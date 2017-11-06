Nahum projeye dahil edilir mi?

Bundan sonra bu 5 grubun hızla işe koyulup, önce 2019’da ilk prototipi ardından 2021 yılında seri üretime geçecek ilk yerli otomobili piyasaya sunması gerekiyor. Yani 5 şirketin işi zor ve önlerinde sadece 3 en fazla 4 yıl var. Bu süre sıfırdan bir şirketin kurulup, sıfırdan bir otomobil markası ve modeli yaratması için aslında çok kısa. 5 babayiğitten biri olan Kıraça Holding’in bünyesindeki Karsan ve Hexagon şirketlerinin ortağı olan otomotiv duayeni Jan Nahum, dün CNN Türk’te Hakan Çelik’in ‘Hafta Sonu’ programında tam da bu süreyi işaret etti.

Jan Nahum, benim de yer aldığım programda, sıfırdan bir otomobil markası yaratmanın zorluğuna dikkat çekerek, “Sadece tasarımı ve üretim sürecinin hazırlığı 2 yıl sürer ve en az 250 mühendis gerekir. Bundan önce süreçle ilgili ‘ürün kitabı’nın hazırlanması gerekiyor. Yani ne yapılacağına ve hangi alanda kiminle rekabet edileceğine ilişkin madde madde ortaya konulması gerekiyor. Bu bile sadece 6 ay zaman alır. Normalda bir otomobilin ki marka da baştan yaratılacak sıfırdan, üretim safhasına geçebilmesi 10 yılı bulur. Bu yüzden bu 5 gruptan oluşan ortaklı yapının çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlaması lazım. Bu çok ciddi bir iş, magazin malzemesi yapılacak bir konu değil” yorumunu yaptı.

Jan Nahum, bugün Kıraça Holding bünyesindeki tasarım şirketi Hexagon’un yüzde 70 hissesine sahip ve Karsan’da da yüzde 25 hissesi bulunuyor. Yani Kıraça Holding ve Karsan’da yönetimsel olarak son dönemde yer almıyor ama hissedar. Yönetimsel olarak neden yer almadığını net olarak bilmiyoruz ama Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’la arasının bozuk olmasından dolayı yönetim kurulunda olmadığı iddia ediliyor. Kendisi de bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ama kuşkusuz ortaklardan birinin hissedarı olduğu için yerli otomobilde onun da söz hakkı var. Çünkü eğer ‘Türkiye’nin otomobili’ konusunda tasarımı ve planlamayı Hexagon yapacaksa o zaman Yönetim Kurulu Başkanı olan Jan Nahum’a da büyük iş düşüyor.

Nahum’u belki tanımayanlar olabilir, kendisi Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un ortağı ve yakın çalışma arkadaşı Bernar Nahum’un 2 oğlundan biri. Jan Nahum uzun yıllar Koç Holding’de görev yaptı ve son olarak Tofaş’ın CEO’luk görevini üstlenmişti. Koç’un Tofaş’ta ortağı İtalyan Fiat’ı 2000 yılında küresel krizden çıkaran Doblo projesinin de mimarlarından biri olan Jan Nahum bu başarısı sonrasında Fiat’ın Uluslararası İş Geliştirme Başkanı olarak yurtdışında görev yapmıştı.

Nahum bu görevinin ardından ortağı olduğu Karsan’a dönmüş ve kısa süre sonra Hexagon şirketini kurmuştu. Nahum, Karsan’la önce New York taksi ihalesine girmiş ve geliştirdikleri V1 isimli araç tüm dünyada beğenilmiş ve finale kalmıştı. Karsan daha sonra 6 milyar dolar büyüklüğündeki Amerikan Posta Servisi’nin araç ihalesine girerek finale kalmıştı. Şimdi Nahum, yönetimde aktif olarak olmasa da Karsan bu ihale için prototip hazırlıyor ve büyük şansı bulunuyor. Sonuçta tasarımları ve araç geliştirilmesi başkanı olduğu Hexagon tarafından yapılıyor. Özetle Nahum, Türkiye’nin otomobili projesinde öyle ya da böyle bir yerinde yer alacak. Çünkü hissedar olduğu grup bu işin içinde. Bence İnan Kıraç ve Jan Nahum arasındaki buzlar eriyip, bu projede 40 yıllık tecrübeleri olan Nahum kardeşlerin aktif olarak yer alması da doğru olur. En azından danışman olarak.

KALKAN TRENİN ÖNÜNDE YER ALMALIYIZ

TÜRKİYE’nin otomobili’nin yüzde 100 elektrikli olacağı konusunda ortaklar hemfikir. Bu henüz kaçmayan bir tren olduğu için Türkiye’nin şansı var. Ama rakipleri de çok ama güçlü. Bugün dünyada elektrikli otomobil ve batarya konusunda liderliği Çin üstlenirken, bu ülkede irili ufaklı birçok şirket ciddi çalışmalar yapıyor. Dünya devleri de Çin’de ortaklık ve üretim için kesenin ağzını açmış durumda. Dizel skandalıyla sarsılan ve yönünü alternatif enerjilere çeviren Volkswagen, sadece elektrikli otomobil bataryaları için önümüzdeki 8 yılda 50 milyar Euro yatırım yapacağını açıklarken, Mercedes Çin’de üreteceği elektrikli otomobil ürün gamı için 10 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacağını, BMW’nin de benzer yatırımı gündeme aldığını biliyoruz. Aynı şekilde Nissan, Renault, Ford gibi tüm dünya devleri de elektrikli otomobil konusunda ciddi yatırımları devreye sokuyor. Bizim bu yüzden çok hızlı bir şekilde yol alıp, elektrikli otomobil konusunda olmayan bir şeyi yaratmamız, bulmamız veya ortak olmamız gerekiyor. Bu sayede trenin ön lokomotiflerinde yer alabiliriz. Aksi takdirde sırf elektrikli otomobil üretimi için kurulan şirketler ve yönünü bu alana çeviren devlerin gerisinde kalabiliriz.