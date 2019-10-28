Satmak için almadık! 5 ay önce el değiştiren Temsa’nın yeni CEO’su Hürriyet’e konuştu

Sabancı Grubu mayıs sonunda Temsa’yı yatırımcı Enver Rıfkı Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver’e satarak otomotiv üretimden tamamen çıktı. Ünver ailesinin Temsa’nın başına getirdiği Aslan Uzun, “Fon mantığıyla şirketi kâra geçirip 5 yıl sonra satmak gibi bir düşüncemiz yok. Hedefimiz Temsa’yı dünya markası yapmak. Mercedes kadar iyi otobüs üretiyoruz. Tek farkımız, onların markası değerli” dedi.
ARALARINDA MNG Kargo, Flo, Koton, Migros gibi şirketlerin olduğu 4.5 milyar dolarlık varlık yöneten özel sermaye şirketi Turkven Private Equity’nin kurucularından olan Enver Rıfkı Ünver, 2014 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra yatırımlarını eşi Rukiye Devres Ünver ile devam etme kararı aldı. İlk başta Mesa Mesken ve Gama gibi inşaat şirketlerinden hisse alarak dikkat çeken Ünver, mayıs ayında ise İsviçre merkezli kurduğu True Value Capital şirketi üzerinden Sabancı Holding bünyesindeki otobüs, minibüs ve hafif ticari araç üreticisi Temsa’yı satın aldı. O dönem “Temsa’yı İsviçreli fon aldı” başlıkları atılsa da alan kişi Enver Rıfkı Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver’den başkası değildi. Bu yatırımcı çift Temsa’yı yaklaşık 140 milyon dolar değerleme üzerinden, borçlar dahil yaklaşık 60 milyon dolara satın aldı. Temsa’nın değerinin ilk satışa çıktığı 2010 yılında 500 milyon dolar olduğu düşünülürse, Ünver çiftinin yaptığı anlaşmanın ne kadar isabetli olduğu da ortaya çıkmış oluyor.
ÜNVER’E SÖZ VERDİM
Peki Turkven’deki ortaklığını bitirdikten sonra daha çok inşaat alanına yatırım yapan Enver Ünver’i otomotiv sektörüne yönelten sebep neydi. İşte bunun cevabını satın alma yapıldıktan hemen sonra Temsa’ya CEO olarak atanan Aslan Uzun verdi. Enver Ünver’in yakın arkadaşı olan Uzun, Temsa’nın alınmasının mimarlarından biri. İnşaat dışında başka alanlara da yatırım yapması konusunda Enver Ünver’i ikna ettiğini ve kendisine Temsa’nın satılık olduğunu aktardığını kaydeden Aslan Uzun, “Bunun üzerine bana, ‘Eğer alırsam başına geçersin’ diye söz verdirdi. Ben de kabul ettim ve şirketi satın aldıktan sonra STFA CEO’luğundan ayrılarak söz verdiğim gibi Temsa’nın başına geçtim” yorumunu yaptı. Kariyerine Ford Otosan’da başladığını ve uzun yıllar otomotiv sektöründe görev yaptığı için sektöre yabancı olmadığını aktaran Aslan Uzun, neden Temsa’nın başına geçmeyi kabul ettiğini ise şöyle aktardı:
TAHMİNLERİMİN ÖTESİNDE
“56 yaşındayım ve kariyerimi bir dünya markası yaratarak sonlandırmak istiyorum. STFA’dan bu hayalimi gerçekleştirmek için ayrıldım. Temsa kesinlikle bunu gerçekleştirebileceğim bir şirket. Açıkçası Temsa’da göreve başladığımda tahminlerimin çok ötesinde yani umduğumdan çok daha iyi bir marka buldum. Evet son 8-9 yıldır üretim ve büyüme konusunda ciddi sıkıntı çekmişler ama markanın imaj sorunu yok ve dünyada çok iyi bir repütasyona sahip. 66 ülkede 15 bini aşkın Temsa aracı yollarda hizmet veriyor. Ar-Ge konusunda başarılılar ve neredeyse her alanda büyüyecek bir portföye sahipler. Açıkçası Mercedes kadar iyi otobüs yapıyorlar ama onların markası değerli. Bizim de marka değerini dünyada artırmamız gerekiyor. Şu aşamada sadece büyümesi için desteklenmesi gereken bir markadan bahsediyoruz.” Enver bey ve eşinin Temsa’yı bir fon mantığıyla almadığını da aktaran Uzun, “Yani Temsa’yı alıp, kâra geçirip 5 yıl sonra satmak gibi bir düşünce yok. Temsa artık Ünver Ailesi’nin bir şirketi. Benim görevim de bu şirketi hak ettiği noktaya getirip dünya marka yapmak” dedi.
