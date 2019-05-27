‘Umarım sektörün doktoru olurum’

Yıllardır her fırsatta, her ortamda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Erkek egemen olarak bilinen otomotiv sektöründe hem mavi hem beyaz yakalı kadın sayısının çok hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Çünkü otomotiv dünyası tamamen değişiyor, tüm bilinenler unutulup yeni iş modelleri devreye giriyor. Bu durum tüketicilerin tüm satın alma alışkanlarını da değiştirecek. İşte bu noktada kadınlar otomotiv dünyasının geleceği için elzem bir güç. Otomotiv dünyasındaki “yetenek krizinin” çözüm yolu olabilirler. Nihayetinde kadınlar çalıştıkları şirketlerde karar alma süreçleri, kurumsal yönetim ve finansal performansını olumlu etkiliyor. Değişen otomotiv sektöründe de rekabetçi olmak için yeni fikirlere ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir dönemde kadınların direksiyonda olması sektörü büyük ivme katacaktır.
İşte bu düşüncelerle birlikte mart ayında tweet atarak, “Türkiye’de 1000’e yakın otomotiv bayisini temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği’nin (OYDER) yönetim kurulunda kadın üye sayısı artmalı. Başkan Vekili Zeynep Fidan Soysal çok yalnız kalmış” yorumunu yapmıştım. Bu mesajımın ardından Gizem Yüzbaşıoğlu isimli bir takipçimden, “Yeni nesilde kadın sayısı fazla. Genç OYDER Yönetim Kurulunda 3 kadınız” cevabı geldi.
Nisan ayında yapılan OYDER Genel Kurulu’ndan sonra yönetimdeki kadın sayısı değişmeyince bu kez yine sosyal medyadan, “OYDER yeni yönetimini belirledi. Murat Şahsuvaroğlu’nun tek aday olarak yeniden başkan seçildiği derneğin 19 kişilik yönetiminde yine tek kadın var. Sektörünün gelişimi için kadın yöneticiler artmalı” yorumunu paylaştım.
Gizem Yüzbaşıoğlu bu kez cevabında,“Emre Bey dünkü genel kurulda Genç OYDER başkanı seçildim. Böylece sektörde ilk defa bir kadın başkan olmuş oldu” müjdesini verdi.
Bu paylaşımlar sonrası Yüzbaşıoğlu geçen hafta Hürriyet Gazetesi’ne ziyaretime geldi.
Otomotiv sektöründeki ilk kadın başkan olan Yüzbaşıoğlu, aslında biraz babasının zoruyla bu sektöre adım atmış. Nissan’ın en büyük bayilerinden biri olan babası, Avusturya Lisesi’nde okuyan ve doktor olmak isteyen kızını biraz zorla da olsa otomotive yönlendirmiş. Gizem Yüzbaşıoğlu babasının isteğiyle tıp yerine Sabancı Üniversitesi’nde Yönetim Bilimleri okuduğunu belirterek şunları söyledi: “Ama üniversite bittikten sonra otomotiv yerine başka alanlara yönelmek istedim. Zaman kazanmak için önce İspanya’ya gidip dil öğrendim. Daha sonra Barcelona’ya giderek 2 yıl master yaptım. Türkiye’ye dönünce önce başka sektörlere iş başvurusunda bulundum. Ama babam biraz önümü kesti ve sonunda otomotive yöneldim. Aslında ben eninde sonunda otomotiv sektörüne gireceğimi biliyordum ama başka sektörlerde de tecrübe edinmek istedim. Sonuçta babam zorladı ama iyi ki de öyle yapmış. Çok dinamik çok kuvvetli bir sektörde çalışıyorum. Göreve başlayınca ilk işim satış sonrasının başına kadın bir yönetici getirmek oldu. Çünkü satış sonrası artık bizim en kârlı alanımız ve orada işin pazarlamasını da bilecek vizyoner birine ihtiyacımız vardı.”
