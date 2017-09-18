Matrah kaosu

Hem fuarda hem de gidiş gelişte konuştuğum bir çok otomotiv yetkilisi son çeyreğe sıkıntılı girmenin büyük endişesini yaşıyor, ÖTV’deki yeni matrah sisteminin yarattığı kaostan dert yanıyordu. Kurların artışına bağlı olarak araç sipariş etmekten çekindiklerini belirten yetkililer, “3 ay önce araç sipariş ediyorsunuz. Gelene kadar kur artışından araç bir anda üst ÖTV dilimine giriyor. Yani siparişi verirken 120 bin TL’ye satmayı planlandığınız araç bir anda 160 bin TL oluyor. Bu durum satışlara da yansıyor. Pazarda perakende satışlar düşüyor, filo artıyor. Filo artışı da sektörün her geçen gün daha az kârla çalışmasını sağlıyor” yorumunu yapıyorlar. Az kâr veya karsız çalışmak (satış sonrası destekli) tasarruf tedbirlerini beraberinde getiriyor, tasarruf deyince de ilk önce personel kapının önüne konuyor. Türkiye’de üretimi olup araç ihraç edenlerin dışında distribütörler gerçekten kan ağlıyor. Bazıları o kadar bunalmış ki, “Matrah sistemi kalksın ÖTV’yi isterlerse en düşük yüzde 60 yapsınlar. Hiç olmazsa önümüzü görürüz” açıklamasını bile yapıyor. Gerçekten de bu matrah fikri kimden çıktıysa, tek işleyen sektörü içerden oldukça sallamış durumda.

DİZEL VERGİSİ ARTSIN

BORUSAN Otomotiv Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Ali Vahabzadeh ve Borusan Otomotiv’in yeni CEO’su Hakan Tiftik ile fuar sırasında ayaküstü sohbet ettik. Vahapzadeh, Avrupa’da dizelin artık sona geldiğini ancak Türkiye’de bu konuda hiçbir şey yapılmamasına anlam veremediğini söylüyor. Çevre konusunda yaşanan hassasiyeti Türkiye’de göremediğini aktaran Vahapzadeh şu yorumu yapıyor: “Dünya sıfır emisyona giderken bizde bilinçsizce dizel araç satılmamalı. Yılda 6-7 bin km yol yapan biri bile otomobil almaya gelince dizel istiyor. Dizel az yakıyor diye bir düşünce hakim ama ne zaman kendini amorti ediyor, çevreye ne zarar veriyor bilmiyorlar. Çözümü basit, hükümet dizelin vergisini artırsın o zaman problem toptan çözülür.”

ALMANYA KRİZİ

BU arada Almanya ile yaşanan siyasi krizin etkileri Frankfurt fuarına da yansıdı. Bazı Alman markaların Türkiye’ye araç vermekte biraz zorluk çıkartığını duydum. Ama daha da önemlisi BMW’nin Türkiye’den yedek parça alımını kesmeyi planladığını öğrendim. İnşallah bu siyasi kriz devam etmez de Türk otomotiv sanayinin en büyük müşterisi Almanya ile daha fazla sorun yaşamayız.