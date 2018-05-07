Üretim ve ihracat iyi de ya kapanan bayiler...

Bunlar içinde en çok dikkat çekenler imar barışı ve konutta KDV indirimi oldu. Özellikle konut tesliminde yüzde 18 olan KDV’nin 8’e indirilip, tapu harcının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi, inşaat şirketleri için adeta bir ‘can suyu’ niteliğinde. Zaten sektör temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar da bu yönde. Hepsi gayrimenkul sektörünün hareketleneceğini söylüyor.

Evet son dönemde özellikle konut sektöründe sıkıntılar yaşandığını, bazı büyük şirketlerin iflas ettiğini veya eşiğine geldiğini göz önünde tutarsak, böyle bir destek önemli. Konut sektörüne tabii ki destek verilsin satışlar canlansın, ama yine söylüyorum üzerine bindirilen tüm yüklere rağmen ekonominin lokomotifi olmuş otomotiv sektörüne verilecek desteğin getirilerini de göz ardı etmemek lazım.

Düşünsenize Türkiye’nin üretimine, büyümesine, ihracatına, istihdamına iç tüketimine yıllardır en büyük desteği veren, tatil döneminde bile katkısını devam ettiren otomotiv sektörü bunu hak ederken, yüksek ÖTV oranlarına eklenen yeni matrah sistemiyle cezalandırılmaya devam ediyor.

Evet otomotiv sektörüne sadece üretim ve ihracat cephesinden baktığımızda durumu iyi gözükebilir. Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi son 27 aydır artış grafiğini sürdürüyor. İhracata bağlı üretim de gayet iyi. Ama ya iç pazardaki durumu. Bugün yüzde 60’ı bulan en düşük ÖTV’ye hızla artan kurlar eklendiğinde köşeye sıkışan sektörün yılın ilk dört ayında yüzde 7’ye yakın kayıp yaşaması, yıl toplamı için tehlike çanların çalmaya başladığını ortaya koyuyor. Daha fazla kayıp yaşamamak için kampanyaları devreye sokarak, kârsızlığı göze alan markalar buna ne kadar dayanabilecek. Her markanın sonuçta kendini risklerden koruyan üretim ve ihracatı bulunmuyor.

Bu dönemde en büyük yarayı kuşkusuz otomotiv yetkili satıcıları yani bayiler alıyor. Sıfır otomobil satışından kâr elde edemeyen bayiler, satış sonrasıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Ama yaptıkları milyon dolarlık yatırımlar karşısında köşeye sıkışmış durumdalar.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun, “Yatırımlarımızın ve istihdamımızın 1.5 milyon adetlik iç pazara göre gerçekleştiği göz önünde bulundurulursa, artan ÖTV oranlarıyla bu adetlere henüz ulaşamamamız, mesleğimizi çekici olmaktan uzaklaştırıyor. Bunun en önemli göstergesi de son on yılda toplam yetkili satıcı adedinde yaşanan yüzde 20’lik kayıptır” açıklaması bu açıdan çok önemli.

Evet belki otomotivden toplanan vergiler Maliye için vazgeçilmez durumda ama pazarın büyümesine bağlı olarak bu gelirlerin de artacağı matematiksel olarak ortada. Cari açık ise pazarın büyümesine bağlı olarak üretimin artması ve yerlilik oranının yükselmesiyle otomatik olarak çözülecek.