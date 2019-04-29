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Emre Özpeynirci

Emre Özpeynirci

eozpeynirci@hurriyet.com.tr

Otomobilin vergi ligi

29 Nisan 2019

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) geçen hafta 2019’a ilişkin güncel ‘Otomobil Vergi Rehberi’ni yayınlandı. Rehberde yer alan ülkelerin çoğunda otomobillerden sadece KDV alınırken, Türkiye KDV’ye ek olarak ÖTV oranıyla yine Danimarka ile zirvede yer aldı. Güncel listeye göre vergisiz fiyatı 100 bin TL olan bir otomobil Türkiye’de 306.8 bin TL’ye, Danimarka’da ise 312 bin TL’ye satılıyor.

AVRUPA Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) geçtiğimiz hafta 2019 yılına ilişkin ‘Otomobil Vergi Rehberi’ni yayınlandı. Rehberde 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri İzlanda, Norveç ve İsviçre ile birlikte dünyanın en büyük otomobil ülkeleri olan Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore, Türkiye ve ABD’nin vergi oranları yer aldı. Otomotiv sektörü için bu önemli listede bir çok gelişmiş ülkenin otomobillerden sadece maksimum yüzde 25’i bulan KDV alması ve bazı ülkelerin diğer ek vergileri otomobillerin yakıt tüketimi ile ağırlığına göre belirlemesi dikkat çekiyor.

Otomobilin vergi ligi

DANİMARKA ÖNDE

Türkiye ise listede geçmiş yıllarda olduğu gibi Danimarka ile birlikte yine vergi şampiyonluğunu paylaşıyor. Aslında sadece ÖTV yani tüketim vergisi oranına bakacak olursak yüzde 160 ile bugün dünyadaki en yüksek otomobil vergisinin Türkiye’de alındığını söyleyebiliriz. Ancak otomobil fiyatlarına KDV’de eklendiğinde Danimarka az farkla hâlâ Türkiye’nin önünde yer alıyor. Türkiye’de KDV’nin yüzde 18, Danimarka’da ise yüzde 25 olduğu düşünülürse en yüksek vergi dilimine giren bir otomobilin Türkiye’de toplam vergi yükü yüzde 206.8’e, Danimarka’da ise yüzde 212’ye ulaşıyor. Yani vergisiz fiyatı 100 bin TL olan bir otomobil Türkiye’de 306.8 bin TL’ye Danimarka’da ise 312 bin TL’ye satılıyor.

TEŞVİKLER FAZLA

Ancak Danimarka’da otomobil sahiplerine trafik güvenliği ekipmanlarına ve yakıt tüketimine dayalı teşvikler de veriliyor. Örneğin ABS frene 500 Euro’ya yakın bir teşvik verilirken araçta ESP varsa ona da 350 Euro teşvik veriliyor. Yani toplamda rahatlıkla 1000 Euro’ya yakın bir güvenlik teşviki alınabiliyor. Ayrıca ülkede düşük yakıt tüketimine teşvik verilirken, fazla yakıt tüketene ceza kesiliyor. Bu da yeni nesil elektrikli otomobillerin vergisini sadece KDV ile sınırlı kılıyor. Sonuç olarak alınan teşvikler vergiden düşüldüğünde Türkiye’nin vergi şampiyonluğunda lider olmasını sağlıyor.

426 MİLYAR EURO

‘Vergi Rehberi’nde ayrıca AB ülkelerinin motorlu taşıtlardan elde ettiği vergi gelirlerine de yer verilirken, 2018 sonunda bu alandan toplanan toplam verginin 426.2 milyar Euro olduğu belirtildi. Raporda bu kazancın bir önceki yıla göre yüzde 3.5 arttığı da yer almış. Türkiye’de ise motorlu taşıtlardan alınan ÖTV geliri 2018 yılında 17.4 milyar TL olurken, 2019 yılı için hedeflen 24 milyar TL olarak yer aldı. 

Otomobilin vergi ligi

ÖTV’MİZ OLMASA KDV NOTUMUZ İYİ

TÜRKİYE toplam otomobil vergilerinde Danimarka ile birlikte dünya liderliğini yakalarken KDV oranlarında ise orta sıralarda yer alıyor. Ama dünyada bir çok ülkenin otomobillerden sadece KDV aldığı düşünülürse bizim durumumuz öyle olumlu bir tablo ortaya koymuyor. Halbuki eğer ÖTV olmasaydı Türkiye’nin otomobilde yüzde 18’lik KDV notu dünyada gayet iyi seviyelerde olurdu. KDV’de en yüksek ülke yüzde 27 ile Macaristan olurken, Amerika yüzde 4-10, Çin ise yüzde 10 ile bu konuda en iyi ülkeler olarak öne çıkıyor.

 

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