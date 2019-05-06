‘Çin’in yerli otosunu 16 ayda tamamladık’

Dünyada otomotiv endüstrisinin tek geleceğinin elektrikli araçlar (EV), merkezinin ise Çin olduğu konusunda herkes hemfikir. Otomotiv devleri elektrikli modellerini Çin’de geliştirirken, ülkede şimdiden 500’e yakın EV şirketi kuruldu. Bunların en büyüklerinden biri olan Enovate şirketinin tasarım patronu Hakan Saraçoğlu, “İlk modelimizi 16 ayda geliştirip üreterek, Çin’in bu alanda sembol olduğunu gösterdik” dedi.
Geçen hafta ‘Çin’in yerli otosunu bir Türk tasarlıyor’ başlığıyla yazdığım yazı sonrasında hafta içinde Şangay’da bulunan Hakan Saraçoğlu ile görüşme fırsatım oldu. Çin merkezli yeni elektrikli otomobil markası Enovate Motors’un tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olan ve Çin’in bugünlerde en popüler tasarımcısı olarak kabul edilen Saraçoğlu, Türkçe biliyor ancak yıllardır yurtdışında yaşadığı için kendisini İngilizce daha iyi ifade ediyor. 2011 yılında Almanya Stuttgart’ta Porsche 918 Spyder projesini tamamladıktan sonra Chery’den gelen teklifi kabul ettiğini ve 2012 yılında Çin’de kendisi için yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Saraçoğlu, “15 yıl Porsche’de çalıştıktan sonra yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı ve Çin bu arayışımda tam olarak örtüştü. 2012’de bu yana Şangay’da hem çalışıyor hem yaşıyorum” yorumunu yapıyor.
2 ŞİRKET 2 AYRI VİZYON
Ama Chery’in geleneksel yerli bir otomobil şirketi olmasının zorluklarından bahseden Saraçoğlu o süreci ise şöyle anlatıyor: “Geleneksel ve yerel olduğu için teknolojik bilgi birikimleri, tasarım vizyonları ve zaman içinde beni tatmin etmemeye başladı. Marka vizyonu ve ürün stratejileri de giderek belirsizleşince 2017 yılında ayrıldım ve kurulum aşamasındaki Enovate Motors’a geçtim. Bu yenilikçi şirkete geçmemde sadece bir otomobil tasarımından öte vizyona sahip olmaları etkili oldu. Sıfırdan rekabetçi bir elektrikli otomobil (EV) markası oluşturmak için çekirdek ekibin bir parçası olmak çok ilgi çekiciydi. Böyle bir şans hayatınız boyunca bir kere gelebilir diye düşündüm. Ayrıca Shanghai Volkswagen ve General Motors’un (GM) eski ekibinin liderlik vizyonu da beni ikna etti. Ayrıca Çin’deki rekabetçi otomobil sektöründeki hızlı değişimlere uyum sağlamak için güçlü bir ekip kurma ve verimli bir tasarım süreci oluşturma sorumluluğu da verildi.”
HEDEF İLK 3 ARASI
Saraçoğlu ve ekibinin öncelikli hedefi Çin’in en büyük ve en başarılı ilk 3 elektrikli otomobil üreticisi arasında olmak. “Hem de en iyisi…” diye ekliyor. Ayrıca Çin’de devlet ile yapılan ortaklık ve irtibatın istikrarlı ve sağlam bir mali taban oluşturmak, istikrarlı büyüme için sağlam temel oluşturduğunu da belirtiyor. Aynı zamanda farklı taşıt tipleri üretmek için farklı illerde 3 fabrika kurmak için de devlet desteği önemliymiş. Markanın ilk SUV modeli ‘Me7’nin yalnızca 16 ayda geliştirilip üretildiğini, bunun da Çin’deki büyüme hızını ve bunun arkasındaki kararlılığı belirleyen bir sembol olduğunu altını çizen Saraçoğlu, “Enerji odaklı tasarım DNA’mıza ve felsefemize dayanarak ürünlerimize Şangay, Pekin ve Hong Kong gibi şehirlerin pozitif enerjisini yansıtmak istiyoruz. Geçen ay Şangay fuarında tanıttığımız sedan sınıfındaki Me S konsepti ise elektrikli bir yol otomobili olarak yakında üretilip, yola çıkacak. Kısa süre içinde uluslararası fuarlarda bir çok yeni model daha sergileyeceğiz” mesajını da veriyor.
