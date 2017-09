Game of Thrones otomobilleri

DÜNYAYI kasıp kavuran ve sadece bir bölümünün maliyeti 10 milyon doları aşan ‘Game of Thrones’ dizisinin 7’nci sezonu geçtiğimiz hafta efsane bir bölümle sona erdi.

Şimdi 1 yıl 8’inci sezonu beklemek durumundayız ama ne yapalım gülü seven dikenine katlanır. Ben de bu dizinin ciddi bir fanatiği olduğum için geçtiğimiz hafta çok ilginç bir yazı ve bu yazıya bağlı illüstrasyonlar dikkatimi çekti. Bugün bayramın son günü ve tatilde sizi sıkıcı sektör haberleriyle sıkmak yerine tasarım sanatçısı Javier Oquend’in “Game of Thrones karakterlerinin araçları olsaydı, bunlar nasıl görünürdü?” sorusunun cevaplarını paylaşmak istedim. Oquend ayrıca her bir çizimin altına neden bu araçları seçtiğini de esprili bir dille anlatmış. İşte o çizimler ve nedenleri;

Çok yüzlü tanrının metotlarını öğrenen Arya Stark, yüzü olmayan bir suikastçi olma konusunda yeteneklerini geliştirdi ve listesinde yer alanları öldürmek için Westeros’a geri döndü. Uzun süredir hasret kaldığı kardeşleriyle bir araya gelmek için kuzeye giden Arya’nın Winterfell’e kışın en kötü zamanı gelmeden ulaşması için hızlı ancak koşullara uyum sağlayan, yani dikkat çekmeyen bir araca ihtiyacı var. İşte o araç Jaguar F-Type Winter versiyonu. Kışa meydan okuyan kar lastikleri ve ışık barları ile 575 beygir güç üretebilen ve 3.5 saniyede 100 km/s hıza ulaşmaya imkân veren 5.0 litrelik süperşarjlı motoru, F-Type Winter’ı her türlü zorluktan kaçış için biçilmiş kaftan yapıyor.

Evi Dragonstone’u geri almak için Westeros kıyılarına nihayet ulaşan Daenerys Targaryen’in nihai hedefi tahtın sahibi olmak. Unsullied ve Dothraki kabilelerini nakletmek için gerekli filoyu satın alan Khaleesi, elinde kalan ekstra altın ile kendisini de ödüllendirmek istemiş - hem de bir McLaren P1 LM ile. Daenerys’in üç ejderhası kadar güzel ve korkutucu duran bu P1, kaputunun altında 4.0 litrelik, çift turbolu bir V8’e ev sahipliği yapıyor. Kanatlı hayvanlarını kullanmadığı zaman P1’iyle gezen Khaleesi’nin kontrolünde tam 1.000 beygir ve 2.5 saniyelik bir 0-100 km/s hızlanması var.

Yedi Kraliyet’in gayrimeşru kraliçesi olan Cersei Lannister çıkarcı, hesabı kitabı iyi ve acımasız birisi. Emri altında olan insanlar, King’s Landing’in Red Keep bölümünde yaşayan Cersei’yi sevmiyor ve ondan korkuyorlar ki haklı sebepleri var. Halk, Baelor’un Büyük Sept’ini yıkan ve haksız yere tahtta oturan kraliçelerinden hiç mi hiç haz etmiyor. Bu yüzden Cersei, sokaklarda gezmek için hem güvenli, hem de şık bir araç seçmiş. 6.75 litrelik motorundan 453 beygir üreten ve 6.0 saniyede 100 km/s hıza ulaşan Phantom, Lannister ailesinin renklerine uygun bir şekilde giydirildiğinde Cersei ve kardeşi/sevgilisi için harika bir gezinti aracı hâline gelmiş. Cersei’nin aracını Braavos’taki Iron Bank’ten borç alarak satın almış ancak Highgarden’a yapılan baskın sonrasında borç kapatılmış. Sonuçta, bir Lannister borcunu her zaman öder.

Yedi Krallık’ın ölen kralı Robert Baratheon yemek ve kadınların yanında bir zaafa daha sahipti. O da Ferrari F12 TDF gibi ithal otomobiller. Kral’ın zamansız ölümü dolayısıyla Robert Baratheoun’un Ferrari F12’si dâhil her şeyi ‘Storm’s End’e aktarıldı ve burada kilit altında tutuluyor. Renly ve Stannis’in 6.3 litrelik V12 motorla bazı gezintiler yaptığı biliniyor fakat onların da vakitsiz gitmesinin ardından araç sonsuza dek saklanmak üzere kilit altına alınmış. Yine de “şişman” Kral henüz tam manasıyla ölmemiş olabilir çünkü ‘Storm’s End’de oturanlar motorunda gece yarısında çalıştığını söylüyor. King Robert’ın ruhu F12’sine musallat olmuş olabilir mi?