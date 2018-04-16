Fotokopi makinesinden çıkan karnaval

21 yıl önce Opel’le birlikte otomotiv sektörüne adım atan Bozkurt, bugünlerde otomobiller kadar Adana’da düzenlenen ve yaklaşık 1.5 milyon kişinin katıldığı ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’yla da adından söz ettiriyor. Düşünün Adana’da o kadar popüler durumda ki, özel davetiyle katıldığım karnavalda kendisiyle ancak 10 dakika görüşebildim. O görüşmemizde de, “Son dönemde karnavalla ilgili o kadar koşturdum ki otomotiv sektöründe çalıştığımı unuttum. Bu ay kaç adet hedeflemiştik, planlarımız neydi inan hatırlamıyorum” esprisini yaptı.

Ali Haydar Bozkurt’un fotoğraflarında yakasındaki portakal çiçeği dikkat çekiyor.

Ayşe Arman’dan Ertuğrul Özkök’e bir çok yazar geçen hafta hep Adana karnavalından ve Ali Haydar Bozkurt’tan övgüyle bahsetti. Gerçekten Ertuğrul Özkök’ün de dediği gibi, Adana’daki karnaval 3 metre ötedeki Suriye savaşına inat bölgeye barış havası getirirken, herkesi umutlandırdı. Tüm Adanalıların sahiplendiği karnavala katılmış biri olarak o coşkuyu yerinde gördüm. İnanın abartmıyorum yolda yürüyemedik, bir yerden bir yere araçlarla ulaşamadık. O kadar kalabalık ve o kadar coşkuluydu ki kendimi adeta yurtdışında hissettim.

Bu detayları birçok kişi yazdı, anlattı... Ben en başa dönüp Ali Haydar Bozkurt’un kariyerindeki yükselişi ve karnaval fikrinin perde arkasını anlatmak istiyorum. Bugün 50 yaşında olan Bozkurt’un Malatyalı olan ailesi o doğmadan önce Adana’ya yerleşmiş. Bozkurt, annesi hamileyken Malatya’ya tatile gittiklerinde dünyaya gelmiş. Yani Malatya’da doğmuş ama Adana’da büyümüş. Bozkurt bu durumu, “İnsanın çocukluk ve gençlik anıları nereye aitse, orası memleketi oluyor” sözleriyle anlatıyor.

KARİYERİNDE KIRILMA ANI

1996 yılına kadar Adana’da yaşayan ve eğitimini tamamlayan Bozkurt, iş hayatına yani otomotiv sektörüne Opel ile birlikte adım atmış. Bozkurt’a karnavalın da yolunu açan kariyerindeki kırılma anı ise 1990’lı yılların sonunda Opel’in Filo müdürü olduğu zaman yaşanmış. Bozkurt o döneme ilişkin daha önce şunları anlatmıştı: “Bir akşam Xerox’ta çalışan bir arkadaşımla yemek yiyordum. Kendisi bana şirketlere fotokopi makinelerini bedava verdiklerini, basılan kağıttan komisyon aldıklarını söyleyince şaşırdım. Kendisine, “Bu kadar büyük sermayeniz var mı’ diye sorunca bana, “Verdiğimiz makinelerin parasını basılan kağıttan çıkartıyoruz. Ama en önemlisi biz bu makineleri leasing yoluyla kiralıyoruz. Sonuçta, şirketten kağıt başına aldığımız komisyonun bir kısmını makinenin kirasına veriyoruz. Buna rağmen bize önemli bir gelir kalıyor” cevabını verdi. Bunu duyduktan sonra hemen ertesi gün şirkete gidip konuyu anlattım. Herkes, ’Nasıl olur’ dedi. Uygulamaya aldık ve operasyonel kiralamayı başlattık. Filo satışımız 100’ü bile bulmazken bu sistemle o yıl 6 bin 500 adet filo aracı sattım. Türkiye’de bu sistemi ilk başlatan olduk. Beni Opel’in İş Geliştirme Başkanı yaptılar. Sonra da 2003 yılında Daihatsu’nun Genel Müdürlüğüne transfer oldum.”