‘100+’ ÜLKELERDE BÜYÜYECEĞİZ
- ORTADOĞU Teknik Üniversitesi Makina Yüksek Mühendisliği Bölümü mezunu olan, otomotiv sektöründe başladığı kariyerini yine otomotiv sektöründe bitirmek isteyen Aslan Uzun, önceliğinin Temsa’yı Avrupa ve Amerika’da büyütmek olduğunu belirterek, “Stratejim ‘100+ ülkeler.’ Yani 100’ün üzerinde Temsa markalı otobüs satılacak ülkelere konsantre olacağız. Bu da Avrupa’da 15 ülke, bir de bizim için çok önemli olan Amerika pazarı demek. Kuşkusuz diğer ülkelerde de olacağız ama o ülkelerde fırsat gördüğümüzde gireceğiz. Yani bir ihale olur veya başka fırsatlar çıkar” açıklamasını yaptı. Uzun, Türkiye pazarında ise daha agresif olacaklarını ve son yıllarda girmedikleri ihaleleri yeniden girerek hızla büyüyeceklerini belirtiyor.
YILDA 4 BİN OTOBÜS ÜRETİRİZ
- TEK vardiyada 11 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Temsa Adana fabrikasının 7 bin adedinin Mitsubishi lisanslı Canter üretimine ait olduğunu kaydeden Aslan Uzun şunları söyledi: “Yani fabrikada Temsa’nın ana işi olan otobüs üretimi için 4 bin adetlik kapasiteye sahibiz. 9 ay sonunda 817 adet üretim yaptık. Yılı 1500 adetlik üretimle tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz ise 3 yıl içinde 4 bin adetlik otobüs üretimine ulaşmak. Üretimimizin yüzde 75’i ihracattan oluşacak. Bunun içinde ABD’nin payı ise yüzde 10-15, yani 3 yıl içinde bu pazara 400’e yakın otobüs ihraç etmek istiyoruz. Temsa’nın ABD bayisi iflas ettikten sonra o şirketi satın aldık. Şu an ABD’de 4 lokasyonda varız ve 50 çalışanız bulunuyor. Hedefimiz ABD pazarında 3 alanda var olmak. Biri ‘coach’ yani şehirlerarası otobüs, ikincisi yılda 20 bin adet satılan karavan sektörüne girmek, üçüncüsü ise pantograf yani yeni nesil troleybüs pazarında yer almak.”
ELEKTRİKTE YERLİ YAZILIM FARKI
- OTOMOTİV sektöründe değişimin çok hızlı yaşandığına ve bu değişime uyum sağlayacakların kazanmaya devam edeceklerini vurgulayan Temsa CEO’su Aslan Uzun, “50 yılı geride bırakan Temsa’yı da artık bu süreçte biz yeniden tanımlıyoruz ve ‘Temsa, artık teknoloji odaklı bir otobüs şirketinden çok, otobüs üretimi yapan bir teknoloji şirketidir’ diyoruz. Hali hazırda Temsa müşterilerine birden fazla elektrikli model sunan ender markalardan biri konumunda. Şirketimizin seri üretime hazır 9 ve 12 metrelik 3 elektrikli modeli bulunuyor. MD9 ElectriCITY aracımızın ihracatına yönelik ilk anlaşmayı İsveç’le yaptık ve 6 otobüs sattık. Ama asıl önemli olan ve şirketi satın alınca gördük ki, kurulan Temsa Batarya Laboratuvarı’nda elektrikli araçlar için gerekli olan batarya paketleri ve batarya yönetim sistemleri tasarlanıyor ve bunların tüm yazılımları hazırlanıyor. Yani bize büyük rekabet avantajı sağlayacak süreci tamamladık” açıklamasını yaptı.
