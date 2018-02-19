Hürriyet Oto referans oluyor

GEÇEN hafta Türkiye’de hızla büyüyen otomotiv sektörüne desteğimizi gazete ve internetten (hurriyet.com.tr) sonra artık Hürriyet Oto (hurriyetoto.com) isimli web sitemizle daha da arttıracağımızdan bahsetmiş, bu siteyi sektörün referans noktası haline getirmek için çok çalışacağımızı aktarmıştım.

Bunun için tam bir ‘Rüya Takımı’ kurduğumuzu, yakında büyük sürprizlere hazırlıklı olmanız gerektiğini söylemiştim. Sektörün yakından tanıdığı ünlü isimler Hürriyet Oto için ilk yazılarını tamamladı ve gönderdi. Bu hafta içinde sitede yeni tasarlanan yazarlar kategorisiyle birlikte merakla beklenen bu yazıları yayınlamaya başlayacağız. Ama şunu net olarak söyleyebilirim, bugüne kadar otomobil üretiminde, satışında, pazarlamasında ve iletişiminde uzman olan bu kişilerin içinde gerçekten birer yazar gizliymiş. Gerçekten ‘müthiş yazılar yazan müthiş yazarlar geliyor’ diyebilirim.

Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Hürriyet Oto’da düğmeye basar basmaz hızla işe koyulduk. Günde en az ortalama 10 haber girmeye, takipçi sayılarını hızla arttırmaya başladık. Bugüne kadar sadece listeleme (satılık ilanı) ile takipçi çeken Hürriyet Oto’da bu durum tamamen değişti ve artık içerikle okuyucu çekiyoruz. hurriyetoto.com şimdiden günde 100 bini aşan okunma sayılarına ulaşırken, geçen hafta yayınladığı ‘İşte yerli otomobilin koordinatörü’ haberi tüm gün hurriyet.com.tr’nin manşetinde yer aldı. Bu özel haberimizi ertesi gün neredeyse tüm gazeteler sayfalarına taşıdı. Özel haber olmasına rağmen kaynak göstermemeleri kuşkusuz onların ayıbı ama Hürriyet Oto şimdiden referans olacağının sinyallerini vermeye başladı.

‘PHOTOSHOP’A BENZETMİŞTİM

TOYOTA Türkiye CEO’su ve ALJ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2 yıl önce 2. el otomobil sektörüne yönelik bir şirket kuracaklarını ve ismini ‘Otoshops’ koyacaklarını ilk söylediğinde, “Abi o nedir Photoshop gibi...” diyerek espri yapmıştım. Sayın Bozkurt’un böyle bir şirket kurmasının önemi geçtiğimiz hafta yayınlanan‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’ ile daha net anlaşıldı. Çünkü yayınlanan yeni yönetmelik 2. el pazarında güven artırıcı önlemler getiriyor. Kurumsal firmaların çoğalması, bu işi yapan işletmelerin yetki belgesi ve belirli fiziki niteliklere sahip olması, merdiven altı tabir edilen yerlerin zamanla ortadan kalkması anlamına geliyor. 5 yılda bir yenilenecek olan yetki belgesi ile 2. el pazarı kontrol altına alınacak ve bu sayede sektördeki kurumsal firmaların pazardaki payları yükselecek.

Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 2017’de 5 milyon 190 bin adede ulaşan 2. el pazarında satışların sadece yüzde 5’inin kurumsal firmalar tarafından gerçekleştiğini hatırlatarak, “Yüzde 45’i ise galeriler tarafından yapılıyor. Kalan yüzde 50 bireysel satıcılar. Yayınlanan yeni yönetmelikle 5 yıl içerisinde toplam pazarda kurumsal firmaların payının yüzde 20’lere çıkmasını bekliyoruz. Kurumsala talep arttıkça pazar güvenle büyüyecektir. Ayrıca yeni yönetmelik ile birlikte 2. el otomobil pazarı cazip bir yatırım alanı olacak” açıklamasını yaptı.

Denizaşan’ın bu açıklamasından sonra Otoshops’un ulaştığı rakamlara baktım. 2017 yılına 5 bin adetlik satış hedefi ile giren şirket bunun yüzde 33 fazlasını gerçekleştirerek 6 bin 640 adetlik satışa ulaşmış. 2018 yılı hedefleri ise 8 bin 500 araç. Adı ister Otoshops ister Photoshop olsun yeni yönetmelikle bu pazarda kazanan kurumsal şirketler ve tüketici olacaktır.