa Tuna ile yönetim kurulumuzla birlikte görüşme yaptık, Sincan’daki kentsel dönüşüm sürecine dair önerilerimizi ilettik. Diyaloğa kapalı bir oda hiç olmadık, ancak kente yapılan ihaneti de hiç affetmedik. Melih Gökçek bunların büyük bir bölümünü temsil ettiği siyasetin temsilcisi olarak yaptı. Şimdi o temsilci değişti. Mustafa Tuna, olağan olmayan, bir dönem ve yolla göreve getirilmiştir. Kişilerle bir problemimiz yok, uygulamalarını ve kararlarını izleyeceğiz. Kent yönetimine katılımın değişik yolları var, karşılıklı diyalog bunun yöntemlerinden sadece biridir. Ulucanlar cezaevinin müzeye dönüşmesi dönemin Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirildi. Saraçoğlu Mahallesi için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştük. Diyaloğu ortadan kaldıran hiçbir zaman biz olmadık. Büyükşehir Belediyesine açılmış 600 davamız var, Mustafa Tuna şu anda bunun doğrudan tarafıdır. Büyükşehir Belediyesi ile ilgili TMMOB’a bağlı odalarımızın toplam 1400 davası var. Şimdilik bir randevu talebimiz yok. Ancak bu olmayacağı anlamına da gelmez. Süreci izleyeceğiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 23.5 yıllık dönemin hasar tespitini çıkartıyoruz. Mustafa Tuna’ya da bir adet ileteceğiz.”

DAVET GELİRSE GİDERİZ





Büyükşehir Belediyesi’nin imar uygulamalarını yakından takip eden ve bugüne kadar da Büyükşehir’e karşı yüzlerce dava açan Şehir Plancıları Odası cephesinde de ‘diyalog’ beklentisi benzer yönde. Açıklamasına “Biz diyaloğa her zaman açığız” sözleriyle başlayan Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, şunları söylüyor: “Yeni Başkan’dan bir davet geldiği takdirde elbette ki gideriz dertlerimizi anlatırız. Şu ana kadar Ankara’da yürüyen 650’ye yakın davamız var. Hazırladığımız görüş ve raporlar var. Ama doğrudan bir randevu talebimiz olmaz. Böyle bir tarzımız yok, seçim sonrası da ziyaretlerde bulunmuyoruz örneğin.”

FİKİRLERİMİZ KAMU YARARINA





İnşaat Mühendisleri Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş da, bilimsel anlamda ürettikleri fikirlerin dikkate alınmasını umduklarını belirterek, yeni dönemle ilgili şunları söylüyor: “Öncelikle şunu belirtmek gerekir, bu makamlar siyasi makamlar. Onların da yaklaşımları önemli. Daha önce Başkan Melih Gökçek de, ‘meslek odalarının görüşlerini alacağız’ gibi şeyler söylemişti. Demeçler umut verici ancak, bundan sonrasına bakmak lazım. Bizim ürettiğimiz fikir, görüş ve öneriler bilimsel temelli, kamu yararına dönük ve hiçbir grubun çıkarına yönelik değil. Siyaset denen mekanizma Türkiye’de farklı işliyor. Dediğimiz gibi önümüzdeki sürece bakmak lazım. Ancak, bize bir davet gelirse biz her zaman kent adına yönelik fikirlerimizi paylaşmaya hazırız.”