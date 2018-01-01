Lokomotif sektöre ‘amiral’ desteği

Uzun süredir kanser tedavisi gören annemi, ‘Tam her şey yoluna giriyor’ derken bir anda kaybettim, yıkıldım... Yani 2017’i istesem de hiç bir zaman unutma şansım yok, çünkü annemin yattığı yer bana hep hatırlatacak. Ama kuşkusuz hayat durmuyor, devam ediyor.

Mesleki olarak 2017 yılına baktığımda otomotiv sektörüne ilişkin hemen hemen tüm gelişmelerin ‘Hürriyet Dünyası’ndan takip edildiğini söyleyebilirim. Sadece son 3 ayda hurriyet.com.tr’de de yayınlanan otomotiv haberleriyle birlikte haftada 4 milyonun üzerinde kişi, sektöre ilişkin gelişmeleri Hürriyet’ten okumuş.

Bu Hürriyet olarak hem otomotiv sektörüne verdiğimiz önemi, hem de sektörün gelişimi için sarf ettiğimiz çabayı ortaya koyuyor. Yani Hürriyet, tüm yazılı ve internet basınında olduğu gibi otomotivde de açık ara en büyük amiral gemisi olduğunu bir kez daha gösterdi. 2017 yılında birçok haberimiz hükümet nezdinde de ses getirdi. 2016 yılının son aylarında bir gece ansızın yapılan ÖTV artışı ve matraha dayalı yeni sistemin etkilerini geçtiğimiz yıl sadece Hürriyet gündeme getirdi ve getirmeye devam ediyor. Yeni ÖTV sistemiyle her ay gizli zammın devreye girdiğini, hem sektörün hem tüketicinin kafasının karıştığını ve bunun değişmesi gerektiğini sürekli gündemde tuttuk. Sonuç olarak geçtiğimiz hafta Maliye Bakanlığı’nın 2018’de matrah limitlerini artırmaya sıcak baktığı ortaya çıktı.2017 yılında diğer bir ses getiren haberimiz, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yönelik zam haberleri oldu. Hükümet, 2018’de MTV oranlarının yüzde 40 artacağını açıklasa da, gerçek zammın yüzde 40’tan başlayıp 68’e çıktığını sadece Hürriyet yazdı. Bu haber üzerine oluşan tepkiler sonrası hükümet geri adım atarak, yüzde 40 zammı 25’e çekti. Yani yeni kademeli MTV sisteminde zam oranları yüzde 40 ila 68 arasından, yüzde 25 ile 50 arasına çekildi. Sonuçta yine zam var ama Hürriyet’in sorumlu yayıncılığı zammı bir nebze de olsa indirtmeyi başardı.

2017 yılına damgasını vuran bir diğer haberimiz ise ‘yerli otomobil’ ile ilgili gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 babayiğit tarafından yapılacak ‘Türkiye’nin otomobili’ projesini açıklarken, biz 2015 yılında İsveçli Saab’dan satın alınan ve TIR’larla Türkiye’ye getirilen 45 milyon dolar değerindeki platform ve prototiplerin çöp olduğunu yazdık. Bu haberi Türkiye sadece Hürriyet’ten okudu. Yine aynı şekilde kış lastiği ve engellilere yönelik haberlerimiz sonrası hükümetten adımlar atıldı.

YENİ SÜRPRİZLER YOLDA



2017 yılında yine otomotiv sektöründeki atamalara, yatırımlara, dünyanın bir çok noktasında fuarlara ilişkin özel haberlerde yine Hürriyet öne çıkıyordu. Düşünün henüz kendileri bilmezken aylar önce Doğuş Otomotiv’deki markalarının yönetimlerinin değişeceğini sadece Hürriyet yazdı.

Sonuçta patronundan CEO’suna, genel yayın yönetmeninden ekonomi müdürüne kadar tüm Hürriyet ailesi, ekonominin lokomotif sektörü olan otomotivin yanında olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. 2018’de bunu artarak göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda yeni sürprizlerimiz de olacak, bizi takip etmeye devam edin. Herkese mutlu yıllar. Umarım 2018’de her şey daha güzel olacak.

‘TAM 5.5 MİLYON ARAÇ ÜRETTİK’

-2017 yılının otomotiv sektöründeki yıldızlarından biri kuşkusuz TOFAŞ’tı. Egea projesiyle büyük başarılara imza atan TOFAŞ’ın CEO’su Cengiz Eroldu, Hürriyet’e özel şu açıklamayı yaptı: “Üretimde başlangıçtan bugüne 5.5 milyon adede ulaşırken, temmuz ayında 2.5 milyonuncu aracımızı ihraç ettik. 2 yıl kadar önce 1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldığımız Egea Projemizin yurtiçi ve yurtdışından aldığı talep ve Doblo ile Fiorino’nun süregelen başarılı performanslarıyla yıl boyunca üretim liderliğimizi devam ettirirken toplam sektör ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştirdik. Temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarımız ile iç pazarda yaklaşık 120 bin adetlik satış gerçekleştirdik. Önem verdiğimiz bir diğer konu da yerli üretimden satış performansımız. Fiat markasında iç pazardaki satışlarımızın yaklaşık yüzde 90’ı fabrikamızda ürettiğimiz araçlardan oluşuyor ki bu alanda sektörde lider konumdayız. 2018’de pazarda bir miktar gerileme yaşanabilir ancak pazarın artık 950 bin-1 milyon bandına oturduğuna ve yeni yılda da aşağı yukarı bu seviyeleri koruyacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl, sektör olarak üretim ve ihracatta 2017 yılı sonuçlarına paralel bir performans gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak, Türkiye otomotiv sanayi 2018‘de de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürecektir. TOFAŞ olarak 2018 yılında performansımızı bir önceki yıla göre arttırmayı hedefliyoruz.”

70’E YAKIN YENİ MODEL





- 2017 yılı otomotiv sektörü için her anlamda başarılı bir yıl oldu. Yıl bitmeden 11 ayda üretim, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı. İç pazarda kur, faiz ve ÖTV artışına rağmen spot piyasanın da desteğiyle 2016 yılı seviyeleri yakalandı, hatta aralık performansına bağlı olarak yeni rekor bile gelebilir. Peki ya 2018 yılı. Sektör yetkililerinin beklentileri, aksi bir durum olmaması halinde pazarın bu yılla aynı seviyelerde olacağı yönünde. Bekleyip göreceğiz. Ama şurası kesin, 2018’de tam bir yeni model rüzgarı esecek. Motor ve şanzıman seçeneklerini de işin içine katarsak 70’e yakın model Türkiye yollarına çıkacak. 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren başlayacak yeni model rüzgarı yılın sonuna kadar devam edecek. İşte 2018’de Türkiye’de satışa sunulacak bazı dikkat çeken modeller; Volvo XC40, Citroen C4 Cactüs, Dacia Duster, BMW X2, BMW i8 Roadster, BMW i8 Coupe, BMW i3s, BMW M5, BMW X3, Audi A8, Audi A7, DS7, Ford Ecosport, Honda Jazz, Hyundai Kona, Infiniti Q50, Range Rover SV Autobiography, Jaguar E-Pace, Jeep Wrangler, Kia Sorento, Kia Rio Sedan, Kia Stonic, Lamborghini Urus, Lexus LS, Mercedes CLS, Mercedes S Cabriolet, Mercedes GLA, Opel Insignia GSi, Skoda Karoq, Suzuki Swift, Volkswagen T-Roc.