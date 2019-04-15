Avrupa için çevreciyiz

Avrupa Birliği (AB) çevreyi kirleten egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutmak için 2021’den itibaren satılan araçlarda karbondioksit (CO²) miktarını kilometre başına ortalama 95 grama indiriyor. Bu zorunluluk Türkiye’deki satışlar için geçerli olmasa da ihracatının yüzde 80’ini Avrupa’ya yapan üreticiler uymak zorunda. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “2021’e şimdiden hazırız” dedi.
AVRUPA Birliği (AB) 1990’ların başından bu yana çevreyi kirleten egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutma amaçlı normlar belirlerken, en büyük hamleyi 2020 sonunda itibaren başlatıyor. 2021’den itibaren AB içinde satılan tüm otomobillerde karbondioksit (CO²) miktarı kilometre başına ortalama 95 grama indirilmek zorunda. Bununla kalsa iyi, 2025 yılına kadar 2021 yılı seviyelerinin yüzde 15 altına, 2030’da ise 2021 yılı seviyelerinin yüzde 35 altına inecek. Tutulması imkansız gibi görünen bu hedefler için alternatif yakıtlarla çalışan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik hem yatırımlar hem uluslararası işbirlikler hızla artıyor.
Çünkü aksi halde emisyon standartlarını tutturamayan markalar 2021’den itibaren sattıkları her araçta CO² miktarı başına ceza ödeyecekler. Bu da markaların en az 500 milyon ila 1 milyar Euro arasında değişen para cezalarına çarptırılması anlamına geliyor. Bu yüzden otomotiv üreticileri 5 ila 10 yıl içinde sıfır emisyona sahip elektrikli araçlara 300 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak.
TÜRKİYE BUNA HAZIR MI?
AB Komisyonu’nun otomobillerde karbondioksit (CO²) salınımının azaltılmasına yönelik aldığı kararın uygulanmasına çok kısa bir süre kala, markaların hazırlıkları hızla devam ederken aynı hazırlık Türk otomotiv sanayi için de yaşanıyor. Çünkü ihracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa ülkelerine yapan Türk otomotiv sanayi, bunun devam edebilmesi için 2021’de devreye girecek CO² seviyesini ürettiği araçlarda tutturmak zorunda. Yani bir başka deyişle Türkiye’deki fabrikalar iç pazar için değil Avrupa için çevreci olmak zorunda. Peki buna hazırlar mı?
HONDA GEBZE’DEN ÇIKIYOR
Toyota, Sakarya’da hibrit Corolla ve C-HR üretimiyle buna şimdiden hazır hale gelirken, Oyak Renault, 2020’de devreye girecek yeni hibrit motorları ve yeni Clio’nun hibrit versiyonuyla 2021’deki normları tutturmayı hedefliyor. Ford Otosan, geçtiğimiz günlerde Gölcük fabrikasında 5 hibrit ve 1 elektrikli hafif ticari araç üreteceğini açıklarken, Hyundai Assan ise 2020’de üreteceği yeni i20 HB ve SUV modelinde hibrit motor kullanmaya başlayacağını açıkladı. Tofaş ise 2021 yılında ihraç edecekleri araçların Avrupa normlarına uygun olarak üretileceğini söyledi. Bir tek Honda, AB normlarında üretim yapamayacağı için Gebze’deki fabrikasını 2021’de kapatacağını resmi olarak bildirdi.
