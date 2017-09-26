Otomobillere zorunlu değil ama...

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de kış lastiği konusunda kendileri açısından bir karışıklık olmadığını belirterek, çıkarılan düzenlemeler kapsamında sadece ticari araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğu bulunduğunun altını çizdiler. Yetkililer bunun dışında özel araçlara yönelik bir kış lastiği zorunluluğunun bulunmadığını ifade ettiler.

Bu açıklama 1 Nisan’da yürürlüğe giren ve kafaları karıştıran tebliğdeki ifadelerin de yanlış anlaşıldığını ortaya koydu. Çünkü ‘Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki tebliğ’de şu ifadeler yer alıyordu: “Eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu tebliği lastik tekerlekli traktörleri, iki ve üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımaları, römork ve yarı römorkları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımaları kapsamaz.

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.”

Tebliğin hazırlanmasına katkıda bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) yetkilileri ise otomobillerde zorunluluğun sadece şehir içinde olmadığını şehirlerarası yollarda ise kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu söyleyerek kafaları iyice karıştırdı. ATO yetkilileri Türkiye genelinde belirlen illerde bu zorunluluğun uygulanacağını, şehir içlerinde ise zorunluluk karanını valiliklerini vereceğini söyledi. Yani sonuçta bakanlık zorunluluk yok açıklaması yapsa da hala kış lastiği ile ilgili kafa karıştıran noktalar devam ediyor. Tebliğle ilgili bir başka sıkıntı ise römorkların kapsam dışında tutulmasından kaynaklanıyor. Motorlu bir taşıtın arkasına takılarak çekilen tekerlekli motorsuz taşıt anlamına gelen römorklarda da kış lastiği kullanımının zorunlu olması gerektiği belirtiliyor.