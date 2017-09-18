‘Hastane’lik planlarımız

İnşaatları devam eden Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinin getireceği trafik yükü herkesi düşündürürken, bu hastanelerin çevresindeki araziler, bir yandan da yüksek katlı yapılaşmaya açılıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte bu sabah Ankara’da bir kez daha trafik sorununun ne boyutlara ulaştığını hepimiz yaşayarak göreceğiz.

Şehir merkezinde yüksek binalar yükselmeye devam ettikçe bu problem daha da içinden çıkılmaz hale gelecek. Bunun sonucunda da trafik sorununu yeni yollar açarak çözmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, kent içinde yeni bulvarları gündeme getirmeye devam edecek.

İş dönüp dolaşıp yine ODTÜ ve AOÇ arazilerine gelecek.

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Tıpkı, Şehir Hastanesi’nden dolayı ihtiyaç duyulduğu söylenen yeni yol gibi.

Peki, Eskişehir Yolu’nda, yüzlerce ağaç kesilmesine neden olan, sadece Şehir Hastanesi miydi?

ODTÜ sınırına dayanan yeni bölgede, yeni yerleşim alanları mı planlanıyor?

Henüz bunu bilemiyoruz ancak, yol inşaatının hemen yanında yeni bir inşaatın şimdiden yükselmeye başladığını biliyoruz.

Hem de birkaç yıl öncesine kadar söz konusu arazi, 2023 Başkent Nazım İmar Planı’nda “Orman/Ağaçlık Alanlar” olarak işlenmiş olmasına rağmen.

Benzer bir kooperatif de inşaatı süren Etlik Şehir Hastanesi’nin hemen yanında yükselecek.

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Binlerce yatak kapasitesiyle her ikisi de bölgelerine getireceği trafik yüküyle tartışma konusu olurken, bu hastanelerin çevrelerinde yüksek katlı inşaatların önünü açmak ne derece doğru?

Şimdi anlatacağım, ancak isimlerinin çok da önemi olmayan biri Bilkent’te, diğeri Etlik’teki iki kooperatifin kuruluş süreçleri, şehirdeki planlama sürecinin nasıl alt üst edildiğinin sadece iki örneği.

ÜNİVERSİTEDEN ALINDI DEĞERİNİ 40'A KATLADI

Bilkent’teki kooperatif, ODTÜ-Bilkent Yolu henüz planlarda yokken, henüz gündemde dahi değilken tam da ‘henüz olmayan’ yolun kenarına konumlandırıldı. Bir iddiaya göre, aralarında çeşitli kurumlardan bürokratların da bulunduğu 202 üyeli kooperatif 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden 74 bin 217 metrekare arsayı imarsız bir şekilde satın aldı. 1/25000 ve 1/5000’lik planları yapılan, 1/1000’lik planı Çankaya Belediyesi’ne gönderilen imar plan değişiklikleri, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından dava edildiği için bu planlardan vazgeçildi ve 2016 yılında hazırlanan Kentsel Dönüşüm Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. Söz konusu teklif, 2016 yılının Nisan ayında 2 emsalle Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi ve bin 500 konutluk inşaatın önü açılmış oldu. Böylece Hacettepe’den 40 milyon liraya satın alınan arazinin değeri, üzerine inşa edilecek binalarla birlikte

bir anda yaklaşık bir buçuk milyar TL’yi buldu. İnşaatın yapımını ise, Büyükşehir şirketiyken Genç İnşaat’a satılan Belbeton üstlendi. Bir diğer önemli nokta da yeni yolun yanına konumlanan bu inşaata yeni yoldan çıkış verildi.

HASTANE YANINDA BELEDİYE ARAZİSİYDİ KONUT ALANINA ÇEVRİLDİ

Gelelim kentin doğu yakasındaki ikinci inşaatın öyküsüne.

Büyükşehir Belediyesi Encümeni, iki ay önce inşaatı devam eden Etlik Şehir Hastanesi’nin hemen yanındaki 130 dönüm büyüklüğündeki Büyükşehir arsasını satışa çıkardı. ‘Sosyal donatılar alanı’, satıştan önce yüksek yoğunluklu konut alanına çevrildi. Çevre Koruma’nın bulunduğu araziyi 420 milyon TL’ye satın alan Söğüt İnşaat-ANFA ortaklığı arsayı 482 milyon TL’ye 1250 ortaklı bir kooperatife sattı. Kooperatif, şimdi Etlik Şehir Hastanesi’nin hemen yanında 2 bin 500 konut inşa ettirebilecek.

TRAFİK ETÜTÜ İNŞAATTAN SONRA YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin Bilkent’teki plan değişiklikleriyle ilgili dava açan Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’ne dava gerekçelerini sordum. Beytepe’deki alanın bir kısmının 2023 Başkent Nazım İmar Planı’nda “Orman/Ağaçlık Alanlar” olarak işlendiğini belirten Şube Başkanı Emre Sevim, önemli bir noktaya dikkat çekti. Ankara için hazırlanan 2023 Nazım İmar Planı’nın sadece bu bölgede değil, Başkent’in birçok noktasında delik deşik edildiğini, plana uyulmadığını belirterek, şunları söyledi: “O kadar plansız ilerleniyor ki; bölgeyle ilgili trafik etütleri bile Şehir Hastanesi inşaatına başlandıktan sonra yapıldı. 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına aykırı olarak planlanmış bu yeni yollar, uzun erimde bölgede oluşacak olan trafik problemine bir çözüm olmayacak aksine kaos halini almış Ankara ulaşımını iyice keşmekeş haline getirecektir. Çözüm parçacıl bir biçimde yeni geniş yollar inşa etmek değil; nitelikli, konforlu, hızlı, güvenli ve ekonomik hedeflerle bütüncül ulaşım politikaları geliştirerek, kamu kaynaklarını heba etmeyecek, sürdürülebilir uygulamalar geliştirmektedir.”

YEŞİL ALANLAR BİTTİĞİNDE NE YAPACAĞIZ

Kent merkezinde yüksek katlı yapılar yükselmeye devam ederken, yazının başında da dediğim gibi iş dönüp dolaşıp kamu arazilerine, yeşil alanlara geliyor. Keçiören’de yaşanan trafik çilesinin çözümü de, tıpkı şehrin batı yakasında ODTÜ arazileriyle aranan çözüm gibi bir üniversite arazisinde aranmıştı. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi içerisinden geçirdiği yolu Samsun Yolu’na bağladı. Şimdilik, çözüm bu şekilde sağlanmaya çalışılıyor. Peki, birkaç yıl içinde bu yeşil alanlar bittiği zaman ne yapacağız?

ERDOĞAN DİKEY MİMARİYİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bu arada yeri gelmişken bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı Şehircilik Şurası’nda büyük şehirlerdeki dikey mimariye yönelik eleştirilerini sıralamış ve şöyle demişti: “Ben dikey mimariden yana değilim, ben yatay mimariden yanayım. İnsan topraktan uzak değil, toprağa yakın olarak yaşamalıdır. Şehirlerimiz kentsel dönüşüm projeleri ile gecekondu tarzı yapıların istilalarından kurtarılırken, şahsiyetsiz mimari ekollerin pençesine de itilmemelidir.” Anlaşılan o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısı da Ankara’da hızla gelişen dikey mimariyi engelleyemiyor.