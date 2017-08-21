Ebeveynlere otoda ‘ergen’ uygulaması

İşte stres bundan sonra başlıyor. Ya çocuğunuz kız veya erkek arkadaşıyla buluşmak için sizden otomobilinizi ödünç isterse... ’Hayır mı’ diyeceksiniz. Büyük stres içinde anahtarı vermek, ona güvenmek zorundasınız. Ama ya arkadaşına gösteriş yapmak için gaza biraz fazla dokunur veya otomobil kullanırken o vazgeçemediği cep telefonunla ilgilenmeye devam ederse... Otomobil ondayken bunları düşünmekten ömrünüzden ömür gider. İşte bunu öngören İngiliz Saatchi&Saatchi firması da Toyota için Avrupa’da bir uygulama geliştirmiş. Şu an için sadece Android cihazlarda kullanılan ‘The Safe and Sound’ isimli uygulamayı hem ebeveynler hem ehliyet çağına gelmiş çocukları telefonlarına indiriyor. Bir genç otomobili ödünç almak isterse, ebeveynler telefonlarında bir düğmeye basıyor ve uygulama Google Maps üzerinden sürücünün ne kadar hızlı gittiğini izlemeye başlıyor. Aracın normalin üzerinde hızlandığını algılayan uygulama önce gelen aramaları ve sosyal medya bildirimlerini bloke ederek otomatik olarak telefonda ‘rahatsız etmeyin’ moduna geçiyor. Uygulama bununla da kalmıyor, ebeveynin ve çocuğun müzik listelerini de birbirine bağlamak için Spotify’a bağlanıyor. Sürücü, Spotify dinlerken telefona dokunur veya gaza basarsa uygulama, ebeveynin Spotify’deki çalma listesini çalmaya başlıyor. Düşünsenize kız arkadaşıyla giden genç eğer ayağını gazdan çekmezse, yüksek sesli bir klasik müzik veya gençlerin gerçekten hoşlanmayacağı eski parçaları dinlemeye mecbur kalacak. Bizde olsa ben bol arabesk yüklerdim. Bu durumda arkadaşlarına rezil olmaktansa ayaklarını gazdan çekmekten başka şansları var mı...

İNANIN HABER DEĞERİ YOK

SON dönemde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, nerede bir açıklama yapsa konu dönüp dolaşıp, Türkiye’de üretilecek iki yeni modele geliyor. Türkiye’de mevcut üretimi olan 2 markanın 2 yeni model üreteceği müjdesini veren Zeybekci, “Bu konuda sonbaharda güzel haberler olacaktır. Biri geniş bir ticari modelini burada yapacak, dünyada merkezi haline getirecek; bir tanesi de binek araçlarda...” açıklamasını yapıyor. Son bir ayda baktım aynı müjde 4 kez verilmiş. Ama inanın bakanın bu konuda söylediklerinin pek bir haber değeri yok. Zaten Zeybekci’den önce yeni otomobili Hyundai’nin üreteceğini yazmış, tüm ayrıntılarını vermiştik. Ticari aracı da Türkiye’de fabrikası olan mevcut markalardan biri üretecektir. Ford Otosan olur, Mercedes olur. Ticari araç üreten marka sayısı, yenilenecek modeller zaten belli.

Zeybekci’yi anlıyorum, Türkiye’de işlerin iyi gittiğini daha iyi anlatmak için bunu sık sık tekrarlıyor ama atladığı bir nokta var. Otomotivin zaten üretim ve ihracatta rekorlar kırdığı ortada. Yani mevcut markaların yeni model üretmesinden çok olmayan markaların (Peugeot, Volkswagen, Nissan) Türkiye’de üretime gelmesi büyük müjde ve haberdir. Aksi takdirde biz yeni modelleri zaten siz açıklamadan önce paylaşıyoruz.

EN ÇILGIN ÇİFT

GEÇTİĞİMİZ hafta iyi bir otomobil dergicisi ve yarış pilotu olan dostum Koray Muratoğlu aradı. Lastik şirketi Michelin’de çalışan eşiSelen’le birlikte 19 Ağustos’ta başlayan ve Türkiye’deki ralli organizasyonlarının en iddialılarından ‘Transanatolia Rally Raid’e katılacaklarını söyledi. İzmir’den Samsun’a kadar sürecek macera dolu bu yarışta Koray-Selen çiftini bir çok marka desteklemiş. Ama bu işe kalkmalarının asıl sebebi Michelin BFGoodrich’in Avrupa çapında düzenlediği yarışmada çift olarak ralli fikrinin ilk 10 proje arasına girmesi olmuş. Çılgın çift bunun üzerine Toyota Türkiye’den de araç desteği alarak pick-up modeli Hilux ile birlikte 2 bin 850 kilometre dere tepe yol katedecekmiş. İnternetten de videolarını yayınlayacak bu çılgın dostlara başarılar diliyorum.