TÜRKİYE, AB’NİN 4 YIL GERİSİNDE
KUŞKUSUZ, Türk otomotiv sanayi en büyük pazarı Avrupa’ya ihracatın düşmemesi için milyar Euro’yu aşan büyük yatırımları devreye sokarken, Türkiye’de bundan dolaylı şekilde etkilenecek. Çünkü AB kıstas alınarak üretilen modeller Türkiye’de de satışa sunulacak. Ancak bazı markalar, düşük emisyonlu yeni nesil motorların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle iç pazarda eski motorları kullanmaya devam edecek. Bunun için AB’nin 2021 normlarının Türkiye’de ne zaman devreye gireceği önemli. Hatırlatmak gerekirse Avrupa Birliği (AB) 1990’ların başından bu yana egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutma amaçlı normlar belirlerken, Türkiye belirlenen standartları ancak 2009 yılından sonra zorunlu hale getirdi. Tabi zorunlu olması yetmiyor, AB ile eş zamanlı da yeni standartları uygulamaya koymak gerekiyor. Bu konuda da Türkiye oldukça geriden geliyor. Örneğin ‘EURO 6’ standardı. Avrupa, Eylül 2015’te satışa sunulan yeni araçlarda EURO 6’ya geçerken, bu standardı kasım 2015’te tüm araçlara yönelik uygulamaya başladı. Yani Eylül 2015’ten itibaren AB ülkelerinde EURO 6 standardı dışında araç satılamıyor. Türkiye’de ise ancak 2016 yılından itibaren sadece pazara yeni giren araçlarda EURO 6 standardı uygulanmaya başladı. Tüm araçlar için ise kapsam firmalardan gelen talep üzerine 2018 yılına ötelendi. Türkiye’de üretilip ulusal tip onayı olan araçlar için ise EURO 6 standardına geçmek ise bu yılın sonunu bulacak. Sonuçta 2009 yılından bu yana Avrupa standartlarını uyguluyoruz ama 4 yılı bulan gecikmelerle...
İZMİTLİ YENİ İ20 VE SUV HİBRİT OLACAK
İZMİT’te ağırlıklı olarak Avrupa pazarı için i10 ve i20 üretimi yapan Koreli Hyundai, 2021’den itibaren yeni modellerle emisyon oranlarını tutturacağını açıkladı. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2021 yılında Avrupa’ya yapacakları ihracatta Türkiye’de ürettikleri modellerin emisyon olarak hazır olacağını söyledi. Üretimle ilgili detayları ise Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Görker açıkladı. Görker, “Bu yıl sonunda üretimine başlanacak yeni i10 modeli zaten düşük emisyonlu yeni ve küçük motorla üretilecek. Bu modelde bir sıkıntı yok. 2020 yılı sonunda devreye girecek yeni i20 modeli ise yine yeni motorlarla üretilecek. Yeni i20 modelimiz hatchback ve SUV versiyonlarla gelecek. Bu modellerin motorları da tamamen yenilenecek., Yeni motorlar hibrit olacak. Yani Hyundai Assan olarak, Avrupa’nın 2021 yılında koyduğu 95 gr/km normlarında araçlar ihraç edeceğiz” dedi.
DÜŞÜK EMİSYON İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, Bursa’da diğer üreticiler gibi modellerinde emisyon azaltma çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Bu noktada hem ihracatı hem de iç piyasayı planlamak gerekli. Yani Türkiye pazarında da erişilebilir fiyatlarla mobiliteyi müşterilerimize sunmaya devam etmeliyiz. Türkiye’de otomobil üreticileri içinde gelişmiş Ar-Ge’si olan tek firma olmanın bize sağladığı önemli bir esneklik ve özerklik var. Bu yeteneklerimizin bizi pazar lideri yaptığını ve otomobil pazarında yerli satışların her ay arttığını hep birlikte görüyoruz. Kısaca hem Avrupa’daki hem de Türkiye’deki müşterilerimizin beklentilerini karşılamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve Avrupa pazarlarına ayrı ürün geliştirme, ürün sunma stratejimiz yok. Açıkçası biz global pazarlara ürün ihraç ediyoruz. Diğer pazarlarda bizim için Avrupa kadar önemli. Her pazarın müşteri ve pazar taleplerini göz önüne alıyoruz. Türkiye pazarı müşterilerimize bütün opsiyonları sunmak bizim için önemli yeni teknolojiler de dahil. Tekrar altını çizmek istiyorum Başarı her zaman her pazarda müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaktan ve bunu yapabilecek yetkinlik ve kaynaklara sahip olmakta yatıyor. Yeni motor teknolojileri dolayısıyla müşterilerimizin istediği tüm pazarlarda yer alacak. Spesifik olarak hangileri olacağını telaffuz etmek için henüz erken. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
TÜRKİYE’DE HEDEFLERİ ŞİMDİDEN TUTTURDU
SAKARYA fabrikasında ürettiği hibrit C-HR ve yeni hibrit Corolla ile Avrupa’nın 2021 emisyon oranlarını şimdiden yakalayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Genel Müdür ve CEO Toshihiko Kudo, dünya otomotiv sektöründe uzun vadede sıfır emisyon hedefi çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Tüm pazarlarda regülasyon ve teşvik sistemleri bu yönde uyarlanmaktadır. Biz de Toyota olarak, hibrit teknolojisini sürekli geliştiriyor ve elektrifikasyon süreçlerimizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak da yakıt hücresi modellerimizi devreye alarak, uzun vadeli 0 emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüzde 90 civarında ihracatımız nedeniyle Toyota Türkiye olarak biz de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı tüm gayretimizle yerine getiriyoruz” dedi.
