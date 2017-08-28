Bırak fabrikayı markalar gidiyor

Önce Meksika’daki üretime kafayı takan Trump, o ülkedeki Amerikan otomotiv devlerine, ‘ABD’ye dönün yoksa ek vergi koyarım’ diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Kanada ve Avrupa’yı da kapsamına aldı. Hatta tehditlerini öyle artırdı ki bundan Alman otomotiv devleri bile nasiplendi. Trump bu yolla yatırımı ve istihdamı ülke içinde tutmayı amaçlıyordu ama atladığı nokta hızla globalleşen dünyaydı. Yani Trump fabrikaları Amerika’ya çekeceğim derken aslında yoğun rekabette yaşanan en büyük problemi atlıyordu. O da Amerikan markalarının sahipliğini hızla başka ülkelere kaptırmasıydı. Bugün İtalyan Fiat, Amerikan Chrysler’in tek sahibi. Yani artık Chrysler’in yüzde 100 Amerikan markası olduğunu söyleyemeyiz. Evet halen büyük bir kısmı Amerika’da üretiliyor ama buna karar veren İtalyanlar. Geçen hafta başka önemli gelişme ise Chrysler’in daha doğrusu Fiat Chrsyler Grubu’nun (FCA) en büyük gücü ve kozu olan ‘Jeep’in Çinliler tarafından istenmesiydi. Zaten FCA CEO’su Sergio Marchionne her konuşması sonrası görevi bırakacağı 2019 yılına kadar yeni işbirliklerine ilişkin müjde vereceğini belirterek bu kapıyı açmıştı. Bu doğrultuda General Motors’a (GM) bile 2-3 kez ‘Bize ortak olun’ teklifinde bulunmuştu. Şimdi Jeep’i SUV sınıfında dünya lideri olabilmek için Çinliler istiyor. Yani Trump bence bıraksın ülkede üretimi filan, Chrysler sonrasında elinde kalan diğer 2 markayı (GM ve Ford) kaptırmamanın yollarını arasın. GM’in durumu ortada. Avrupa’daki en büyük kozu Opel’i satarak biraz nefes aldı. Ama yoğun rekabette Avrupalı ve Asyalı markalarla nasıl mücadele edecek? Aynı şekilde Ford, ortaklık ve işbirliği olmadan ayakta kalabilecek mi? İşte Trump danışmanlarına bu konuda çalışmalarını ve çözüm yolları bulmalarını söylemeli. Yoksa tehdit edeceği marka kalmayacak.

‘COBO’ İSMİ DEĞİŞİYOR

AMERİKA’da son dönemde alevlenen ırkçı eylemlerle ilgili tartışmalar sürerken, Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan, ismini ırkçı eski belediye başkanı Albert Cobo’dan alan ünlü kongre ve spor merkezi ‘Cobo Center’la ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Duggan, Amerikanın en büyük otomobil fuarı olan Detroit Motor Show’un da düzenlendiği ‘Cobo Center’ın isminin çok kısa süre içinde değiştirilebileceğini belirtti. Uzmanlar bunun 1960 yılından bu yana eski belediye başkanı Albert Cobo’yla olan bağlantısını kesecek doğru bir hareket olacağını belirtiyor. Detroit tarihçisi ve yazar Ken Coleman, Albert Cobo’nun 1949 yılında beyaz mahallelerin ‘zenci istilası’ ile mücadele kampanyasıyla belediye başkanlığını kazandığını belirterek, Afrikalı Amerikalıların mahallelerini kentsel yenileme çağrısı ile yıktığını hatırlattı.Coleman, “Cobo’nun Afrika kökenli Amerikalılara karşı düşmanlığı tarihte çok net bilinen bir gerçek. Bu nedenle Kongre merkezinin isminin değişmesi gereken bir şey” dedi. 1960 yılında açılmasından bu yana ‘Cobo’ ismini alan kongre merkezinin yeni isim için teklifler alacağı ve bunun da sponsorluk yoluyla ek gelir getireceği söyleniyor.