Japon Daihatsu o dönem belki Türkiye’de çok satan bir marka değildi. Ama Türkiye temsilcisi, Toyota’nın dünyadaki en distribütörü olan ALJ Holding’in olması Bozkurt için büyük bir fırsattı. Kısa bir süre sonra Sabancı Holding’in elinde bulunan Toyota distribütörlüğü için ALJ’yi harekete geçiren Bozkurt, 2009 yılı sonunda bir ilki gerçekleştirerek 85 milyon dolar gibi büyük bir paraya distribütörlüğü satın aldırdı. Düşünün o paraya fabrika bile kuran markalar varken, ALJ sadece temsilcilik için bunu ödemişti. İşte bu satın almayla birlikte Ali Haydar Bozkurt’un otomotivdeki yükselişi hızlandı. Önce Toyota Türkiye’nin CEO’su oldu, ardından ALJ’nin Türkiye’deki tüm yatırımlarının başına geçti.

AYŞE ARMAN RÖPORTAJI

Ali Haydar Bozkurt’u tanıdığımdan bu yana bize her Nisan Adana’ya gittiğini anlatır, portakal çiçeğinin kokusuna olan tutkusundan bahsederdi. Ama bunu karnavala dönüştürme fikri 2010 yılında yine Adanalı olan gazeteci Ayşe Arman’la tanışması ve yaptığı bir röportaj sonrasında gerçekleşti. Ayşe o dönem beni arayıp bir sosyal sorumluluk projesi için Ali Haydar Bozkurt’la röportaj yapacağını söyleyerek, kendisi hakkında biraz bilgi istemişti. Ben de o dönem henüz bekar olan Ali Haydar Bozkurt’un sektörde ‘bekar prens’ olarak tanındığı esprisini yapmıştım. Ayşe de ‘Otomotivin bekar prensi’ başlığıyla gazetede röportajı yayınlamıştı. O yazıda ilk kez Adana’nın portakal çiçekleri gündeme gelmişti. İşte iki Adanalının buluştuğu o röportaj sonrası karnavalın temelleri atılmış, 2012 yılında da ilki düzenlenmişti.

Bugün gelinen noktada bir çok şehir benzer bir karnaval düzenlemek için yeni Ali Haydar Bozkurt’lar bulma arayışına girmiş durumda. Bozkurt’a hayallerinin yolunu açan, kariyerinde yükselmesini ve portakal çiçeği sevdasını dünya çapında bir karnavala dönüştürmesini sağlayan ise bir fotokopi makinesi. Kendisini karnaval için tekrar kutluyor, aynı başarıyı Toyota satışlarını 100 bin adede ulaştırarak da elde etmesini beklediğimi hatırlatıyorum.

BAŞROL FRANSIZ’IN

Aşağıdaki haberde de okuyacağınız üzere Fransız otomotiv devi Renault, dünyada ilk hibrit motorunu ve ilk hibrit modeli olacak 5’inci nesil Clio’yu Bursa’da üretecek. Yani Bursa’nın rolü Renault dünyasında giderek artacak. Ancak Oyak Renault’da son dakika değişikliğiyle başrol bir Türk’ün değil bir Fransız’ın oldu. Çünkü Tunç Başeğmez henüz Oyak Renault Genel Müdürü olarak 2 yılını bile doldurmadan 1 Nisan itibarıyla görevini Fransız Antoine Aoun’a devretti. Bu karara şaşırıp hemen Başeğmez’e mesaj atarak durumu sordum. Cevap bizzat kendisinden değil Oyak Renault İletişim Departman Müdürü Özgür Şendoğan’dan geldi. Şendoğan gönderdiği elektronik postada, Tunç Başeğmez’in terfi ederek yönetim kurulu üyesi olduğunu belirterek, “Başeğmez bu önemli pozisyonda da engin deneyimleriyle katkı sağlamaya devam edecek” yorumunu yapıyordu. Açıkçası bu cevap beni hiç tatmin etmedi, karar sizin...