Satmak için almadık! 5 ay önce el değiştiren Temsa’nın yeni CEO’su Hürriyet’e konuştu
Sabancı Grubu mayıs sonunda Temsa’yı yatırımcı Enver Rıfkı Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver’e satarak otomotiv üretimden tamamen çıktı. Ünver ailesinin Temsa’nın başına getirdiği Aslan Uzun, “Fon mantığıyla şirketi kâra geçirip 5 yıl sonra satmak gibi bir düşüncemiz yok. Hedefimiz Temsa’yı dünya markası yapmak. Mercedes kadar iyi otobüs üretiyoruz. Tek farkımız, onların markası değerli” dedi.
ARALARINDA MNG Kargo, Flo, Koton, Migros gibi şirketlerin olduğu 4.5 milyar dolarlık varlık yöneten özel sermaye şirketi Turkven Private Equity’nin kurucularından olan Enver Rıfkı Ünver, 2014 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra yatırımlarını eşi Rukiye Devres Ünver ile devam etme kararı aldı. İlk başta Mesa Mesken ve Gama gibi inşaat şirketlerinden hisse alarak dikkat çeken Ünver, mayıs ayında ise İsviçre merkezli kurduğu True Value Capital şirketi üzerinden Sabancı Holding bünyesindeki otobüs, minibüs ve hafif ticari araç üreticisi Temsa’yı satın aldı. O dönem “Temsa’yı İsviçreli fon aldı” başlıkları atılsa da alan kişi Enver Rıfkı Ünver ve eşi Rukiye Devres Ünver’den başkası değildi. Bu yatırımcı çift Temsa’yı yaklaşık 140 milyon dolar değerleme üzerinden, borçlar dahil yaklaşık 60 milyon dolara satın aldı. Temsa’nın değerinin ilk satışa çıktığı 2010 yılında 500 milyon dolar olduğu düşünülürse, Ünver çiftinin yaptığı anlaşmanın ne kadar isabetli olduğu da ortaya çıkmış oluyor.
ÜNVER’E SÖZ VERDİM
Peki Turkven’deki ortaklığını bitirdikten sonra daha çok inşaat alanına yatırım yapan Enver Ünver’i otomotiv sektörüne yönelten sebep neydi. İşte bunun cevabını satın alma yapıldıktan hemen sonra Temsa’ya CEO olarak atanan Aslan Uzun verdi. Enver Ünver’in yakın arkadaşı olan Uzun, Temsa’nın alınmasının mimarlarından biri. İnşaat dışında başka alanlara da yatırım yapması konusunda Enver Ünver’i ikna ettiğini ve kendisine Temsa’nın satılık olduğunu aktardığını kaydeden Aslan Uzun, “Bunun üzerine bana, ‘Eğer alırsam başına geçersin’ diye söz verdirdi. Ben de kabul ettim ve şirketi satın aldıktan sonra STFA CEO’luğundan ayrılarak söz verdiğim gibi Temsa’nın başına geçtim” yorumunu yaptı. Kariyerine Ford Otosan’da başladığını ve uzun yıllar otomotiv sektöründe görev yaptığı için sektöre yabancı olmadığını aktaran Aslan Uzun, neden Temsa’nın başına geçmeyi kabul ettiğini ise şöyle aktardı:
TAHMİNLERİMİN ÖTESİNDE
“56 yaşındayım ve kariyerimi bir dünya markası yaratarak sonlandırmak istiyorum. STFA’dan bu hayalimi gerçekleştirmek için ayrıldım. Temsa kesinlikle bunu gerçekleştirebileceğim bir şirket. Açıkçası Temsa’da göreve başladığımda tahminlerimin çok ötesinde yani umduğumdan çok daha iyi bir marka buldum. Evet son 8-9 yıldır üretim ve büyüme konusunda ciddi sıkıntı çekmişler ama markanın imaj sorunu yok ve dünyada çok iyi bir repütasyona sahip. 66 ülkede 15 bini aşkın Temsa aracı yollarda hizmet veriyor. Ar-Ge konusunda başarılılar ve neredeyse her alanda büyüyecek bir portföye sahipler. Açıkçası Mercedes kadar iyi otobüs yapıyorlar ama onların markası değerli. Bizim de marka değerini dünyada artırmamız gerekiyor. Şu aşamada sadece büyümesi için desteklenmesi gereken bir markadan bahsediyoruz.” Enver bey ve eşinin Temsa’yı bir fon mantığıyla almadığını da aktaran Uzun, “Yani Temsa’yı alıp, kâra geçirip 5 yıl sonra satmak gibi bir düşünce yok. Temsa artık Ünver Ailesi’nin bir şirketi. Benim görevim de bu şirketi hak ettiği noktaya getirip dünya marka yapmak” dedi.