YAZILIM VE BATARYADA FARK DAHA DA AÇILACAK
ÇİN bugün Tencent, Xiaomi, Alipay, Wechat gibi şirketlere baktığımızda yazılım geliştirme konusunda çok güçlü. Bu konudaki büyüme hızının katlanarak Avrupa’daki standartları aştığını hatırlatan Saraçoğlu, aradaki farkın daha da artacağına inanıyor. Saraçoğlu, “Ayrıca Çin’de batarya (pil) teknolojisi de çok hızlı ilerliyor. Daha hafif daha hızlı, daha ince ve daha yüksek menzillere sahip bataryalar geliştiriliyor. Ülke genelinde tüm park alanlarına kurulan şarj istasyonları, elektrikli araç satın almayı da çekici kılıyor” yorumunu yapıyor.
YA BİRLEŞECEKLER YA YOK OLACAKLAR
ELEKTRİKLİ araçların hiç kuşku yok ki geleceğe hakim olacağını ve bu yeni dönemin merkezinin de Çin olacağını kaydeden Saraoğlu şunları söyledi: “Elektrikli araçlardan sonraki aşama ise otonom (sürücüsüz) sürüş modu olacak. Bu konuda bir süre daha altyapı çalışmaları devam edecektir ama dünyada yine Çin önde olacak. Çin’in tek dezavantajı ise şu anda 450’den fazla elektrikli araç girişim şirketi yani startup var. Bu açıkça bir balon ve yakın vadede bir konsolidasyon bekleniyor. Ya birçoğu birleşecek ya da sona erecek.”
TÜRKİYE’NİN YERLİ OTOYU YAPACAĞINI İNANIYORUM
TÜRKİYE’de temelleri Kasım 2017’de atılan ve çalışmalarına 1 Eylül 2018 itibarıyla başlanan elektrikli yerli otomobil projesi konusunda da görüşlerini aktaran Hakan Saraçoğlu, “Türkiye’nin kendi EV’ini (elektrikli otomobil) inşa edebileceğine inanıyorum. Bunu yapmaya kararlılarsa böyle karmaşık bir projenin uzun vadeli başarısında birçok faktörün de söz konusu olduğunu biliyorlardır. Batarya teknolojisi, yazılımı, tasarımı, kullanıcı deneyimi ve kullanıcı ara yüzü bunlardan sadece bir kaçı… Yine de bu kadar uzaktan bu konuda daha spesifik bir görüş vermem zor” açıklamasını yaptı.
‘Çin’in yerli otosunu 16 ayda tamamladık’
Dünyada otomotiv endüstrisinin tek geleceğinin elektrikli araçlar (EV), merkezinin ise Çin olduğu konusunda herkes hemfikir. Otomotiv devleri elektrikli modellerini Çin’de geliştirirken, ülkede şimdiden 500’e yakın EV şirketi kuruldu. Bunların en büyüklerinden biri olan Enovate şirketinin tasarım patronu Hakan Saraçoğlu, “İlk modelimizi 16 ayda geliştirip üreterek, Çin’in bu alanda sembol olduğunu gösterdik” dedi.
Geçen hafta ‘Çin’in yerli otosunu bir Türk tasarlıyor’ başlığıyla yazdığım yazı sonrasında hafta içinde Şangay’da bulunan Hakan Saraçoğlu ile görüşme fırsatım oldu. Çin merkezli yeni elektrikli otomobil markası Enovate Motors’un tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olan ve Çin’in bugünlerde en popüler tasarımcısı olarak kabul edilen Saraçoğlu, Türkçe biliyor ancak yıllardır yurtdışında yaşadığı için kendisini İngilizce daha iyi ifade ediyor. 2011 yılında Almanya Stuttgart’ta Porsche 918 Spyder projesini tamamladıktan sonra Chery’den gelen teklifi kabul ettiğini ve 2012 yılında Çin’de kendisi için yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Saraçoğlu, “15 yıl Porsche’de çalıştıktan sonra yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı ve Çin bu arayışımda tam olarak örtüştü. 2012’de bu yana Şangay’da hem çalışıyor hem yaşıyorum” yorumunu yapıyor.
