Lüks 'bir şey' tasarlıyor

Kişiye özel araçlarda lüks dönüşümlere imza atan DizaynVIP’in sahibi Erbakan Malkoç, ‘Bir şey’ (Something) kod adlı yeni projesinin sır perdesini Hürriyet için açtı. Malkoç, “Bugün 10 milyon dolar serveti olan kişiyle 10 milyar dolar serveti olan kişi havada ve denizde ayrışabiliyor. Ama karada alabileceği belli markalar var. Ben bu boşluktan yola çıkarak Türkiye’de kişiye özel ‘lüksün kalesi’ni üreteceğim” dedi.
OTOMOBİLDEN, hafif ticari araca, otobüsten, tekne ve helikoptere kadar bir çok alanda kişiye özel lüks dönüşüm yapan, yani araçların içini baştan yaratan DizaynVIP’in sahibi Erbakan Malkoç’la bugüne kadar hiç tanışma fırsatım olmamıştı. Ta ki kısa süre önce havalimanında karşılaşıncaya kadar. Malkoç, kendisini tanıtıp ayak üstü yaptığı işlerden bahsederken konuyu hayalindeki ilginç projeye getirdi. ‘Bir şey’ (something) kod adını verdiği projenin ilk çizimlerini telefonundan gösterince de geçtiğimiz hafta kendimi Avcılar’daki fabrikasında buldum.
Artık dönüşümü farklı bir boyuta getiren ve tam anlamıyla niş bir üretici olmaktan çıkarak sanayileşen Malkoç, mevcut işleri büyütürken diğer taraftan çok gizli bir ekiple hayalindeki projeyi yapmak için düğmeye basmış. Fabrikanın içinde herkesten gizli bir şekilde özel bir stüdyoda ‘Bir şey’ için çalışan Malkoç, bu konudaki sır perdesini Hürriyet için kaldırdı.
KARADA AYRIŞMA YOK
Bugüne kadar dünya genelinde şeyhler, krallar, kraliçeler, önemli iş adamları ve sanatçılar için araçlar tasarladığını ve lüks tasarım ve üretim konusunda uzmanlaştığını kaydeden Malkoç, kendine has tarzıyla şunları anlattı: “İçinde olduğum lüks sınıfa baktığımda ciddi bir eksiklik olduğunu gördüm. Bugün dünyada 10 milyon dolar serveti olan kişiyle 10 milyar dolar serveti olan bir kişi havada ve denizde ayrışabiliyor. Yani yatlar ve özel uçaklarda büyük farklılaşmalar olabiliyor. Ama karada ne yazık ki, her ikisi de en lüks makam aracı olan Rolls-Royce’ye binmek zorunda. Ötesi yok. Kuşkusuz modeller kişiye özel değişebiliyor ama marka aynı. Ben bundan yola çıkarak kişiye özel ‘Lüksün kalesi’ni yapmak istiyorum. Hayalim bu ve benim için hayal gerçektir. Yani bir sınıfta bütün sıralar doluyken, ben birilerini kaldırıp yerine oturamam. Ancak yeni bir sandalye getirip, onların önüne koyup sınıfta yer alabilirim. Benim amacım 100 yıllık markalarla rekabet etmek değil, yapılmayan bir şeyi yapmak. Dünyanın en zenginlerinin istediğini yapmak. Kişiye özel lüksün zirvesini üretmek istiyorum. Yıllardır en lüks araçları yapıyorum, bu konuda tecrübem, bilgi birikimim ve teknolojik altyapım var. Düşünün İspanya’dan 50 bin Euro’ya aldığım bir aracın iç ve dışını lüks bir şekilde dönüştürdükten sonra bu aracı Çin’de 530 bin Euro’ya satıyorlar. “
UZUNLUĞU 9 METRE
‘Bir şey’ isimli projenin ilk çizimlerini gösteren Malkoç, şu an bunları resmi olarak paylaşmak istemese de, gördüğüm şey geleceğin çok lüks bir otobüsünü andırıyor. Sade çizgileri, kaliteli, parlak ve teknolojik dış tasarımı bana Apple’ı da anımsattı. Bu yıl sonunda prototiplerin hazır olması için çalıştıklarını kaydeden Malkoç, dünyada bir ilk olacak aracın 9 metre uzunluğunda ve 3.2 metre yüksekliğinde, içinin ise 20 metrekare genişliğinde olacağını söylemekle yetindi.
