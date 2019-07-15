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Emre Özpeynirci

Emre Özpeynirci

eozpeynirci@hurriyet.com.tr

VW’nin biri cepte diğeri beklemede

15 Temmuz 2019

TÜRKİYE’nin en çok satan otomobil markalarından biri olmasına rağmen üretimi olmadığı için ‘ithalatı artırıyor’ gerekçesiyle yıllardır eleştirilen Alman Volkswagen’in ülkemize ilişkin yatırım haberleri son 15 yılın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

Açıkçası bugüne kadar daha çok hükümetin bastırdığı, Türkiye distribütörü olan Doğuş Grubu’nun da destek verdiği bu yatırım konusu ilk kez bu yılın başında Volkswagen tarafından dile getirildi. İşte bu da büyük heyecan yarattı. VW Grubu (VW) 2021’de Avrupa’da başlayacak emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya’daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurup, bazı önemli modellerinin konvansiyonel motorlu (benzin-dizel) versiyonlarını bu fabrikada üreteceğini açıkladı. VW’nin otomobil üretmek için Doğu Avrupa’da kuracağı yeni fabrika için aday ülke sayısı ise önce 4-5 ile başlayıp zamanla ikiye kadar geriledi. Yani seçim için masada sadece Türkiye ve Bulgaristan kaldı. Bu doğrultuda son 2-3 aydır Volkswagen yetkilileri Bulgaristan ve Türkiye arasında adeta mekik dokudu, yetkililerle görüşüp, fabrika için potansiyel arazileri gezdi.

Temmuz başına kadar Bulgaristan’a karşı her şey Türkiye’nin lehine gözüküyordu. Fabrikanın Manisa’da kurulup Passat ve Superb üreteceği konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde milletvekilleriyle yaptığı buluşmada konuya  açıklık getirdi.

Edinilen bilgilere göre Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu toplantıda Volkswagen’in Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırım ile ilgili son durumu sorunca, Erdoğan’ın firmanın çok sayıda ve ağır taleplerinin olduğunu ve bu şartların kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.

Ancak cuma günü aynı haziran ayı sonunda olduğu gibi Alman basını Volkswagen yatırımında ibrenin Türkiye’ye döndüğü haberlerini yayınladı. Bu haberleri Türkiye’deki bir çok internet sitesi ve gazete “Yatırım geliyor” başlıklarıyla verince VW sözcüsü açıklama yaparak, henüz resmi kararın verilmediğini aktardı. Bu açıklamadan sonra Alman Handelsblatt gazetesi ise yatırımın Türkiye’ye yakın olduğunu ancak resmi kararın ağustos ayının ikinci yarısında verileceği bilgisini paylaştı. Haberde verilen teşviklerin dışında siyasi etkilerin de bu süreçte önemli olacağı bilgisi     yer aldı.

Sonuç olarak VW yatırımının Türkiye’ye yakın olduğu net bir şekilde Alman basını tarafından sürekli paylaşılıyor. Ama ne VW cephesinde ne de Türkiye’de kimse bu konuda resmi bir açıklama yapmıyor. Konuştuğum üst düzey bir yetkili, “Ben yatırımın Türkiye’ye geleceği konusunda halen çok olumluyum. S400 konusu yeni olmadığından o etki satın alınmıştır. Kuşkusuz büyük soru işaretleri var ama bence bu yatırım yüzde 70 olur, yüzde 30 risk var” yorumunu yaptı.

Şimdi gözler ağustos ayının ikinci yarısına çevrildi. Ama cuma günü Ford Otosan’ın 2022 yılından itibaren Gölcük’te Volkswagen için ticari araç üreteceği kesinleşti. En azından bir yatırım cepte. Şimdi inşallah ikinci yatırımı da çeker ve otomotiv sanayi için 22 yıl sonra büyük bir adım atarız.

 

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