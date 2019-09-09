Hurda teşviki kalıcı olmalı

Alım gücü düşen Türk halkı yüksek vergiler ve fiyatlar yüzünden bırakın sıfır otomobil almayı, ikinci elde bile ancak 8-9 yaşında araçları alabilecek duruma geldi.
2019’un 7 ayında sıfır otomobil satışları yüzde 44 düşerken, bu durumda artması beklenen 2. el satışlarındaki kayıp ise yüzde 5.69 oldu. Aslında 2. el otomobil satışlarında kayıp daha fazla olabilirdi. Çünkü 0-3 yaş arası yüzde 19.88, 4-6 yaş yüzde 12.47 gerilerken, 7-9 yaş arası otomobillere talebin yüzde 21.19 artması kaybı biraz önlemiş gibi duruyor.
Şimdi bu sonuçlarla Türkiye’nin son yıllarda kanayan yarası olan 16 yaş ve üzeri hurda statüsünde olan araçların sayısı da hızla artıyor. Bu araçlar hem düşük güvenlik donanımlarıyla insan hayatına kastediyor, hem zehir saçıyor hem de yüksek akaryakıt sarfiyatı ile ceplerimizi boşaltıyor.
YÜZDE 40’I HURDA
Bu durumun ciddiyetinin farkında olan ve daralan sektörü rahatlatmak isteyen hükümet Haziran 2018’de hurda teşvikini devreye soktu. Buna göre 16 yaş ve üstü otomobillerin hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması başladı. Haziran 2019’da bu teşvikin üst sınırı 15 bin liraya çıkartılarak, yıl sonuna kadar uzatıldı. Şu anda Türkiye’de yollarda 16 yaş ve üzeri hurda kapsamında bulunan toplam 5 milyon 5 bin 579 adet otomobil var. Yani yollardaki 12 milyon 759 bin 589 otomobilin yaklaşık yüzde 40’ı hurda statüsünde.
Hurda teşvikinin devreye girdiği Haziran 2018’den bu yana trafikten kaydı silinen otomobil sayısı ise 276 bin 713 adet olmuş. Yani teşvik oldukça etkili olmuş diyebiliriz. Şöyle örnek vereyim; Mayıs 2018’de trafikten kaydı silinen araç sayısı 774 iken, teşvikin devreye girdiği haziran ayında bu sayı bir anda 22 bin 913 adede yükselmiş.
Bu durum hurda teşvikinin ne kadar önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Ama bu teşvikin geçici değil artık kalıcı temel bir düzenleme olarak kalması gerekiyor. Yani 16 yaş ve üzeri otomobillerin trafikten çekilmesi kalıcı bir düzenlemeyle her yıl devam etmeli. Kuşkusuz bu sadece otomobiller için değil sayıları 1.5 milyona yaklaşan 16 yaş ve üzeri hafif ticari araçlar ve bir o kadar da ağır ticari araçlar için de gerçekleşmeli.
GAZETE İLANINDAN BELGESEL ÇIKABİLİR
GEÇEN hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis için Çek Markası Skoda’nın 30 yıldır Türkiye distribütörü olan Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bir öğle yemeği düzenledi. 2 Eylül’deki doğum gününün de tekrar kutlandığı yemekte Ahmet Yüce, Babis’e 30 yıl önce Hürriyet’te yayınlanan ilk gazete ilanını da hediye etmiş. ‘Türkiye’ye hoşgeldin’ mesajiyla verilen Skoda Favorit modelinin bu ilanında, aracın ön camından sarkan bir çocuk dikkat çekiyor. O zaman 3 yaşında olan bu çocuk Ahmet Yüce’nin Yüce Auto’da yöneticilik yapan oğlu Ali Yüce. Ahmet Yüce bu ilanla birlikte 2014 yılında benim bu konuyu haberleştirdiğim küpürü de gösterince Çekya Başbakanı Andrej Babis büyük ilgi göstermiş. Hatta Ali Yüce’nin Çekya’da çekimleri başlanan bir belgeselde yer almasını istediğini bile duydum.