‘100+’ ÜLKELERDE BÜYÜYECEĞİZ
- ORTADOĞU Teknik Üniversitesi Makina Yüksek Mühendisliği Bölümü mezunu olan, otomotiv sektöründe başladığı kariyerini yine otomotiv sektöründe bitirmek isteyen Aslan Uzun, önceliğinin Temsa’yı Avrupa ve Amerika’da büyütmek olduğunu belirterek, “Stratejim ‘100+ ülkeler.’ Yani 100’ün üzerinde Temsa markalı otobüs satılacak ülkelere konsantre olacağız. Bu da Avrupa’da 15 ülke, bir de bizim için çok önemli olan Amerika pazarı demek. Kuşkusuz diğer ülkelerde de olacağız ama o ülkelerde fırsat gördüğümüzde gireceğiz. Yani bir ihale olur veya başka fırsatlar çıkar” açıklamasını yaptı. Uzun, Türkiye pazarında ise daha agresif olacaklarını ve son yıllarda girmedikleri ihaleleri yeniden girerek hızla büyüyeceklerini belirtiyor.
YILDA 4 BİN OTOBÜS ÜRETİRİZ
- TEK vardiyada 11 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Temsa Adana fabrikasının 7 bin adedinin Mitsubishi lisanslı Canter üretimine ait olduğunu kaydeden Aslan Uzun şunları söyledi: “Yani fabrikada Temsa’nın ana işi olan otobüs üretimi için 4 bin adetlik kapasiteye sahibiz. 9 ay sonunda 817 adet üretim yaptık. Yılı 1500 adetlik üretimle tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz ise 3 yıl içinde 4 bin adetlik otobüs üretimine ulaşmak. Üretimimizin yüzde 75’i ihracattan oluşacak. Bunun içinde ABD’nin payı ise yüzde 10-15, yani 3 yıl içinde bu pazara 400’e yakın otobüs ihraç etmek istiyoruz. Temsa’nın ABD bayisi iflas ettikten sonra o şirketi satın aldık. Şu an ABD’de 4 lokasyonda varız ve 50 çalışanız bulunuyor. Hedefimiz ABD pazarında 3 alanda var olmak. Biri ‘coach’ yani şehirlerarası otobüs, ikincisi yılda 20 bin adet satılan karavan sektörüne girmek, üçüncüsü ise pantograf yani yeni nesil troleybüs pazarında yer almak.”
ELEKTRİKTE YERLİ YAZILIM FARKI
- OTOMOTİV sektöründe değişimin çok hızlı yaşandığına ve bu değişime uyum sağlayacakların kazanmaya devam edeceklerini vurgulayan Temsa CEO’su Aslan Uzun, “50 yılı geride bırakan Temsa’yı da artık bu süreçte biz yeniden tanımlıyoruz ve ‘Temsa, artık teknoloji odaklı bir otobüs şirketinden çok, otobüs üretimi yapan bir teknoloji şirketidir’ diyoruz. Hali hazırda Temsa müşterilerine birden fazla elektrikli model sunan ender markalardan biri konumunda. Şirketimizin seri üretime hazır 9 ve 12 metrelik 3 elektrikli modeli bulunuyor. MD9 ElectriCITY aracımızın ihracatına yönelik ilk anlaşmayı İsveç’le yaptık ve 6 otobüs sattık. Ama asıl önemli olan ve şirketi satın alınca gördük ki, kurulan Temsa Batarya Laboratuvarı’nda elektrikli araçlar için gerekli olan batarya paketleri ve batarya yönetim sistemleri tasarlanıyor ve bunların tüm yazılımları hazırlanıyor. Yani bize büyük rekabet avantajı sağlayacak süreci tamamladık” açıklamasını yaptı.