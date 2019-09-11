Onların işi yıldız yaratmak!

Otomobil fuarlarının geleceğinin tartışıldığı bir dönemde 24 markanın katılmayacağını açıkladığı Frankfurt Fuarı dün önce dünya basını için kapılarını açtı. Alanın küçüldüğü, salonların azaldığı fuarın sönük geçmesi beklenirken ev sahibi Alman markalar yeni yıldızlarla sahneye çıkarak boşluğu doldurdu. Fuarda yollara çıkacak yeni elektrikli otomobiller birbirinden dikkat çeken konsept ve yeni modellerle göz doldurdu.
DÜNYANIN en önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan ve iki yılda bir Paris ile dönüşümlü olarak düzenlenen ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’, ‘Driving Tomorrow’ (Yarını Sürün) sloganıyla dün kapılarını önce dünya basını için açtı. 10-11 Eylül’de dünya basınının 12-22 Eylül tarihleri arasında ise otomobil severlerin ziyaret edeceği fuara ev sahibi Alman markalar tam kadro katılıp, gövde gösterisi yaparken, katılmayan 24 markanın eksikliği ise yıldız yağmurundan hissedilmedi. Fuar alanı bu yıl 200 bin metrekareden 168 bin metrekareye düşerken salon sayısı ise 8’den 5’i indirildi. Salonlar arasında kopukluklar dikkat çekerken, 24 önemli markanın eksikliği yeni nesil 4 Çinli marka, yan sanayi ve startup şirketleriyle doldurulmaya çalışıldı.
BOŞLUK DOLDURDULAR
2 yıl önce 9 markanın yer almadığı fuara bu yıl Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo katılmadı. Toyota’dan Bugatti’ye kadar birçok markanın yer almaması hiç kuşkusuz dev organizasyonu gölgeleyecek gibi görünse de dünya devi Alman markaları ev sahibi olmalarının avantajını çok iyi kullanarak bunu adeta engelledi. Çünkü BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche ve Opel gibi dev Alman markaları yeni modelleri ve konseptleriyle açıkçası bu eksikliği dünya basınına hissettirmedi. Frankfurt’ta bir taraftan artık yollara çıkmaya hazırlanan voltajı yüksek yeni elektrikli otomobiller göz doldururken, diğer taraftan konvansiyonel motorlara sahip dikkat çeken yeni model büyük ilgi gördü.
BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİ
Almanların gövde gösterisi yaptığı fuarın yıldızları arasında Mercedes’in amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli versiyonu EQS konsepti, Porsche’nin büyük ses getiren ilk elektrikli spor modeli Taycan, BMW’nin yeni 4 Serisi’nin ve tasarım anlayışının öncüsü olan Concept 4 modeli ve Volkswagen’in Beetle ve Golf’ten sonra en önemli 3. modeli olacağı öngörülen ve önümüzdeki günlerde satışa sunulacak elektrikli modeli ID3 yer alıyor. Fuarda Alman markaların dışında sergilenen ve büyük beğeni toplayan diğer modeller ise sırasıyla İngiliz Land Rover’in ilk sivil Defender modeli, İspanyol Seat’ın performansı markası Cupra’nin SUV konsepti Tavascan ile Koreli Hyundai’nin İzmit’te üretttiği popüler şehir içi minik modeli yeni i10 (Ayten) oldu. Frankfurt’un dikkat çeken diğer yeni modelleri ise şöyle sıralandı: “Lamborghini Sian, Audi’nin elektrikli ve otonom off-road aracı AI: TRAIL, Ford Puma, MINI Cooper SE, retro ve elektrikli Honda E ve Hyundai 45 EV, elektrikli Skoda Citigo IV, Opel Corsa, Volkswagen T-Roc Cabriolet.”
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER ARTIK GÜZELLEŞİYOR!
