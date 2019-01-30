Türkiye’de otomotive ‘Fransız’ kalmadılar... 2 şok 1 flaş

Türkiye’de otomotiv sektöründe gün geçmiyor ki yeni gelişmeler olmasın.
Pazartesi günü Japon Toyota’nın Türkiye’de dizel otomobil satışlarını bitirdiğini açıklamasının etkisi geçmeden önceki gün Sakarya’da 230 milyon Euro’luk yatırımla hibrit versiyona da sahip olan yeni Toyota Corolla’nın üretimi törenle başladı. Dünün 3 flaş haberi ise bu kez Fransız markalardan geldi. İşte sektörde büyük ses getiren o 3 gelişme:
1- 24 YILLIK ORTAKLIK BİTTİ
Otomotiv sektörü güne Fransız PSA Grubu’ndan gelen açıklamayla başladı. 2017 yılında Alman Opel’i satın alarak faaliyetlerine tüm dünyada Peugeot, Citroen, Opel ve DS’ten oluşan 4 markayla devam eden Fransız grup, Türkiye’de de benzer strateji için son adımı attı. Türkiye’de Peugeot ve Opel’le yola çıkan PSA Türkiye, geçtimiz yıl önce Bayraktar Otomotiv’in distribütörü olduğu DS markasını bünyesine kattı. PSA Türkiye dün yaptığı açıklamada ise 1995 yılından bu yana Türkiye’de Bayraktar Otomotiv’in distribütörü olduğu Citroen markasının da 4 Mart 2019’dan itibaren bünyelerine geçeceğini açıkladı. Böylece uzun süredir konuşulan ancak her iki tarafın son ana kadar yalanlandığı bu gelişme gerçek oldu. Eski ODD Başkanı Mustafa Bayraktar’ın sahibi olduğu Bayraktar Otomotiv’in ana kalesi düştü. Şimdi Bayraktar’ın bünyesinde sadece Subaru ve Infiniti markaları kaldı. PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille dün yaptığı yazılı açıklamada Citroen bünyelerine katılmasının Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu, amaçlarının ise Türkiye’de ilk 3 oyuncu arasındaki konumlarını koruyup daha yukarı taşımak olduğunu söyledi. Ayrıca Cornuaille, Citroen operasyonlarını mevcut Citroen bayileri ile devam ettirme niyetinde olduklarını açıkladı. Bakalım son dönemde Türkiye’de satışları kardeşi Peugeot’ya göre oldukça düşen Citroen bu yeni organizasyonda başarılı olabilecek mi?
2- OPEL TÜRKİYE’DE BÜYÜK DEPREM
Günün önemli ikinci haberi ise yine PSA Türkiye’nin bünyesinde yer alan Opel’den geldi. Türkiye’de de dünyaya paralel PSA’nın bünyesine giren Opel Türkiye’de yeni dönemde ilk değişim geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşmişti. 28 yıl Opel’de görev alan ve son 12 yıl Opel Türkiye’nin Genel Müdürü olan Özcan Keklik, koltuğunu Doğuş Oto’nun Maslak Genel Müdürü Çağrı Öztaş’a bırakmıştı. Bu dışarıdan yapılan sürpriz değişimin ardından marka içinde motivasyon oldukça düştü. Bir de Opel’in yıllardır İzmir’de yer alan genel merkezinin İstanbul’a taşınacağına karar verilmesiyle tüm taşlar yerinden oynadı. Bu değişimler sonrası Türkiye’de son 20 yıldır Opel markasıyla özdeşleşen Pazarlama Müdürü Sibel Palandüz ve Dış İlişkiler Direktörü Sinan Ulusoy gibi yöneticilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 55 kişiyle markanın bağları koptu. Sonuç olarak karşılıklı anlaşılarak Opel Türkiye’de çalışanların yüzde 80’i ile yollar ayrıldı. Şimdi gözler Opel Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Çağrı Öztaş’a çevrildi. Yıllık 50 bin adetli satışlardan 2018 yılında 20 bin adetlere düşen, 2019 yılında da 15 bin adetlerin konuşulduğu Opel’de yeni kadronun nasıl kurulacağı ve bu kadronun nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.
3- BURSALI MELEZ CLIO YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Sektörde Citroen ve Opel şoku yaşanırken, Fransız Renault cephesinde ise Bursa’yı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa’nın küçük sınıfta en çok satan modeli olan ve uzun yıllardır Bursa’da üretilen Clio’nun 5’inci nesli ilk kez resmi olarak yüzünü gösterdi. Mart ayında Cenevre fuarında dünya prömiyeri yapıldıktan sonra satışa sunulacak yeni Clio’nun pazartesi günü iç tasarımı dün de yeni dinamik dış tasarımı resmi olarak dünyaya tanıtıldı. Oyak Renault tarafından Bursa fabrikasında 2018 yılı sonunda deneme üretimlerinin başladığı 5. nesil Clio için 600 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırım hem yeni modeli hem de bu modelde ilk kez kullanılacak hibrit motoru üretmek için yapıldı. Sonuçta Bursa’nın başarısı Fransızların ilk hibrit motor fabrikasının da bu bölgede kurulmasını sağladı. Her açıdan daha şık ve dinamik duran yeni Bursalı Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Bakalım Avrupa’nın en çok satan modeli yeni nesli ile küçük sınıftaki düşüşü durdurabilecek mi?
