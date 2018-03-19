Ayhan Ölçer neden istifa etti?

Bu değişim geçtiğimiz yıl Borusan Otomotiv CEO’su Eşref Biryıldız’ın görev süresinin dolmasıyla başladı. Birçok grupta olduğu gibi Borusan’da da görev süresi 60 yaş ile sınırlı. Ama bu kuralı başarılı yöneticilerde 2 yıl uzatıp, 60+2 olarak uyguluyorlardı. Biryıldız için bu süre 63 yaşa uzatıldı çünkü yerine biri bulunamamıştı.

Yapılan araştırmalar sonrası Biryıldız’ın yerine gelecek kişi dünya ambalaj devi Mondi’den bulundu. Mondi’nin Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin başındaki isim olan Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv’in yeni CEO’su olarak seçildi ve 1 Temmuz’da görevine başladı. Tiftik yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada, “Borusan’dan teklif gelince önce şaşırdım çünkü otomotiv sektörünü kısmen biliyordum. Uzun yıllar naylon, kord bezi ve ardından ambalaj üretimi yapan firmalarda görev almıştım. Ama otomotiv merak uyandıran ve hızlı gelişen bir sektördü. Yani yapılabilecek çok şey olduğunu görüp teklifi kabul ettim ve izin bile yapmadan göreve başladım” yorumunu yapmıştı.

İşte yaklaşık bir 6 ay Borusan’ı ve sektörü tanıyan Tiftik ilk hamlesini yıl sonunda gerçekleştirdi. Aslında bu hamle genel müdürlüklerin yer değiştirmesi yani bir kan değişimiydi. 16 yıldır Borusan Otomotiv’de görev yapan son 6 yıldır da BMW ve MINI markalarının Genel Müdürü olan Ayhan Ölçer ile 3.5 yıldır Borusan Oto’nun Genel Müdürü olan Uğur Sakarya’nın görev yerleri değişmişti. Uğur Sakarya, son 2 yıldır pazar kaybeden BMW ve MINI’nin Genel Müdürü olurken, Ayhan Ölçer de büyüyen Borusan Oto’ya Genel Müdür olarak atanmıştı. Bu değişim sonrası Ayhan Ölçer’i yeni görevinde kutlayıp, kendisi için hayırlı olmasını temenni etmiştim. Ölçer de, “İnşallah. Gayet mutluyum” mesajı göndermişti.

Ama bu yeni görevinde henüz 3 ayı dolmadan Ayhan Ölçer’in istifa ettiği ve 1 Nisan itibariyle Borusan’dan ayrılacağı haberi geldi. Gerçekten şaşırdım. Sonra öğreniyorum ki Borusan Otomotiv’deki herkes de benim gibi şaşırmış. Ayhan Ölçer ve Hakan Tiftik başta olmak üzere herkese sordum, hepsi hiçbir sorun olmadığını söylediler. Eski CEO Eşref Biryıldız, çok üzgün olduğunu belirterek, “Sorma çok üzgünüm. Çok iyi anlaşırdım Ayhan ile...” demekle yetinirken, yeni CEO Hakan Tiftik de, “Bizim aramızda en ufak bir sıkıntı olmadı” yorumunu yaptı.

İstifa kararını sorduğum Ayhan Ölçer ise, şu kısa açıklamayı yaptı: “Bir takım planlarım var. Ama öncelikli olarak dinleneceğim. 30 yıldır çalışıyorum. Dinlendikten sonra çalışırken değerlendiremediğim olanaklara bakmayı düşünüyorum. Kimseye kırgın değilim. Borusan Otomotiv benim yuvam. Hayatımda değişiklik yapma zamanı diye düşündüm. Dinlendikten sonra bakacağım ama şu an kesin diyeceğim bir şey yok ama bazı fırsatlar var. Şimdi onları salim kafayla değerlendireceğim.”

Yani bakıldığında ortada yaşanılan bir sıkıntı veya kriz yok. Peki o zaman Ayhan Ölçer ortada bir transfer yoksa ve kendisini garanti altına alacak daha iyi bir iş bulmadıysa neden ayrıldı.

Aslında biraz düşününce sebebi anlaşılıyor. 1 yıl önce Eşref Biryıldız’ın yerine biri aranırken, Ayhan Ölçer’in isminin geçmemesi bu süreci başlattı gibi geliyor. Sonuçta 16 yıldır Borusan’da çalışan biri CEO olarak önce kendisinin düşünülmesini bekleyebilir. Bu da çok normaldir. Ama grubun direkt olarak dışarı yönelmesi ve otomotiv tecrübesi az olan birini getirmesi bence bardağı taşıran ilk damlaydı. Ardından BMW ve MINI’nin de elinden alınması Ölçer için seçenekleri iyice daralttı. O da bunun üzerine bence en iyi yolun ayrılmak olduğunu düşünmüş olabilir. Bu benim tahminim. Sonuçta Ayhan Ölçer istifa kararına rağmen yukarıda da okuduğunuz gibi “Borusan benim yuvam” açıklamasıyla veda ediyor ve kimseye kırgın olmadığını belirtiyor. Hakkında hayırlısı...

YENİ TESTİ MARKALAR HİÇ SEVMEYECEK

Geçen hafta Hüriyet Oto yazarı Okan Altan uyardı; artık otomobillerde tüketim ve emisyon değerleri yeni bir testle belirlenmeye başlamış. Okan, işin teknik ayrıntısını bugün Hürriyet Oto’daki köşesinde detaylı ve geniş bir şekilde anlatacak ama ben özet geçmek istedim. Biliyorsunuz ABD’de meydana gelen dizel skandalı, yapılan emisyon testleri sonrasında ortaya çıkmıştı. Otomobillerin kataloglarında gördüğümüz yakıt tüketimi ve emisyon değerleri Avrupa’da 1992 yılından bu yana NEDC (Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü) testlerine göre belirleniyordu. Ancak bu değerler çok fazla gerçek hayatı yansıtmadığı için ABD’de yapılan yol testlerinde emisyon değerlerinin çok yüksek olduğu tespit edilmişti. Kuşkusuz bunda fabrika testlerinde yapılan hile etkili olmuş ve dünya çapında bir skandal patlak vermişti.

Aslında bu skandal mevcut testlerin güncellenme ihtiyacını ortaya çıkardı ve bu yüzden Avrupa’da 1 Eylül 2017’den itibaren pazara giren yeni otomobillerle ilgili yakıt tüketimi ve emisyon değerleri, WLTP (Küresel Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü) adı verilen yeni bir prosedür kullanılarak belirlenmeye başladı.1 Eylül 2018 tarihinden itibaren ise tüm yeni araç tescillerinde bu test talep edilecek. Çünkü bir otomobilin günlük yakıt tüketimi, kişisel sürüş stiline ve otomobilin şehir trafiği, otoban gibi nerede kullanıldığına bağlı olarak büyük farklılıklar gösteriyor. Bunun tespiti için Avrupa Birliği Çevre Komisyonlarının baskısıyla WLTP sürüş döngüsünde daha iyi bir hesaplama yapılabildiğine karar verilirken, bu bir çok markanın canını yakacak gibi duruyor.