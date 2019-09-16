Borusan, Mercedes ve Audi de satacak

BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar’ın Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv, bir ilke imza atarak en büyük rakipleri olan Mercedes, Audi ve Volvo’nun 2. el araçlarını satmaya başladı. Samandıra tesislerinde devreye giren ‘konsinye’ hizmetiyle diğer lüks markaların 2. el araçlarını ‘Borusan Otomotiv’ güvencesiyle hızlı ve değerinde satan grubun hedefi, bu yolla ayda 200 adetlik satışa ulaşmak.
OTOMOTİV sektöründe yaşanan büyük daralma, şirketleri ayakta kalmak adına yeni çözüm yolları aramaya itiyor. BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar’ın Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv de bu şirketlerin başında yer alıyor. Premium araç pazarının yüzde 45’in üstünde daralmasıyla birlikte yeniden yapılanmaya giden ve 2017 sonunda hizmete açtığı Borusan Oto Samandıra tesisinde sıfır otomobil satışını durduran Borusan Otomotiv, şimdi bu tesiste bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar naylon, kord bezi ve ardından ambalaj üretimi yapan firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2 yıl önce Borusan Otomotiv CEO’su olarak ilk kez otomotiv sektörüne adım atan Hakan Tiftik, geçen süre zarfında bir çok yeni proje geliştirdiklerini, bazılarının başarılı olup bazıların ise olmadığını aktardı.
Geçen hafta kapılarını açan Frankfurt fuarında görüştüğümüz Hakan Tiftik, otomotiv sektörünün başka hiç bir sektöre benzemediğini, iç dinamiklerinin çok farklı olduğunu belirterek, “Otomotivde özellikle lüks sınıfta, yeni projeler geliştirip ayrışmazsanız, dalgalanmalardan çok etkilenirsiniz. Ben de bu doğrultuda 2 yıldır sektörü öğrenmeye çalışıyor, ekibimizle beraber ne gibi yenilikler ve farklılıklar yaparak işleri geliştirebileceğimizi inceliyoruz” dedi. Geliştirdikleri çeşitli projelerden 2 tanesinin başarılı olup öne çıktığını kaydeden Tiftik, bunlardan ilkinin Borusan Oto Samandıra tesislerinde başlattıkları ‘Konsinye’ hizmeti olduğunu aktardı. Tiftik, otomobil satışlarındaki daralmadan dolayı kısa süre önce Samandıra tesislerinde sıfır otomobil satışlarını durduklarını aktararak şöyle konuştu:
ANINDA SATILIYOR
“Biz bu önemli tesisimizde şu an kendi bünyemizdeki markalardan dönen 2. el otomobilleri satıyoruz. Kısa süre önce geliştirdiğimiz ‘Konsinye’ hizmetiyle artık diğer lüks markalarının 2. el otomobillerinin satıldığı bir platform oluşturduk. Yani elinde lüks sınıfta yer alan Mercedes, Audi ve Volvo gibi markaların 2.el aracı olanlar bu araçlarını Borusan Otomotiv güvencesiyle Samandıra tesisimizde satabiliyorlar. Biz bu araçları satın almıyoruz, sadece satışta belli bir komisyon karşılığı aracı oluyoruz. Yani lüks 2. el araçlarını bize getiriyorlar. Önce ekspertiz yapıp değer belirliyoruz, sonra da bakımını yapıp, temizleyip tesisimizde satışa koyuyoruz. Mevcut platformlarda veya internet üzerinde uzun süre satılmayan bu lüks araçlar ‘Borusan’ güvencesiyle satışa çıktığı için gerçek değerini hemen bulup, satılıyor. Müşteri bu sayede zahmetsiz bir şekilde aracını satabiliyor.” Hakan Tiftik, kısa süre önce başlattıkları bu hizmetin başarılı olduğunu aktararak, “Hedefimiz ayda 150-200 adet satmak. Biz yılda kendi markalarımızdan ve ikinci el şirketimizden dönen 6-6.500 ikinci el aracı satıyoruz. Eğer ‘Konsinye’ hizmeti başarılı olursa yılda 10 bine yakın 2. el satışı yapan bir yapıya ulaşacağız” dedi. Şu anda Borusan’ın bünyesindeki mevcut markaları kurdukları ‘ikinciel. borusanotomotiv.com’ platformundan sattıklarını hatırlatan Tiftik, ‘Konsinye’ hizmetine dahil olacak diğer 2. el markaları da zaman içinde bu platformdan satacaklarını aktardı.