DÜNYADAKİ ve Avrupa’daki katı emisyon kuralları nedeniyle son yıllarda hızla geliştirilen elektrikli otomobiller, bundan 2-3 yıl önce başka modellerden devşirme veya bataryaların yerleşimi nedeniyle tuhaf tasarımlara sahipti. Ancak tüketiciler alıştıkları otomobil tasarımlarını göremeyince çok fazla ilgilerini de çekmemişti. Bugün ise artık geleceğin elektrikli olarak kabul edilmesiyle birlikte dev markalar bu araçlara büyük yatırımlar yapmaya başladı. Bunun sonucunda daha güzel veya yakışıklı, tasarımları herkesin ilgisini çeken elektrikli otomobiller vitrine çıkmaya başladı. Porsche Taycan, Mercedes EQ Serisi, Volkswagen İD3 ve Audi e-Tron Ailesi bunlardan sadece bir kaçı.
BMW CONCEPT 4
BMW’nin Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki en büyük sürprizi olan BMW Concept 4, markanın gelecek modellerinde kullanacağı yeni tasarım dilini yansıtıyor. BMW Concept 4, aynı zamanda Yeni BMW 4 Serisi modellerinin çizgileri hakkında da önemli ipucu veriyor. Tasarımcıları tarafından “BMW’nin temiz ve net tasarımını estetik duruşla birleştiren yepyeni bir çalışma” olarak tanımlanan BMW Concept 4, fark yaratan dikey böbrek tasarımı ile dikkat çekiyor. Kendine özgü Böbrek Izgarası, göze çarpan hava girişleri ve belirgin şekilde oyulmuş yüzeyler, BMW Concept 4’ün gerçek biri sürücü otomobili olduğunu ortaya koyuyor.
LAND ROVER DEFENDER
Bugüne kadar Türkiye’de Otokar tarafından askeri amaçla üretilen Defender’ın ilk sivil versiyonu Frankfurt’ta büyük beğeni topladı. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olmaya hazırlanan yeni Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yepyeni dönemi temsil ediyor. Yeni Defender, Defender 90 ve Defender 110 olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tercih edilebiliyor. Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, 2020 ilkbaharında Türkiye’de satışa sunulacak yeni Defender’dan yaklaşık 250 adet satmayı planladıklarını söyledi. Tiftik, aracın fiyatının ise bugünkü kurlarla 750 bin TL’den başlayacağını belirtti.
VOLKSWAGEN ID.3
Volkswagen, Frankfurt’ta üç dünya prömiyerini birden gerçekleştirdi. Marka hem tam elektrikli ID.3 modelini ve T-Roc’un üstü açık versiyonu yeni T-Roc Cabriolet’i, hem de yeni logosunu ve yeni marka kurumsal kimliğini “Yeni Volkswagen” sloganıyla kamuoyuyla buluşturdu. ID.3 modeli Beetle ve Golf’ten sonra VW için yeni bir dönemin başlangıcı olarak ifade ediliyor. Üç farklı batarya seviyesiyle Avrupa’da 30 bin Euro civarında başlangıç fiyatına sahip olacak ID3’ün baz versiyonunda 45 kWH batarya olacak ve 330 km kadar menzil sunacak.
MERCEDES EQS
Mercedes’in amiral gemisi S Serisi’nin elektrikli otomobilde karşılığı olan EQS konsepti tartışmasız fuarın yıldızlarından biri oldu. Vision EQS ismi verilen bu konsept model ön ve arka aksında bulundurduğu motorlar ile hareket edecek. Bu iki motorun arasında ise batarya bulunuyor. Bu sayede otomobil 475 beygir gücü çıkışa sahip olacak. Aracın bataryası boşaldığında, 350 kW’lık şarj kapasitesi ile gücünün yüzde 80’ini 20 dakikada doldurabiliyor.
İZMİTLİ YENİ AYTEN (İ10)
Koreli Hyundai tarafından İzmit’de üretilen yeni i10 Frankfurt fuarının beğenilen şehir içi minik otomobilli oldu. Yeni Hyundai i10 selefi ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş oranlara ve teknik özelliklere sahip. Görsel açıdan daha zengin bir atmosfere sahip olan yeni otomobil, 20 mm alçaltılmış tavanı ve 20 mm daha geniş gövdesi ile dikkat çekiyor. Yeni i10, geniş ızgarası ve yeni tip ön tamponu ile tamamen sportif bir karakterde. Yeni i10 son çeyrekte iki motorla satışa sunulacak.