Doktor olmak isteyen ama kendisini baba mesleği olan otomotiv sektöründe bulan Gizem Yüzbaşıoğlu sözlerini, “O hayalim belki gerçekleşmedi ama umarım ileride sektörün doktoru, iyileştiricisi olurum” yorumuyla bitirdi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum..
Sonuç olarak otomotiv sektörü dünyada büyük bir değişimin eşiğinde. Bu değişimde yenilikçi, vizyoner gençler ön planda olacak. Genç OYDER bu açıdan çok ama çok önemli. Hele genç ve kadın bir başkan, umut verici. Umarım otomotiv sektöründe kadınların daha çok ve etkili olacağı bir gelecek bizi bekliyordur.
FİLO ŞİRKETLERİ BDDK BÜNYESİNE GİRECEK Mİ?
TÜRKİYE’nin en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Intercity’nin sahibi Vural Ak, her fırsatta sektörün yeniden finansal kriz yaşamaması için denetlemesi gerektiğini belirterek “Filo kiralama sektöründeki 360 bin aracın yüzde 80’i krediyle alındı. Bu 8 milyar dolarlık kredi riski demek. BDDK bizim sektörün firmalarını da denetlesin” yorumunu yapıyor. Bu yorumları etkili olmuş olmalı ki, bu konuda bakanlık tarafından bir çalışma başlatılmış. Bu çalışmaya göre aktifinde 2 bin araç ve üzeri olan operasyonel kiralama şirketleri BDDK’ya bağlanıp finansal leasing statüsüne sokulacak ve minimum 50 milyon TL sermaye ile işlemlerine devam edeceklermiş. Sektörde bu konuda iki farklı tartışma var. Bir taraf bunu isterken diğer taraf istemiyor, ‘önce diğer sektörler denetlensin’ yorumunu yapıyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 6 aydır Bakanlık ve BDDK ile görüşüyormuş. Ancak son torba kanuna girmemesi, bakanlık tarafından da net bir karar verilemediğini gösteriyor. Bekleyip araç kiralama şirketleri BDDK’nın bünyesine girecek mi girmeyecek mi göreceğiz...
‘Umarım sektörün doktoru olurum’
Yıllardır her fırsatta, her ortamda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Erkek egemen olarak bilinen otomotiv sektöründe hem mavi hem beyaz yakalı kadın sayısının çok hızlı bir şekilde artması gerekiyor. Çünkü otomotiv dünyası tamamen değişiyor, tüm bilinenler unutulup yeni iş modelleri devreye giriyor. Bu durum tüketicilerin tüm satın alma alışkanlarını da değiştirecek. İşte bu noktada kadınlar otomotiv dünyasının geleceği için elzem bir güç. Otomotiv dünyasındaki “yetenek krizinin” çözüm yolu olabilirler. Nihayetinde kadınlar çalıştıkları şirketlerde karar alma süreçleri, kurumsal yönetim ve finansal performansını olumlu etkiliyor. Değişen otomotiv sektöründe de rekabetçi olmak için yeni fikirlere ihtiyaç duyuluyor. Böyle bir dönemde kadınların direksiyonda olması sektörü büyük ivme katacaktır.
İşte bu düşüncelerle birlikte mart ayında tweet atarak, “Türkiye’de 1000’e yakın otomotiv bayisini temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği’nin (OYDER) yönetim kurulunda kadın üye sayısı artmalı. Başkan Vekili Zeynep Fidan Soysal çok yalnız kalmış” yorumunu yapmıştım. Bu mesajımın ardından Gizem Yüzbaşıoğlu isimli bir takipçimden, “Yeni nesilde kadın sayısı fazla. Genç OYDER Yönetim Kurulunda 3 kadınız” cevabı geldi.
Nisan ayında yapılan OYDER Genel Kurulu’ndan sonra yönetimdeki kadın sayısı değişmeyince bu kez yine sosyal medyadan, “OYDER yeni yönetimini belirledi. Murat Şahsuvaroğlu’nun tek aday olarak yeniden başkan seçildiği derneğin 19 kişilik yönetiminde yine tek kadın var. Sektörünün gelişimi için kadın yöneticiler artmalı” yorumunu paylaştım.