Türkiye’de otomotive ‘Fransız’ kalmadılar... 2 şok 1 flaş
Türkiye’de otomotiv sektöründe gün geçmiyor ki yeni gelişmeler olmasın.
Pazartesi günü Japon Toyota’nın Türkiye’de dizel otomobil satışlarını bitirdiğini açıklamasının etkisi geçmeden önceki gün Sakarya’da 230 milyon Euro’luk yatırımla hibrit versiyona da sahip olan yeni Toyota Corolla’nın üretimi törenle başladı. Dünün 3 flaş haberi ise bu kez Fransız markalardan geldi. İşte sektörde büyük ses getiren o 3 gelişme:
1- 24 YILLIK ORTAKLIK BİTTİ
Otomotiv sektörü güne Fransız PSA Grubu’ndan gelen açıklamayla başladı. 2017 yılında Alman Opel’i satın alarak faaliyetlerine tüm dünyada Peugeot, Citroen, Opel ve DS’ten oluşan 4 markayla devam eden Fransız grup, Türkiye’de de benzer strateji için son adımı attı. Türkiye’de Peugeot ve Opel’le yola çıkan PSA Türkiye, geçtimiz yıl önce Bayraktar Otomotiv’in distribütörü olduğu DS markasını bünyesine kattı. PSA Türkiye dün yaptığı açıklamada ise 1995 yılından bu yana Türkiye’de Bayraktar Otomotiv’in distribütörü olduğu Citroen markasının da 4 Mart 2019’dan itibaren bünyelerine geçeceğini açıkladı. Böylece uzun süredir konuşulan ancak her iki tarafın son ana kadar yalanlandığı bu gelişme gerçek oldu. Eski ODD Başkanı Mustafa Bayraktar’ın sahibi olduğu Bayraktar Otomotiv’in ana kalesi düştü. Şimdi Bayraktar’ın bünyesinde sadece Subaru ve Infiniti markaları kaldı. PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille dün yaptığı yazılı açıklamada Citroen bünyelerine katılmasının Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu, amaçlarının ise Türkiye’de ilk 3 oyuncu arasındaki konumlarını koruyup daha yukarı taşımak olduğunu söyledi. Ayrıca Cornuaille, Citroen operasyonlarını mevcut Citroen bayileri ile devam ettirme niyetinde olduklarını açıkladı. Bakalım son dönemde Türkiye’de satışları kardeşi Peugeot’ya göre oldukça düşen Citroen bu yeni organizasyonda başarılı olabilecek mi?
2- OPEL TÜRKİYE’DE BÜYÜK DEPREM
Günün önemli ikinci haberi ise yine PSA Türkiye’nin bünyesinde yer alan Opel’den geldi. Türkiye’de de dünyaya paralel PSA’nın bünyesine giren Opel Türkiye’de yeni dönemde ilk değişim geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleşmişti. 28 yıl Opel’de görev alan ve son 12 yıl Opel Türkiye’nin Genel Müdürü olan Özcan Keklik, koltuğunu Doğuş Oto’nun Maslak Genel Müdürü Çağrı Öztaş’a bırakmıştı. Bu dışarıdan yapılan sürpriz değişimin ardından marka içinde motivasyon oldukça düştü. Bir de Opel’in yıllardır İzmir’de yer alan genel merkezinin İstanbul’a taşınacağına karar verilmesiyle tüm taşlar yerinden oynadı. Bu değişimler sonrası Türkiye’de son 20 yıldır Opel markasıyla özdeşleşen Pazarlama Müdürü Sibel Palandüz ve Dış İlişkiler Direktörü Sinan Ulusoy gibi yöneticilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 55 kişiyle markanın bağları koptu. Sonuç olarak karşılıklı anlaşılarak Opel Türkiye’de çalışanların yüzde 80’i ile yollar ayrıldı. Şimdi gözler Opel Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Çağrı Öztaş’a çevrildi. Yıllık 50 bin adetli satışlardan 2018 yılında 20 bin adetlere düşen, 2019 yılında da 15 bin adetlerin konuşulduğu Opel’de yeni kadronun nasıl kurulacağı ve bu kadronun nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.
3- BURSALI MELEZ CLIO YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Sektörde Citroen ve Opel şoku yaşanırken, Fransız Renault cephesinde ise Bursa’yı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa’nın küçük sınıfta en çok satan modeli olan ve uzun yıllardır Bursa’da üretilen Clio’nun 5’inci nesli ilk kez resmi olarak yüzünü gösterdi. Mart ayında Cenevre fuarında dünya prömiyeri yapıldıktan sonra satışa sunulacak yeni Clio’nun pazartesi günü iç tasarımı dün de yeni dinamik dış tasarımı resmi olarak dünyaya tanıtıldı. Oyak Renault tarafından Bursa fabrikasında 2018 yılı sonunda deneme üretimlerinin başladığı 5. nesil Clio için 600 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırım hem yeni modeli hem de bu modelde ilk kez kullanılacak hibrit motoru üretmek için yapıldı. Sonuçta Bursa’nın başarısı Fransızların ilk hibrit motor fabrikasının da bu bölgede kurulmasını sağladı. Her açıdan daha şık ve dinamik duran yeni Bursalı Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Bakalım Avrupa’nın en çok satan modeli yeni nesli ile küçük sınıftaki düşüşü durdurabilecek mi?