TÜKETİCİLER İÇİN DOĞDU BAYİLERİ STOKTA RAHATLATTI
- BORUSAN Otomotiv CEO Hakan Tiftik, başarılı olan ikinci projelerinin ise dijital platform yatırımları olan ‘bmwnibul.com’ sitesi ve uygulaması olduğunu belirterek, “Biz bu teknoloji yatırımını ilk etapta tüketiciler için yaptık. İnternetten girerek stokumuzda bulunan tüm araçlara erişme ve istedikleri model, renk, paket ve donanıma ulaşma imkanı sağladık. Biz de tüketicinin talepleri doğrultusunda stoklarımızı daha verimli yönetmeye başladık “dedi. Zaman içinde bu hizmetin daralan pazarda bayilerin en büyük sorunu olan stok finansmanını da çözdüğünü kaydeden Tiftik şöyle konuştu: “Örneğin bir bayi distribütörün isteğiyle stoka 50 otomobil almak istediği zaman, bu araçları krediyle alıp parkına koyuyor. Araçlar satılsa da satılmasa da krediyi ödemek durumundalar. Bu ciddi bir finansman yükü yaratıyor. Şimdiki gibi daralan pazarda araç satılmadığı zaman çok zor duruma düşüyorlar ve kredi borcunu ödemek için bazı zamanlarda zararına satış yapmak durumunda bile kalabiliyorlardı. Biz de ‘bmwnibul.com’ hizmetiyle kendi bünyemizde ‘stok havuzu’ oluşturduk. Yani stok yükünü bayinin üzerinde aldık. Bayiler aynı tüketiciler gibi artık sadece ‘bmwnibul.com’ sitesinden veya uygulamasından girip, satacağı aracı stok havuzundan seçip istediği zaman sipariş edebiliyor. Tüketiciler de verdiği siparişi en yakın bayiden teslim alabiliyor. Bayilerimiz ciddi bir stok finansmanından kurtuldukları için bu uygulamadan çok memnun. Böyle bir yük olmadığı için bayiler zarar etmeden çok daha rahat ve kârlı satış yapabiliyor.”
Borusan, Mercedes ve Audi de satacak
BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar’ın Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv, bir ilke imza atarak en büyük rakipleri olan Mercedes, Audi ve Volvo’nun 2. el araçlarını satmaya başladı. Samandıra tesislerinde devreye giren ‘konsinye’ hizmetiyle diğer lüks markaların 2. el araçlarını ‘Borusan Otomotiv’ güvencesiyle hızlı ve değerinde satan grubun hedefi, bu yolla ayda 200 adetlik satışa ulaşmak.
OTOMOTİV sektöründe yaşanan büyük daralma, şirketleri ayakta kalmak adına yeni çözüm yolları aramaya itiyor. BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar’ın Türkiye distribütörü olan Borusan Otomotiv de bu şirketlerin başında yer alıyor. Premium araç pazarının yüzde 45’in üstünde daralmasıyla birlikte yeniden yapılanmaya giden ve 2017 sonunda hizmete açtığı Borusan Oto Samandıra tesisinde sıfır otomobil satışını durduran Borusan Otomotiv, şimdi bu tesiste bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar naylon, kord bezi ve ardından ambalaj üretimi yapan firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2 yıl önce Borusan Otomotiv CEO’su olarak ilk kez otomotiv sektörüne adım atan Hakan Tiftik, geçen süre zarfında bir çok yeni proje geliştirdiklerini, bazılarının başarılı olup bazıların ise olmadığını aktardı.