Dünyada milyarder sayısının çok olduğunu ve bu aracın bittiğinde değerinin en az 5-6 milyon Euro arasında olacağını kaydeden Malkoç, “Yüz tanımadan, yapay zekaya, akıllı asistandan, tüm teknolojik özelliklere kadar karada yürüyen en pahalı, en işlevsel, en akıllı aracı yapacağım” diyerek sözlerini tamamladı.
Bugün sadece Çin’de 150 binden fazla dolar milyarderi olduğunu düşünülürse, Malkoç’un hayali öyle çok da ütopik değil. Kuşkusuz ilk çizimler bu projenin olacağı anlamına gelmiyor ama kim bilir, sınıfa yeni bir sandalye neden koymasın.
HAFİF TİCARİ ARACIN AMG’Sİ OLACAĞIZ
ERBAKAN Malkoç, 1 Ocak 2019’dan itibaren artık dönüşüm konusunda sanayileştiğini ve Avcılar’da fabrikasının seri üretimle yılda 1000’in üzerinde dönüşümü yapacak kapasiteye ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Şu anda toplam 3 bin 600 parça tasarlayıp, ürettiriyoruz. Cıvatadan, koltuk süngerine, çipten kabloya kadar her parçada DizaynVIP imzası bulunuyor ve her biri kod numaralı. Yani aynı otomotiv devlerinin üretim şekli gibi çalışıyoruz. Alman Mercedes-Benz’in van tipi araçlarda dünyada araç dönüşümü yapabilecek yetkili ‘vanpartner’ durumundayız. Mercedes’in spor araçlarda AMG gibi bir ortağı varsa, biz de van modellerin AMG’si olmak istiyoruz. Mercedes yaptığımız işten çok memnun ve bizden bu dönüşümü kendi üretim hatlarına da almamızı istiyor. Ama biz o bantlara üretim yapacak şekilde hızlı üretim yapamıyoruz. Bugün biz en büyük parçalarımızı Rim (Alçak Basınçlı Seri Üretim ) olarak üretiyoruz. Daha sonra üzerinde oynuyoruz. Ama Mercedes’in seri üretimine girmek için plastik enjeksiyonla üretmemiz lazım. Bunun içinde büyük yatırım gerekiyor. Bunu yapmak için devlet desteği şart. Eğer bize arsa ve üretim teşviki verilirse, Mercedes’in fabrikasında bantlardan çıkacak parçaları üretebiliriz. Bunun için en az 20 milyon Euro yatırım gerekiyor.”
Lüks 'bir şey' tasarlıyor
Kişiye özel araçlarda lüks dönüşümlere imza atan DizaynVIP’in sahibi Erbakan Malkoç, ‘Bir şey’ (Something) kod adlı yeni projesinin sır perdesini Hürriyet için açtı. Malkoç, “Bugün 10 milyon dolar serveti olan kişiyle 10 milyar dolar serveti olan kişi havada ve denizde ayrışabiliyor. Ama karada alabileceği belli markalar var. Ben bu boşluktan yola çıkarak Türkiye’de kişiye özel ‘lüksün kalesi’ni üreteceğim” dedi.
OTOMOBİLDEN, hafif ticari araca, otobüsten, tekne ve helikoptere kadar bir çok alanda kişiye özel lüks dönüşüm yapan, yani araçların içini baştan yaratan DizaynVIP’in sahibi Erbakan Malkoç’la bugüne kadar hiç tanışma fırsatım olmamıştı. Ta ki kısa süre önce havalimanında karşılaşıncaya kadar. Malkoç, kendisini tanıtıp ayak üstü yaptığı işlerden bahsederken konuyu hayalindeki ilginç projeye getirdi. ‘Bir şey’ (something) kod adını verdiği projenin ilk çizimlerini telefonundan gösterince de geçtiğimiz hafta kendimi Avcılar’daki fabrikasında buldum.
Artık dönüşümü farklı bir boyuta getiren ve tam anlamıyla niş bir üretici olmaktan çıkarak sanayileşen Malkoç, mevcut işleri büyütürken diğer taraftan çok gizli bir ekiple hayalindeki projeyi yapmak için düğmeye basmış. Fabrikanın içinde herkesten gizli bir şekilde özel bir stüdyoda ‘Bir şey’ için çalışan Malkoç, bu konudaki sır perdesini Hürriyet için kaldırdı.
