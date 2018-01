Hawaii tutkusu ve Ulysses bağlantısı

Mesajlar Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in 150 milyon dolara aldığı ve 5 aydır gizli tuttuğu ultra lüks yatına ilişkin özel haberimle ilgiliydi. Mesaj atanlardan biri de Facebook’un Türkiye temsilcisi Rengin Öztürk’tü. Öztürk çok kibar bir şekilde o teknenin Mark’a ait olmadığının açıklandığını belirterek, “Kime ait olduğunu açıklamıyoruz fakat Mark’ın olmadığı konusunda eminiz” yorumunu yapmıştı. “Bu konuda yazılı bir açıklama mı yaptınız?” soruma ise “Hayır sadece yurtdışında bize ulaşan bir iki yayına bu açıklama yapıldı. Türkiye’de herhangi bir yayın bize ulaşmadı, biz de kendilerini doğrudan aramadık” cevabını verdi. Bunun üzerine kendisinden yazılı bir açıklama isteyince; “Haberde bahsedilen tekne Mark Zuckerberg’e ait değildir–Bir Facebook Sözcüsü” e-mailini gönderdi. Sonuçta ismini gizli tutan bir Facebook sözcüsünün açıklaması yurtdışındaki sitelerde yayınlanınca Türkiye’de Hürriyet’i hedef alan bazı kesimler sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlattı. Hepsine aslında anlaşılır bir şekilde cevap verdim, ama tekrar ediyorum; “Haberim doğrudur ve arkasındayım.”

SATIŞI KİM YAPTI?

Şimdi yazdığım haberle ilgili detaylara dönersem öncelikli olarak teknenin satış işleminin Stuart Larsen isimli ünlü bir komisyoncu (broker) tarafından yapıldığını belirtmeliyim. Bu zaten www.stuartlarsen.com isimli sitede resmi olarak açıklanmış. Miami’de ofisi olan ünlü broker ‘Ulysses’ isimli teknenin ilk sahibi Graame Hart gibi Yeni Zelandalı. Yani yakın arkadaşlar. Hart’ın tüm teknelerini bugüne kadar hep Larsen satmış. Zuckerberg’e ‘Ulysses’ teknesinin satıldığı da aslında Larsen’in bunu özel müşterilerine anlatmasıyla ortaya çıkmış.



Mark Zuckerberg 15 Aralık’ta Hawaii tatilinde böyle görüntülendi.

Ayrıca büyük bir tesadüfe de dikkat çekmek istiyorum! O da Mark Zuckerberg ve Ulysses isimli teknenin aralık ayında yani aynı tarihlerde Hawaii adalarında görüntülenmesi. Zuckerberg zaten Hawaii’de uzun bir tatil yapacağını kendi Facebook sayfasından açıklamıştı. Ayrıca Hawaii adalarında ailesiyle birlikte bir sürü fotoğrafı çekildi ve dünya basınında yer aldı. Ama ne büyük tesadüftür ki, Ulysses de aynı tarihlerde Hawaii’nin Molokai adası limanında görüntülendi. Nereden mi biliyorum? Çünkü bu tekne büyük protestolara neden oldu ve bir çok yayın organında haberleri çıktı.



‘Ulysses’ isimli tekne aralıkta Molokai adasına yaklaşınca protesto edildi.

Zuckerberg’in zaten Hawaii tutkunu olduğu biliniyor. 2014 yılında Hawaii adalarından biri olan Kauai’de 100 milyon dolara 700 hektar arazi alan Zuckerberg’in asıl amacı etraftaki küçük parselleri de zamanla yerel halktan toplamakmış. Bu nedenle 2 yıl içinde ecrimisil benzeri davalar açmış ve bu durum büyük tepkiye yol açmış. Zuckerberg büyük protestolarla karşılaşınca da eşiyle birlikte köylülerden özür dileyerek, alımdan vazgeçmiş. Ama özel ada sahibi olmaktan vazgeçmemiş. Bu kez aynı bölgede ama daha güney doğuda yer alan Molokai adasının 3’te 1’ini oluşturan ‘Molokai Çiftliği’ni satın almaya karar vermiş. Toplam 55 bin 575 hektar büyüklüğündeki bu araziyi 1990 yılından bu yana sahibi olan GL Limited isimli şirket 260 milyon dolara satılığa çıkarmış. Satmasının sebebi 7 bin köylüyle davalık olmasıymış. İşte Molokai halkı bu davalardan sonra adaya her mega yat geldiğinde, arazi almak için geldiğini düşünerek büyük protesto gösterileri yapmaya başlamış.

NEDEN HAWAII?

Zuckerberg’in Hawaii’ye bağlı adalardan birine sahip olmak istemesinin nedeni buraların zor ulaşılır bakir yerler olması. Pasifik okyanusunun ortasında her yere çok uzak olan Hawaii adalarının çevresinde tekne trafiği de yok. Sadece özel uçaklarla gelen turistlerin ziyaret edebileceği yerler olduğu için işgal altında değil. Düşünün Molokai adasında şu an otel bile yok. Her yatı olan turist de gidip gezemiyor bu adaları. Çünkü o kadar uzak ki ana kara olan Amerika veya Japonya gibi ülkelerden kalkan yatların buraya varmaya yakıt menzilleri yetmiyor. İşte Zuckerberg, hem dünyada bakir kalmış, hem de Amerikan toprağı olan bu adayı almayı kafasına koyduğu için ana kıtadan buraya hiç yakıt ikmali yapmadan 8 bin 500 milden fazla gidebilen sayılı mega yatlardan biri olan 107 metre boyundaki ‘Ulysses’i bu yüzden almış. Bu sayede Kauai’deki evinin etrafındaki adaları gezip, yeni almayı planladığı adaları kontrol etme şansına erişmiş.

Zuckerberg, tekneyi eylülde Monaka’da aldıktan sonra hemen Panama kanalı vasıtası ile Hawaii civarına yollatmış. Sonra da Christmas tatili nedeniyle kendisi de Facebook sayfasından da paylaştığı gibi Hawaii’ye geçip yeni teknesi ile etrafta turlamaya başlamış. Ama satılık ‘Molokai Çiftliği’ni ziyaret etmek için adaya teknesiyle yanaştığında toplanan halk protesto edince, adaya çıkamamış. İşte o protestolar ve tekne Mark Zuckerberg’in ismi geçmeden yerel basında yer almış.

OFFSHORE ŞİRKETLER

Ayrıca işin uzmanları bu tarz mega yatların patronun şahsi adına alınmadığını da belirtiyor. Sebebi Amerika’daki yüksek vergilermiş. Bu nedenle dünyada vergi cenneti olarak bilinen offshore adalarda açılan şirketler adına tescil ettiriliyormuş. Tabii bunun duyulması halinde çok yüksek vergi cezalarını ödemek zorunda kalacakları da biliniyor. Bu yüzden özellikle Amerikalı süper zenginler, satın aldıkları tekneleri şahsi isimlerine ait şirketlere kaydettirmiyor, bu sayede Maliye Bakanlığı aradaki ilişkiyi bulamıyormuş. Dolambaçlı yollardan satın alıp, sanki kiralayıp biniyorlarmış gibi gösteriyorlarmış.

Yazdığım haber hakkında, ‘Asparagas’ yorumları yapanlara “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır” sözünü hatırlatıyor, bu konuda gelişmeleri takip için biraz sabır tavsiye ediyorum.