CUPRA TAVASCAN
Seat’ın performans markası Cupra’nın Tavascan isimli ateşli yeni SUV konsepti büyük ilgi gördü. Tamamen elektrikli olan Tavascan, 306 beygir gücünde. 450 km’ye kadar elektrikli menzil sağlayan Tavascan, 0’dan saatte 100 kilometre hıza, 6.5 saniyenin altında ulaşıyor. Tavascan, yüzde 100 elektrikli güç aktarım sistemi kullanan ilk Cupra yol otomobili olacak.
LAMBORGHİNİ SİAN
Lamborghini, Bolonya lehçesinde yıldırım anlamına gelen ilk hibrit süper otomobili Sian’ı ‘Frankfurt fuarında tanıttı. İkonik V12 motoru hibrit teknolojisiyle birleştiren Sian, toplamda 819 beygirlik güç üretimiyle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini.Sian, 2,8 saniyeden az sürede 0’dan 100 km/s’ye çıkarken azami hızı 350 km/s. Fiyatı ise 3.3 milyon Euro.
Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu ve distribütörü olduğu markaların genel müdürleri ile Frankfurt fuarını gezen Şahenk, VW’nim yeni nesil elektrikli araçlarını da inceledi.
PORSCHE TAYCAN
Porsche, büyük beğeni toplayan ilk elektrikli spor otomobili Taycan’ı Frankfurt’ta sahneye çıkardı. Turbo S ve Turbo versiyonlarına sahip araç 260 km azami hıza sahip. Turbo S kalkış kontrol sistemiyle birlikte 560 kW (761 beygir), Taycan Turbo da 500 kW (680 beygir) güç sağlıyor. Taycan Turbo 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede erişirken menzili 450 km olarak ölçülmüş. Taycan Turbo S ise 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşırken 412 km menzile sahip.
Onların işi yıldız yaratmak!
Otomobil fuarlarının geleceğinin tartışıldığı bir dönemde 24 markanın katılmayacağını açıkladığı Frankfurt Fuarı dün önce dünya basını için kapılarını açtı. Alanın küçüldüğü, salonların azaldığı fuarın sönük geçmesi beklenirken ev sahibi Alman markalar yeni yıldızlarla sahneye çıkarak boşluğu doldurdu. Fuarda yollara çıkacak yeni elektrikli otomobiller birbirinden dikkat çeken konsept ve yeni modellerle göz doldurdu.
DÜNYANIN en önemli otomotiv etkinlikleri arasında yer alan ve iki yılda bir Paris ile dönüşümlü olarak düzenlenen ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’, ‘Driving Tomorrow’ (Yarını Sürün) sloganıyla dün kapılarını önce dünya basını için açtı. 10-11 Eylül’de dünya basınının 12-22 Eylül tarihleri arasında ise otomobil severlerin ziyaret edeceği fuara ev sahibi Alman markalar tam kadro katılıp, gövde gösterisi yaparken, katılmayan 24 markanın eksikliği ise yıldız yağmurundan hissedilmedi. Fuar alanı bu yıl 200 bin metrekareden 168 bin metrekareye düşerken salon sayısı ise 8’den 5’i indirildi. Salonlar arasında kopukluklar dikkat çekerken, 24 önemli markanın eksikliği yeni nesil 4 Çinli marka, yan sanayi ve startup şirketleriyle doldurulmaya çalışıldı.
BOŞLUK DOLDURDULAR
2 yıl önce 9 markanın yer almadığı fuara bu yıl Alpine, Aston Martin, Bugatti, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo katılmadı. Toyota’dan Bugatti’ye kadar birçok markanın yer almaması hiç kuşkusuz dev organizasyonu gölgeleyecek gibi görünse de dünya devi Alman markaları ev sahibi olmalarının avantajını çok iyi kullanarak bunu adeta engelledi. Çünkü BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche ve Opel gibi dev Alman markaları yeni modelleri ve konseptleriyle açıkçası bu eksikliği dünya basınına hissettirmedi. Frankfurt’ta bir taraftan artık yollara çıkmaya hazırlanan voltajı yüksek yeni elektrikli otomobiller göz doldururken, diğer taraftan konvansiyonel motorlara sahip dikkat çeken yeni model büyük ilgi gördü.
BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİ
Almanların gövde gösterisi yaptığı fuarın yıldızları arasında Mercedes’in amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli versiyonu EQS konsepti, Porsche’nin büyük ses getiren ilk elektrikli spor modeli Taycan, BMW’nin yeni 4 Serisi’nin ve tasarım anlayışının öncüsü olan Concept 4 modeli ve Volkswagen’in Beetle ve Golf’ten sonra en önemli 3. modeli olacağı öngörülen ve önümüzdeki günlerde satışa sunulacak elektrikli modeli ID3 yer alıyor. Fuarda Alman markaların dışında sergilenen ve büyük beğeni toplayan diğer modeller ise sırasıyla İngiliz Land Rover’in ilk sivil Defender modeli, İspanyol Seat’ın performansı markası Cupra’nin SUV konsepti Tavascan ile Koreli Hyundai’nin İzmit’te üretttiği popüler şehir içi minik modeli yeni i10 (Ayten) oldu. Frankfurt’un dikkat çeken diğer yeni modelleri ise şöyle sıralandı: “Lamborghini Sian, Audi’nin elektrikli ve otonom off-road aracı AI: TRAIL, Ford Puma, MINI Cooper SE, retro ve elektrikli Honda E ve Hyundai 45 EV, elektrikli Skoda Citigo IV, Opel Corsa, Volkswagen T-Roc Cabriolet.”
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER ARTIK GÜZELLEŞİYOR!
DÜNYADAKİ ve Avrupa’daki katı emisyon kuralları nedeniyle son yıllarda hızla geliştirilen elektrikli otomobiller, bundan 2-3 yıl önce başka modellerden devşirme veya bataryaların yerleşimi nedeniyle tuhaf tasarımlara sahipti. Ancak tüketiciler alıştıkları otomobil tasarımlarını göremeyince çok fazla ilgilerini de çekmemişti. Bugün ise artık geleceğin elektrikli olarak kabul edilmesiyle birlikte dev markalar bu araçlara büyük yatırımlar yapmaya başladı. Bunun sonucunda daha güzel veya yakışıklı, tasarımları herkesin ilgisini çeken elektrikli otomobiller vitrine çıkmaya başladı. Porsche Taycan, Mercedes EQ Serisi, Volkswagen İD3 ve Audi e-Tron Ailesi bunlardan sadece bir kaçı.
BMW CONCEPT 4
BMW’nin Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki en büyük sürprizi olan BMW Concept 4, markanın gelecek modellerinde kullanacağı yeni tasarım dilini yansıtıyor. BMW Concept 4, aynı zamanda Yeni BMW 4 Serisi modellerinin çizgileri hakkında da önemli ipucu veriyor. Tasarımcıları tarafından “BMW’nin temiz ve net tasarımını estetik duruşla birleştiren yepyeni bir çalışma” olarak tanımlanan BMW Concept 4, fark yaratan dikey böbrek tasarımı ile dikkat çekiyor. Kendine özgü Böbrek Izgarası, göze çarpan hava girişleri ve belirgin şekilde oyulmuş yüzeyler, BMW Concept 4’ün gerçek biri sürücü otomobili olduğunu ortaya koyuyor.
LAND ROVER DEFENDER
Bugüne kadar Türkiye’de Otokar tarafından askeri amaçla üretilen Defender’ın ilk sivil versiyonu Frankfurt’ta büyük beğeni topladı. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın bugüne kadar ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olmaya hazırlanan yeni Defender, 70 yılı aşkın tarihinde yepyeni dönemi temsil ediyor. Yeni Defender, Defender 90 ve Defender 110 olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tercih edilebiliyor. Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, 2020 ilkbaharında Türkiye’de satışa sunulacak yeni Defender’dan yaklaşık 250 adet satmayı planladıklarını söyledi. Tiftik, aracın fiyatının ise bugünkü kurlarla 750 bin TL’den başlayacağını belirtti.
