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Engin Kratzer

Engin Kratzer

ekratzer@hurriyet.com.tr

Yankı kortların Sergen Yalçın’ı

16 Temmuz 2018

WIMBLEDON’da şampiyon olarak göğsümüzü kabartan Yankı Erel, tenise 6 yaşında Tekirdağ’da başladı. Üstün yetenekleri sayesinde kısa sürede sivrildi. Yaşıtlarından o kadar farklıydı ki, kendisinden 2 yaş büyükleri yenip ulusal şampiyonluklar kazandı.

Solak olan Yankı rakiplerini zekice ve onlar kadar enerji harcamadan yeniyor. Ben Yankı’nın oyun zekasını ve kabiliyetini Sergen Yalçın’a benzetiyorum. Oyununu geliştirdi, uluslararası gençler sıralamasında ilk 20 tenisçi arasına girmeyi başardı ki bu pek kolay olan bir şey değil.

Şimdi ise dünyanın en önemli turnuvalarından biri olan Wimbledon gençler kategorisinde çiftlerde şampiyon oldu. Kuşkusuz çok değerli bir galibiyet. Ancak Yankı’nın profesyonel kariyeri daha yeni başlıyor. Yani Yankı henüz yolun başında. Çok çalışması gerekecek ve en önemlisi tenisin dışında kişiliğini de geliştirmesi önemli. Yankı bundan böyle profesyonel tenisçi olma yolunda olan gençlerimize çok önemli bir örnek olacaktır.   

DJOKOVIC TiLKi GiBiYDi

Djokovic ile Anderson arasındaki Wimbledon tek erkekler finaline gelince... Djokovic maça rahat başladı. Adeta bir tilki gibi sabırlıydı. Anderson ise tam tersi gergin başladı. Böyle olunca da normalden çok fazla basit hata yaptı. Anderson ritmini üçüncü sette yakaladı fakat burada da Djokovic’in özgüveni devreye girdi ve Sırp tenisçi şampiyonluğu bırakmadı.

 

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