Geçen hafta kapılarını açan Frankfurt fuarında görüştüğümüz Hakan Tiftik, otomotiv sektörünün başka hiç bir sektöre benzemediğini, iç dinamiklerinin çok farklı olduğunu belirterek, “Otomotivde özellikle lüks sınıfta, yeni projeler geliştirip ayrışmazsanız, dalgalanmalardan çok etkilenirsiniz. Ben de bu doğrultuda 2 yıldır sektörü öğrenmeye çalışıyor, ekibimizle beraber ne gibi yenilikler ve farklılıklar yaparak işleri geliştirebileceğimizi inceliyoruz” dedi. Geliştirdikleri çeşitli projelerden 2 tanesinin başarılı olup öne çıktığını kaydeden Tiftik, bunlardan ilkinin Borusan Oto Samandıra tesislerinde başlattıkları ‘Konsinye’ hizmeti olduğunu aktardı. Tiftik, otomobil satışlarındaki daralmadan dolayı kısa süre önce Samandıra tesislerinde sıfır otomobil satışlarını durduklarını aktararak şöyle konuştu:
ANINDA SATILIYOR
“Biz bu önemli tesisimizde şu an kendi bünyemizdeki markalardan dönen 2. el otomobilleri satıyoruz. Kısa süre önce geliştirdiğimiz ‘Konsinye’ hizmetiyle artık diğer lüks markalarının 2. el otomobillerinin satıldığı bir platform oluşturduk. Yani elinde lüks sınıfta yer alan Mercedes, Audi ve Volvo gibi markaların 2.el aracı olanlar bu araçlarını Borusan Otomotiv güvencesiyle Samandıra tesisimizde satabiliyorlar. Biz bu araçları satın almıyoruz, sadece satışta belli bir komisyon karşılığı aracı oluyoruz. Yani lüks 2. el araçlarını bize getiriyorlar. Önce ekspertiz yapıp değer belirliyoruz, sonra da bakımını yapıp, temizleyip tesisimizde satışa koyuyoruz. Mevcut platformlarda veya internet üzerinde uzun süre satılmayan bu lüks araçlar ‘Borusan’ güvencesiyle satışa çıktığı için gerçek değerini hemen bulup, satılıyor. Müşteri bu sayede zahmetsiz bir şekilde aracını satabiliyor.” Hakan Tiftik, kısa süre önce başlattıkları bu hizmetin başarılı olduğunu aktararak, “Hedefimiz ayda 150-200 adet satmak. Biz yılda kendi markalarımızdan ve ikinci el şirketimizden dönen 6-6.500 ikinci el aracı satıyoruz. Eğer ‘Konsinye’ hizmeti başarılı olursa yılda 10 bine yakın 2. el satışı yapan bir yapıya ulaşacağız” dedi. Şu anda Borusan’ın bünyesindeki mevcut markaları kurdukları ‘ikinciel. borusanotomotiv.com’ platformundan sattıklarını hatırlatan Tiftik, ‘Konsinye’ hizmetine dahil olacak diğer 2. el markaları da zaman içinde bu platformdan satacaklarını aktardı.
TÜKETİCİLER İÇİN DOĞDU BAYİLERİ STOKTA RAHATLATTI
- BORUSAN Otomotiv CEO Hakan Tiftik, başarılı olan ikinci projelerinin ise dijital platform yatırımları olan ‘bmwnibul.com’ sitesi ve uygulaması olduğunu belirterek, “Biz bu teknoloji yatırımını ilk etapta tüketiciler için yaptık. İnternetten girerek stokumuzda bulunan tüm araçlara erişme ve istedikleri model, renk, paket ve donanıma ulaşma imkanı sağladık. Biz de tüketicinin talepleri doğrultusunda stoklarımızı daha verimli yönetmeye başladık “dedi. Zaman içinde bu hizmetin daralan pazarda bayilerin en büyük sorunu olan stok finansmanını da çözdüğünü kaydeden Tiftik şöyle konuştu: “Örneğin bir bayi distribütörün isteğiyle stoka 50 otomobil almak istediği zaman, bu araçları krediyle alıp parkına koyuyor. Araçlar satılsa da satılmasa da krediyi ödemek durumundalar. Bu ciddi bir finansman yükü yaratıyor. Şimdiki gibi daralan pazarda araç satılmadığı zaman çok zor duruma düşüyorlar ve kredi borcunu ödemek için bazı zamanlarda zararına satış yapmak durumunda bile kalabiliyorlardı. Biz de ‘bmwnibul.com’ hizmetiyle kendi bünyemizde ‘stok havuzu’ oluşturduk. Yani stok yükünü bayinin üzerinde aldık. Bayiler aynı tüketiciler gibi artık sadece ‘bmwnibul.com’ sitesinden veya uygulamasından girip, satacağı aracı stok havuzundan seçip istediği zaman sipariş edebiliyor. Tüketiciler de verdiği siparişi en yakın bayiden teslim alabiliyor. Bayilerimiz ciddi bir stok finansmanından kurtuldukları için bu uygulamadan çok memnun. Böyle bir yük olmadığı için bayiler zarar etmeden çok daha rahat ve kârlı satış yapabiliyor.”