VOLKSWAGEN ID.3
Volkswagen, Frankfurt’ta üç dünya prömiyerini birden gerçekleştirdi. Marka hem tam elektrikli ID.3 modelini ve T-Roc’un üstü açık versiyonu yeni T-Roc Cabriolet’i, hem de yeni logosunu ve yeni marka kurumsal kimliğini “Yeni Volkswagen” sloganıyla kamuoyuyla buluşturdu. ID.3 modeli Beetle ve Golf’ten sonra VW için yeni bir dönemin başlangıcı olarak ifade ediliyor. Üç farklı batarya seviyesiyle Avrupa’da 30 bin Euro civarında başlangıç fiyatına sahip olacak ID3’ün baz versiyonunda 45 kWH batarya olacak ve 330 km kadar menzil sunacak.
MERCEDES EQS
Mercedes’in amiral gemisi S Serisi’nin elektrikli otomobilde karşılığı olan EQS konsepti tartışmasız fuarın yıldızlarından biri oldu. Vision EQS ismi verilen bu konsept model ön ve arka aksında bulundurduğu motorlar ile hareket edecek. Bu iki motorun arasında ise batarya bulunuyor. Bu sayede otomobil 475 beygir gücü çıkışa sahip olacak. Aracın bataryası boşaldığında, 350 kW’lık şarj kapasitesi ile gücünün yüzde 80’ini 20 dakikada doldurabiliyor.
İZMİTLİ YENİ AYTEN (İ10)
Koreli Hyundai tarafından İzmit’de üretilen yeni i10 Frankfurt fuarının beğenilen şehir içi minik otomobilli oldu. Yeni Hyundai i10 selefi ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş oranlara ve teknik özelliklere sahip. Görsel açıdan daha zengin bir atmosfere sahip olan yeni otomobil, 20 mm alçaltılmış tavanı ve 20 mm daha geniş gövdesi ile dikkat çekiyor. Yeni i10, geniş ızgarası ve yeni tip ön tamponu ile tamamen sportif bir karakterde. Yeni i10 son çeyrekte iki motorla satışa sunulacak.
CUPRA TAVASCAN
Seat’ın performans markası Cupra’nın Tavascan isimli ateşli yeni SUV konsepti büyük ilgi gördü. Tamamen elektrikli olan Tavascan, 306 beygir gücünde. 450 km’ye kadar elektrikli menzil sağlayan Tavascan, 0’dan saatte 100 kilometre hıza, 6.5 saniyenin altında ulaşıyor. Tavascan, yüzde 100 elektrikli güç aktarım sistemi kullanan ilk Cupra yol otomobili olacak.
LAMBORGHİNİ SİAN
Lamborghini, Bolonya lehçesinde yıldırım anlamına gelen ilk hibrit süper otomobili Sian’ı ‘Frankfurt fuarında tanıttı. İkonik V12 motoru hibrit teknolojisiyle birleştiren Sian, toplamda 819 beygirlik güç üretimiyle bugüne kadar üretilen en güçlü Lamborghini.Sian, 2,8 saniyeden az sürede 0’dan 100 km/s’ye çıkarken azami hızı 350 km/s. Fiyatı ise 3.3 milyon Euro.
Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu ve distribütörü olduğu markaların genel müdürleri ile Frankfurt fuarını gezen Şahenk, VW’nim yeni nesil elektrikli araçlarını da inceledi.
PORSCHE TAYCAN
Porsche, büyük beğeni toplayan ilk elektrikli spor otomobili Taycan’ı Frankfurt’ta sahneye çıkardı. Turbo S ve Turbo versiyonlarına sahip araç 260 km azami hıza sahip. Turbo S kalkış kontrol sistemiyle birlikte 560 kW (761 beygir), Taycan Turbo da 500 kW (680 beygir) güç sağlıyor. Taycan Turbo 0’dan 100 km/s hıza 3.2 saniyede erişirken menzili 450 km olarak ölçülmüş. Taycan Turbo S ise 0’dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşırken 412 km menzile sahip.