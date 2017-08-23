3 günlük tenis maçlarına son

‘Devrim’ niteliğindeki yeni kurallar Kasım ayında Milano’da, 21 yaş altında dünyanın en iyi 8 tenisçisinin katılacağı özel bir turnuvada uygulanacak. Sürenin kısalmasını sağlayacak birçok değişikliğin yapılacağı maçlarda setler, 6 yerine 4 oyun üzerinden oynanacak.

TENİS, hiç şüphe yok ki bireysel sporların en popüleri... Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Maria Sharapova gibi marka olmuş isimler tıpkı futbol ve basketbol yıldızları gibi ilgi görüyor. Her ne kadar popülaritesi devam etse de tenisin son yıllarda ciddi bir krizin içerisine girdiği bir gerçek. Özellikle erkek tenisi ‘yeni yıldızlar’ yetiştirememenin sıkıntısını yaşıyor. Bugün dünya klasmanında ilk 5’te yer alan bütün tenisçiler 30 ve üzeri yaşta.

SADECE 21 YAŞ ALTI SPORCULAR

80’li yıllarda erkekler dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan tenisçilerin yaş ortalaması 23’tü. Bugün ise 28 yaşın üstünde. Dünya 1 numarası Nadal 31, onu takip eden Murray 30, Federer 36, Wawrinka 32, Djokovic 30 yaşında. Gençler iyi tenis oynuyor olabilir ancak maçın galibini yine ‘tecrübe’ faktörü tayin ediyor. Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP), bu işin böyle devam etmeyeceği bilinciyle ‘devrim yapma’ kararı aldı.

TURNUVANIN SLOGANI: GELECEK JENERASYON

ATP, önümüzdeki Kasım ayında Milano şehrinde sadece 21 yaş altı tenisçilerin katılacağı özel bir turnuva düzenleyecek. 21 yaş altında dünyanın en iyi 8 tenisçisinin katılacağı turnuvada yeni kurallar geçerli olacak.

Sloganı ise ‘next generation’ yani gelecek jenerasyon. Milano’da ilk kez denenip yakın gelecekte yürürlüğe girecek yeni kurallar sayesinde, halen ortalama 2 saat olan erkek maçlarının süresi kısalacak ve heyecan artacak. Yani, toplam 11 saat 5 dakika süren ve 3 günde tamamlanabilen John Isner-Nicolas Mahut maçı bir daha tekrarlanmayacak!

TENiSTE DEVRiM YARATACAK 5 YENi KURAL

6 DEĞiL 4 OYUN

1- Maçlar yine 5 set üzerinden yapılacak fakat setler 6 yerine 4 oyun üzerinden oynanacak. 4 oyun kazanan seti alacak. 3-3’te tie-break uygulanacak.

BASKETBOL SiSTEMi

2- Puan aralarında sporculara sadece 25 saniye zaman tanınacak. Basketbol maçlarında olduğu gibi süre dolduğunda uyarı alarmı devreye girecek. Kortta oyalanarak dinlemek artık yok.

40-40’TA TEK PUAN

3- OYUN içerisinde 40-40 eşitlik olursa karar puanı oynanacak. Halen devam eden uygulamada; tenisçinin oyunu alabilmesi için üst üste 2 puan kazanması gerekiyor. Yeni sistemde ise tek puan kazanmak yetecek.

SERViSE YENi DÜZEN

4- Servis atışlarında topun fileye değmesi durumunda atışın tekrar edilmesi uygulaması kaldırıldı. Bundan sonra top fileye değip servis karesine girerse oyun devam edecek.

TAKTİK YASAĞI BİTTİ

5- teniste şu an uygulanan kurala göre antrenörlerin saha kenarından veya tribünden sporculara taktik vermesi yasak. Yeni uygulamada bu yasak kalkıyor. Antrenör korta girmeden tüyolar verebilecek.

ISNER-MAHUT MAÇI 3 GÜN SÜRMÜŞTÜ

TENİS tarihinin en uzun maçı 2010 yılındaki Wimbledon Turnuvası’nda oynandı. ABD’li John Isner’in, Fransız Nicolas Mahut’u 3-2 yendiği karşılaşma tam 11 saat 5 dakika sürerken, 3 günde tamamlanabildi. İlk 2 gün hava karardığı için 3. güne sarkan maçta Isner, son seti 70-68 kazandı.

TARiHiN EN UZUN TARiHiN EN UZUN 10 TENiS MAÇI

1. 2010 J.Isner-N.Mahut11 saat 5 dakika

2. 2013 T.Berdych-L.Rosol/S.Wawrınka-M.Chıudınellı 7 saat 2 dakika

3. 2004 F.Santoro-A.Clement: 3-2 6 saat 33 dakika

4. 1984 V.Nelson-J.Hepner: 2-16 saat 31 dakika

5. 1982 J.McEnroe-M.Wılander: 3-2 6 saat 22 dakika

6. 1987 B.Becker-John McEnroe: 3-26 saat 21 dakika

7. 2002 Ker-Nalbandian/Kafelnıkov-Safın: 3-26 saat 20 dakika

8. 1989 H.Skoff-M.Wılander: 3-2 6 saat 4 dakika

9. 2009 R.Stepanek-I. Karlovıc: 3-25 saat 59 dakika

10. 2012 R.Nadal-Novak Djokovıc:3-25 saat 53 dakika