Gizem Yüzbaşıoğlu bu kez cevabında,“Emre Bey dünkü genel kurulda Genç OYDER başkanı seçildim. Böylece sektörde ilk defa bir kadın başkan olmuş oldu” müjdesini verdi.
Bu paylaşımlar sonrası Yüzbaşıoğlu geçen hafta Hürriyet Gazetesi’ne ziyaretime geldi.
Otomotiv sektöründeki ilk kadın başkan olan Yüzbaşıoğlu, aslında biraz babasının zoruyla bu sektöre adım atmış. Nissan’ın en büyük bayilerinden biri olan babası, Avusturya Lisesi’nde okuyan ve doktor olmak isteyen kızını biraz zorla da olsa otomotive yönlendirmiş. Gizem Yüzbaşıoğlu babasının isteğiyle tıp yerine Sabancı Üniversitesi’nde Yönetim Bilimleri okuduğunu belirterek şunları söyledi: “Ama üniversite bittikten sonra otomotiv yerine başka alanlara yönelmek istedim. Zaman kazanmak için önce İspanya’ya gidip dil öğrendim. Daha sonra Barcelona’ya giderek 2 yıl master yaptım. Türkiye’ye dönünce önce başka sektörlere iş başvurusunda bulundum. Ama babam biraz önümü kesti ve sonunda otomotive yöneldim. Aslında ben eninde sonunda otomotiv sektörüne gireceğimi biliyordum ama başka sektörlerde de tecrübe edinmek istedim. Sonuçta babam zorladı ama iyi ki de öyle yapmış. Çok dinamik çok kuvvetli bir sektörde çalışıyorum. Göreve başlayınca ilk işim satış sonrasının başına kadın bir yönetici getirmek oldu. Çünkü satış sonrası artık bizim en kârlı alanımız ve orada işin pazarlamasını da bilecek vizyoner birine ihtiyacımız vardı.”
Doktor olmak isteyen ama kendisini baba mesleği olan otomotiv sektöründe bulan Gizem Yüzbaşıoğlu sözlerini, “O hayalim belki gerçekleşmedi ama umarım ileride sektörün doktoru, iyileştiricisi olurum” yorumuyla bitirdi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum..
Sonuç olarak otomotiv sektörü dünyada büyük bir değişimin eşiğinde. Bu değişimde yenilikçi, vizyoner gençler ön planda olacak. Genç OYDER bu açıdan çok ama çok önemli. Hele genç ve kadın bir başkan, umut verici. Umarım otomotiv sektöründe kadınların daha çok ve etkili olacağı bir gelecek bizi bekliyordur.
FİLO ŞİRKETLERİ BDDK BÜNYESİNE GİRECEK Mİ?
TÜRKİYE’nin en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Intercity’nin sahibi Vural Ak, her fırsatta sektörün yeniden finansal kriz yaşamaması için denetlemesi gerektiğini belirterek “Filo kiralama sektöründeki 360 bin aracın yüzde 80’i krediyle alındı. Bu 8 milyar dolarlık kredi riski demek. BDDK bizim sektörün firmalarını da denetlesin” yorumunu yapıyor. Bu yorumları etkili olmuş olmalı ki, bu konuda bakanlık tarafından bir çalışma başlatılmış. Bu çalışmaya göre aktifinde 2 bin araç ve üzeri olan operasyonel kiralama şirketleri BDDK’ya bağlanıp finansal leasing statüsüne sokulacak ve minimum 50 milyon TL sermaye ile işlemlerine devam edeceklermiş. Sektörde bu konuda iki farklı tartışma var. Bir taraf bunu isterken diğer taraf istemiyor, ‘önce diğer sektörler denetlensin’ yorumunu yapıyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 6 aydır Bakanlık ve BDDK ile görüşüyormuş. Ancak son torba kanuna girmemesi, bakanlık tarafından da net bir karar verilemediğini gösteriyor. Bekleyip araç kiralama şirketleri BDDK’nın bünyesine girecek mi girmeyecek mi göreceğiz...