2 ŞİRKET 2 AYRI VİZYON
Ama Chery’in geleneksel yerli bir otomobil şirketi olmasının zorluklarından bahseden Saraçoğlu o süreci ise şöyle anlatıyor: “Geleneksel ve yerel olduğu için teknolojik bilgi birikimleri, tasarım vizyonları ve zaman içinde beni tatmin etmemeye başladı. Marka vizyonu ve ürün stratejileri de giderek belirsizleşince 2017 yılında ayrıldım ve kurulum aşamasındaki Enovate Motors’a geçtim. Bu yenilikçi şirkete geçmemde sadece bir otomobil tasarımından öte vizyona sahip olmaları etkili oldu. Sıfırdan rekabetçi bir elektrikli otomobil (EV) markası oluşturmak için çekirdek ekibin bir parçası olmak çok ilgi çekiciydi. Böyle bir şans hayatınız boyunca bir kere gelebilir diye düşündüm. Ayrıca Shanghai Volkswagen ve General Motors’un (GM) eski ekibinin liderlik vizyonu da beni ikna etti. Ayrıca Çin’deki rekabetçi otomobil sektöründeki hızlı değişimlere uyum sağlamak için güçlü bir ekip kurma ve verimli bir tasarım süreci oluşturma sorumluluğu da verildi.”
HEDEF İLK 3 ARASI
Saraçoğlu ve ekibinin öncelikli hedefi Çin’in en büyük ve en başarılı ilk 3 elektrikli otomobil üreticisi arasında olmak. “Hem de en iyisi…” diye ekliyor. Ayrıca Çin’de devlet ile yapılan ortaklık ve irtibatın istikrarlı ve sağlam bir mali taban oluşturmak, istikrarlı büyüme için sağlam temel oluşturduğunu da belirtiyor. Aynı zamanda farklı taşıt tipleri üretmek için farklı illerde 3 fabrika kurmak için de devlet desteği önemliymiş. Markanın ilk SUV modeli ‘Me7’nin yalnızca 16 ayda geliştirilip üretildiğini, bunun da Çin’deki büyüme hızını ve bunun arkasındaki kararlılığı belirleyen bir sembol olduğunu altını çizen Saraçoğlu, “Enerji odaklı tasarım DNA’mıza ve felsefemize dayanarak ürünlerimize Şangay, Pekin ve Hong Kong gibi şehirlerin pozitif enerjisini yansıtmak istiyoruz. Geçen ay Şangay fuarında tanıttığımız sedan sınıfındaki Me S konsepti ise elektrikli bir yol otomobili olarak yakında üretilip, yola çıkacak. Kısa süre içinde uluslararası fuarlarda bir çok yeni model daha sergileyeceğiz” mesajını da veriyor.
YAZILIM VE BATARYADA FARK DAHA DA AÇILACAK
ÇİN bugün Tencent, Xiaomi, Alipay, Wechat gibi şirketlere baktığımızda yazılım geliştirme konusunda çok güçlü. Bu konudaki büyüme hızının katlanarak Avrupa’daki standartları aştığını hatırlatan Saraçoğlu, aradaki farkın daha da artacağına inanıyor. Saraçoğlu, “Ayrıca Çin’de batarya (pil) teknolojisi de çok hızlı ilerliyor. Daha hafif daha hızlı, daha ince ve daha yüksek menzillere sahip bataryalar geliştiriliyor. Ülke genelinde tüm park alanlarına kurulan şarj istasyonları, elektrikli araç satın almayı da çekici kılıyor” yorumunu yapıyor.
YA BİRLEŞECEKLER YA YOK OLACAKLAR
ELEKTRİKLİ araçların hiç kuşku yok ki geleceğe hakim olacağını ve bu yeni dönemin merkezinin de Çin olacağını kaydeden Saraoğlu şunları söyledi: “Elektrikli araçlardan sonraki aşama ise otonom (sürücüsüz) sürüş modu olacak. Bu konuda bir süre daha altyapı çalışmaları devam edecektir ama dünyada yine Çin önde olacak. Çin’in tek dezavantajı ise şu anda 450’den fazla elektrikli araç girişim şirketi yani startup var. Bu açıkça bir balon ve yakın vadede bir konsolidasyon bekleniyor. Ya birçoğu birleşecek ya da sona erecek.”
TÜRKİYE’NİN YERLİ OTOYU YAPACAĞINI İNANIYORUM
TÜRKİYE’de temelleri Kasım 2017’de atılan ve çalışmalarına 1 Eylül 2018 itibarıyla başlanan elektrikli yerli otomobil projesi konusunda da görüşlerini aktaran Hakan Saraçoğlu, “Türkiye’nin kendi EV’ini (elektrikli otomobil) inşa edebileceğine inanıyorum. Bunu yapmaya kararlılarsa böyle karmaşık bir projenin uzun vadeli başarısında birçok faktörün de söz konusu olduğunu biliyorlardır. Batarya teknolojisi, yazılımı, tasarımı, kullanıcı deneyimi ve kullanıcı ara yüzü bunlardan sadece bir kaçı… Yine de bu kadar uzaktan bu konuda daha spesifik bir görüş vermem zor” açıklamasını yaptı.