Dünya en çok, ürettiğimiz otomobillere güveniyor

Bir şey satın alırken nerede ve kim tarafından üretildiği tercihlerimizi çok rahatlıkla etkileyebiliyor. Mesela bir ürünün etiketinde ‘Made in Bangladesh’ veya ‘Made in China’ gördüğümüzde kafamızda otomatikman ‘kalitesiz’ hissi oluştuğu için alımdan vazgeçebiliyoruz. İşte bu o ülkeye güvenmiyoruz anlamına geliyor. Ama tabi bazen üretim yerinden çok markaya bağlı kalarak alım da yapabiliyoruz.

İşte tamda bu noktada yapılan uluslararası bir araştırma dikkatimi çekti. 49 farklı ülkede nüfusun yüzde 90’ını temsil eden 43 bin tüketiciyle yapılan bu araştırma hem ülkelerin üretimde güveninirlik seviyelerini hem de o ülkenin en güvenilir ürün grubunu tespit etmiş. Yani açıkçası güvenilen veya güvenilmeyen ülkeleri belirlemişler.

Listenin üst sıralarında tabi ki gelişmiş güven duyulan batılı ülkeler ön plana çıkmış. Şaşırdık mı hayır. Listenin ilk sırasında yer alan Almanya’ya üretimde yüzde 100 güven duyulurken, bu ülkede en çok üretilen araçlara güveniliyormuş. Listenin ikinci sırasında yer alan İsviçre’de en çok altın üretimi dünyanın güvenini kazanmış.

Yani ‘İsviçre imzalı altınlarda bir sahtecilik olmaz’ diye düşünülüyor. 4,5 ve 6’ıncı sıralarda sırasıyla İngiltere, İsveç ve Kanada yer alırken bu gelişmiş ülkeler araçlarıyla ön plana çıkıyor. Listenin 7. sırasında yer alan İtalya’nın ise artık ürettiği otomobillere değil ilaçlara daha çok güvenilmeye başlanmış. 30 ülkenin yer aldığı listenin 24’üncü sırasında Türkiye bulunuyor.

Türkiye’de üretilen ürünlere duyulan güven yüzde 37 seviyesinde. Yani dünyada her 100 kişiden sadece 37’si ‘Made in Turkey’ yazılı etiketlere güveniyor. Türkiye’de üretilip dünyaya ihraç edilen en güvenilir ürün grubu ise otomotiv. Yani ülkenin otomotiv sektörü bir kez daha Türkiye’nin en iyisi olduğunu kanıtladı. Türkiye’nin açık ara ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü kaliteli üretimle bize duyulan güveni bir nebze de olsun artırmış. Ben size söyleyeyim otomotiv olmasa listenin son sırasında olmamız içten bile değildi. Tabi listenin son sırasındaki Çin’in kalite algısını gün be gün artırdığını, listenin zirvesinde olan Almanya’nın da dizel skandalı sonrası duyulan güveni biraz sarstığını söylemek gerek. Bu da listenin önümüzdeki yıllarda epey değişeceğini gösteriyor gibi.

OTOMOBİLLERİ KADINLAR SATIYOR

Geçen hafta yeni Polo’nun lansmanında Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun ve Pazarlama Müdürü Çağrı Öztaş’la sohbet ederken aramıza İletişim Müdürü Ebru Kantoğlu katıldı. Kantoğlu, Doğuş Otomotiv’in kadın çalışana çok önem verdiğini belirterek, “Bugün Doğuş Otomotiv’de 700’ün üzerinde kişi çalışıyor. Toplam istihdamda kadın oranı yüzde 34’e çıktı. Bu otomotiv sektöründe çok iyi ve üst sıralarda bir oran. Her geçen gün artıyoruz” dedi. Ardından Çağrı Öztaş söze girdi ve Türkiye’de otomotiv bayilerindeki kadın satıcı oranının da çok yüksek olduğunu ve yüzde 50’leri bulduğunu belirtti. Yani erkek egemen olarak bildiğimiz otomotiv sektörü ciddi şekilde çok doğru bir hamleyle kadın istihdam etmeye başladı. Otomobilleri daha çok erkekler alıyor gibi gözükse de aslında kararı daha çok kadınlar veriyor. Satanlarda kadınlar olduğu düşünülürse pek de artık otomotiv erkeklerin egemenliğinde değil gibi.