Dev şirketler artık benzinli kiralıyor

Bu Avrupalı tüketicilerin yaşanan gelişmeler sonrası artık otomobil tercihlerinde dizelden vazgeçtiğini net olarak ortaya koyuyordu. Bu haberin yayınladığı gün Bosch, Delphi gibi firmaların daha çevreci dizel teknolojileri geliştirdiklerine ilişkin bültenleri de gazetelerde yer aldı. Bir gazete bu gelişmeleri ‘Dizel yeniden doğuyor’ başlığıyla verince, doğal bir refleks olarak sosyal medyada ‘ilginç’ yorumunu yaptım. Bunun üzerine bazı meslektaşlarım beni adeta yerden yere vurdu. Yok atladığım habere pislik atıyormuşum, yok böyle yaparak hükümdarlık kuruyormuşum, yok başkalarını küçümsüyor muşum, yok haddimi bildireceklermiş. Arkadaşlar bir sakin olun. Ben sadece ‘ilginç’ dedim, çünkü raporlar dizelin yeniden doğduğunu ne yazık ki göstermiyor. O bültenler bana da geldi ve o firmaların gerçekten daha çevreci dizel motor geliştirdiği doğru. Sonuçta olası risklere karşı hamle yapıyorlar, bu çok önemli.

Ayrıca dizel motorlar daha uzun yıllar Türkiye, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde devam edecek. Avrupa’da ise otomobiller haricinde ticari araçlardaki kullanımı sürecek. Ama benim altını çizerek vurguladığım nokta dizelin en çok satıldığı bölge olan Avrupa’da tüketiciler yaşanan gelişmelere tepkisini anında koyup, hızlı bir sürede dizelden vazgeçmesiydi. Aynı gün Japon Nissan bile Avrupa’da dizel satışlarını kademeli olarak bitireceğini açıkladı.

Son bir şey söyleyip konuyu kapatmak istiyorum. Evet Türkiye’de toplam otomobil satışlarında yüzde 60 olan dizelin payı bir süre daha böyle devam edecek. Ama unutulmaması gereken nokta, pazardaki araçların büyük kısmı Avrupa’dan ithal edildiği için oradaki gelişmeler bizi de doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan Intercity’nin sahibi Vural Ak’ın geçtiğimiz hafta otomotiv editörleriyle yaptığı toplantıda söyledikleri bu yüzden önemli: “Bizden yılda 400-500 araç kiralayan bir uluslararası şirket gelip, “Biz dizeli bırakıyoruz benzine geçeceğiz. Artık çevreciyiz” dediler. Ben o zaman anladım dizelin Avrupa’da düşeceğini. Düşünün hem daha fazla para verip benzinli araç kiraladı, hem de yakıta daha fazla ödemeyi göze aldı.”

OGS VE HGS TASARRUFU

Doğuş Holding’de çok ciddi tasarruf tedbirlerinin devreye sokulduğunu duydum. İnternete de yansıyan bu tedbirlerden bazıları gerçekten ilginç geldiği için paylaşmak istedim.

- Yönetici araçları bir alt sınıfa indirilmiş. Şaşırmadım olabilir.

- Yakıtta sınırsız limitler kaldırılarak üst limit 200 litre olarak belirlenmiş. Doğuş Otomotiv’in merkezi Şekerpınar olduğu için bu merkezde oturanlar için ek yük getirir, taşınmalara yol açabilir. .

- Cep telefonunda Başkan, CEO ve Genel Müdürler için limit 200 TL’ye, genel müdür yardımcısı, danışman, direktör ve müdürler için 150 TL’ye, diğer pozisyonlar için 100 TL’ye indirilmiş. Doğuş Otomotiv’de temsil ettikleri markaların merkezleri yurtdışında olduğu için sıkıntı yaratır.

- Okyanus aşırı hariç uçuşlar ekonomi sınıfı olmuş. Yurtiçi konaklama üst limiti 150 Euro, yurtdışı 250 Euro olarak değiştirilmiş. Bunlar da olabilir.

- Benim en dikkatimi çeken artık kimsenin OGS ve HGS ücretininin karşılanmayacak olması. İşte bu durumun ciddiyetini net olarak ortaya koyuyor.

YERLİ OTO İÇİN GÖZLER CEO’DA

TÜRKİYE’nin kendi otomobilini üretmesi bildiğiniz gibi son 7 yıldır gündemimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de otomotiv sanayinin büyümesine paralel ‘yerli otomobil’ istemek konusunda çok haklı. Yılda 2 milyona yakın araç üretme tecrübesine sahipken, neden olmasın? Bu konuyla ilgili gelişmelerin seçim dönemlerinde daha fazla gündeme gelmesi de normal. Sonuçta bugüne kadar kimsenin başaramadığı bir gelişme hükümet için çok

önemli bir koz.

Ama seçimler erkene çekilince, normalde 2019’da tanıtılacak ilk yerli oto prototipinin geliştirilmesi için süre kalmadı. Durum böyle olunca da Sanayi Bakanı, 24 Haziran seçimleri öncesi yerli otoyu gündemde tutmak adına, 2 günde bir yerli otomobilin başına gelecek CEO hakkında açıklamalar yapmaya başladı. İnanın yakında bir otomobil fuarı filan olsa neredeyse 5 babayiğide ayrılacak alanda CEO tanıtılacak. Öyle bir durumda,“Üzerine örtü de örtüp daha gizemli bir hale gelir miydi?” diye düşünmeden de edemiyorum. Şaka bir yana şirketin kurulması ve CEO’nun tayin edilmesiyle inşallah yerli otomobilde istenen gaza basılır.