KARADA AYRIŞMA YOK
Bugüne kadar dünya genelinde şeyhler, krallar, kraliçeler, önemli iş adamları ve sanatçılar için araçlar tasarladığını ve lüks tasarım ve üretim konusunda uzmanlaştığını kaydeden Malkoç, kendine has tarzıyla şunları anlattı: “İçinde olduğum lüks sınıfa baktığımda ciddi bir eksiklik olduğunu gördüm. Bugün dünyada 10 milyon dolar serveti olan kişiyle 10 milyar dolar serveti olan bir kişi havada ve denizde ayrışabiliyor. Yani yatlar ve özel uçaklarda büyük farklılaşmalar olabiliyor. Ama karada ne yazık ki, her ikisi de en lüks makam aracı olan Rolls-Royce’ye binmek zorunda. Ötesi yok. Kuşkusuz modeller kişiye özel değişebiliyor ama marka aynı. Ben bundan yola çıkarak kişiye özel ‘Lüksün kalesi’ni yapmak istiyorum. Hayalim bu ve benim için hayal gerçektir. Yani bir sınıfta bütün sıralar doluyken, ben birilerini kaldırıp yerine oturamam. Ancak yeni bir sandalye getirip, onların önüne koyup sınıfta yer alabilirim. Benim amacım 100 yıllık markalarla rekabet etmek değil, yapılmayan bir şeyi yapmak. Dünyanın en zenginlerinin istediğini yapmak. Kişiye özel lüksün zirvesini üretmek istiyorum. Yıllardır en lüks araçları yapıyorum, bu konuda tecrübem, bilgi birikimim ve teknolojik altyapım var. Düşünün İspanya’dan 50 bin Euro’ya aldığım bir aracın iç ve dışını lüks bir şekilde dönüştürdükten sonra bu aracı Çin’de 530 bin Euro’ya satıyorlar. “
UZUNLUĞU 9 METRE
‘Bir şey’ isimli projenin ilk çizimlerini gösteren Malkoç, şu an bunları resmi olarak paylaşmak istemese de, gördüğüm şey geleceğin çok lüks bir otobüsünü andırıyor. Sade çizgileri, kaliteli, parlak ve teknolojik dış tasarımı bana Apple’ı da anımsattı. Bu yıl sonunda prototiplerin hazır olması için çalıştıklarını kaydeden Malkoç, dünyada bir ilk olacak aracın 9 metre uzunluğunda ve 3.2 metre yüksekliğinde, içinin ise 20 metrekare genişliğinde olacağını söylemekle yetindi.
Dünyada milyarder sayısının çok olduğunu ve bu aracın bittiğinde değerinin en az 5-6 milyon Euro arasında olacağını kaydeden Malkoç, “Yüz tanımadan, yapay zekaya, akıllı asistandan, tüm teknolojik özelliklere kadar karada yürüyen en pahalı, en işlevsel, en akıllı aracı yapacağım” diyerek sözlerini tamamladı.
Bugün sadece Çin’de 150 binden fazla dolar milyarderi olduğunu düşünülürse, Malkoç’un hayali öyle çok da ütopik değil. Kuşkusuz ilk çizimler bu projenin olacağı anlamına gelmiyor ama kim bilir, sınıfa yeni bir sandalye neden koymasın.
HAFİF TİCARİ ARACIN AMG’Sİ OLACAĞIZ
ERBAKAN Malkoç, 1 Ocak 2019’dan itibaren artık dönüşüm konusunda sanayileştiğini ve Avcılar’da fabrikasının seri üretimle yılda 1000’in üzerinde dönüşümü yapacak kapasiteye ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Şu anda toplam 3 bin 600 parça tasarlayıp, ürettiriyoruz. Cıvatadan, koltuk süngerine, çipten kabloya kadar her parçada DizaynVIP imzası bulunuyor ve her biri kod numaralı. Yani aynı otomotiv devlerinin üretim şekli gibi çalışıyoruz. Alman Mercedes-Benz’in van tipi araçlarda dünyada araç dönüşümü yapabilecek yetkili ‘vanpartner’ durumundayız. Mercedes’in spor araçlarda AMG gibi bir ortağı varsa, biz de van modellerin AMG’si olmak istiyoruz. Mercedes yaptığımız işten çok memnun ve bizden bu dönüşümü kendi üretim hatlarına da almamızı istiyor. Ama biz o bantlara üretim yapacak şekilde hızlı üretim yapamıyoruz. Bugün biz en büyük parçalarımızı Rim (Alçak Basınçlı Seri Üretim ) olarak üretiyoruz. Daha sonra üzerinde oynuyoruz. Ama Mercedes’in seri üretimine girmek için plastik enjeksiyonla üretmemiz lazım. Bunun içinde büyük yatırım gerekiyor. Bunu yapmak için devlet desteği şart. Eğer bize arsa ve üretim teşviki verilirse, Mercedes’in fabrikasında bantlardan çıkacak parçaları üretebiliriz. Bunun için en az 20 milyon Euro yatırım gerekiyor.”