Hurda teşviki kalıcı olmalı
Alım gücü düşen Türk halkı yüksek vergiler ve fiyatlar yüzünden bırakın sıfır otomobil almayı, ikinci elde bile ancak 8-9 yaşında araçları alabilecek duruma geldi.
2019’un 7 ayında sıfır otomobil satışları yüzde 44 düşerken, bu durumda artması beklenen 2. el satışlarındaki kayıp ise yüzde 5.69 oldu. Aslında 2. el otomobil satışlarında kayıp daha fazla olabilirdi. Çünkü 0-3 yaş arası yüzde 19.88, 4-6 yaş yüzde 12.47 gerilerken, 7-9 yaş arası otomobillere talebin yüzde 21.19 artması kaybı biraz önlemiş gibi duruyor.
Şimdi bu sonuçlarla Türkiye’nin son yıllarda kanayan yarası olan 16 yaş ve üzeri hurda statüsünde olan araçların sayısı da hızla artıyor. Bu araçlar hem düşük güvenlik donanımlarıyla insan hayatına kastediyor, hem zehir saçıyor hem de yüksek akaryakıt sarfiyatı ile ceplerimizi boşaltıyor.
YÜZDE 40’I HURDA
Bu durumun ciddiyetinin farkında olan ve daralan sektörü rahatlatmak isteyen hükümet Haziran 2018’de hurda teşvikini devreye soktu. Buna göre 16 yaş ve üstü otomobillerin hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması başladı. Haziran 2019’da bu teşvikin üst sınırı 15 bin liraya çıkartılarak, yıl sonuna kadar uzatıldı. Şu anda Türkiye’de yollarda 16 yaş ve üzeri hurda kapsamında bulunan toplam 5 milyon 5 bin 579 adet otomobil var. Yani yollardaki 12 milyon 759 bin 589 otomobilin yaklaşık yüzde 40’ı hurda statüsünde.
Hurda teşvikinin devreye girdiği Haziran 2018’den bu yana trafikten kaydı silinen otomobil sayısı ise 276 bin 713 adet olmuş. Yani teşvik oldukça etkili olmuş diyebiliriz. Şöyle örnek vereyim; Mayıs 2018’de trafikten kaydı silinen araç sayısı 774 iken, teşvikin devreye girdiği haziran ayında bu sayı bir anda 22 bin 913 adede yükselmiş.
Bu durum hurda teşvikinin ne kadar önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Ama bu teşvikin geçici değil artık kalıcı temel bir düzenleme olarak kalması gerekiyor. Yani 16 yaş ve üzeri otomobillerin trafikten çekilmesi kalıcı bir düzenlemeyle her yıl devam etmeli. Kuşkusuz bu sadece otomobiller için değil sayıları 1.5 milyona yaklaşan 16 yaş ve üzeri hafif ticari araçlar ve bir o kadar da ağır ticari araçlar için de gerçekleşmeli.
GAZETE İLANINDAN BELGESEL ÇIKABİLİR
GEÇEN hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis için Çek Markası Skoda’nın 30 yıldır Türkiye distribütörü olan Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce bir öğle yemeği düzenledi. 2 Eylül’deki doğum gününün de tekrar kutlandığı yemekte Ahmet Yüce, Babis’e 30 yıl önce Hürriyet’te yayınlanan ilk gazete ilanını da hediye etmiş. ‘Türkiye’ye hoşgeldin’ mesajiyla verilen Skoda Favorit modelinin bu ilanında, aracın ön camından sarkan bir çocuk dikkat çekiyor. O zaman 3 yaşında olan bu çocuk Ahmet Yüce’nin Yüce Auto’da yöneticilik yapan oğlu Ali Yüce. Ahmet Yüce bu ilanla birlikte 2014 yılında benim bu konuyu haberleştirdiğim küpürü de gösterince Çekya Başbakanı Andrej Babis büyük ilgi göstermiş. Hatta Ali Yüce’nin Çekya’da çekimleri başlanan bir belgeselde yer almasını istediğini bile duydum.