BURSA’DA HİBRİT MOTOR VE CLIO ÜRETECEK
FRANSIZ Renault’un Türkiye’de Oyak Grubu ile 50 yıldır Bursa’da üretim yaptığı fabrikası Oyak Renault da, AB’nin 2021 emisyon sınırına ulaşacak otomobilleri üretmek için çalışıyor. Oyak Renault, Türkiye’de üreteceği Clio modellerinde de kullanacağı yeni nesil hibrit motorunu Türkiye’de üreteceğini açıklamış, fabrika yatırımına başlamıştı. Buna uygun teşviklerden de yararlanan şirket, 2020 yılında ilk hibrit motorlu Clio’ları banttan indirecek. Ayrıca Bursa’da üretilen hibrit motorlar Türkiye’de üretilen Megane Sedan modelinde de kullanılacak. Yani Bursa’dan 2021 yılında ihraç edilen modeller 95 gr/km sınırına uyacak gibi gözüküyor. Konuyla ilgili olarak Oyak Renault’dan şu açıklama yapıldı: “Renault Grubu’nun küresel çaptaki stratejik planlamasına uygun şekilde, yeni projelerin Türkiye’ye kazandırılması için çalışmayı, işimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak Renault olarak, Türkiye’nin ihracatını ve istihdamını artıracak yeni projeler kazandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılı itibariyle Yeni Clio’yu dünyada ilk kez Türkiye’de Oyak Renault fabrikalarında üretmeye başladık. Yine Renault Grubu’nun global stratejisi doğrultusunda, 100 milyon Euro yatırım ile fabrikamıza yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisi kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile üreteceğimiz yeni nesil yüksek teknoloji ürünü motorların blok dökümlerini artık Bursa’da gerçekleştireceğiz. Türkiye’de bir ilk olacak ve aynı zamanda bize küresel bir rekabet gücü sağlayacak bu tesiste geleceğin teknolojilerini kullanacağız. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu yatırımlar ve 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun müşterilerine sunmaya hazırlandığı yeni Clio’nun hibrit versiyonu, gelecek için yapılan hazırlıkların en büyük göstergelerindendir.”
GÖLCÜK’TE ELEKTRİK DÖNEMİ BAŞLIYOR
GÖLCÜK’te bu yılın sonundan itibaren elektrikli ve hibrit araç atağına kalkmaya hazırlanan Ford Otosan, bu yılın sonunda ‘Transit Ailesi’nin 2’si plug-in (şarjlı) 5 farklı hibrit (melez) versiyonunu, 2020 yılında ise ilk yüzde elektrikli Transit’i üretecek. Aynı zamanda Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı da olan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan dahil olmak üzere Türkiye’de üretim yapan firmalar emisyon açışından Avrupa regülasyonlarına uygun üretim yapıyorlar ve önümüzdeki dönemde de yapacaklar. OSD olarak da bu birinci öncelikli konumuzdur. Türk otomotiv sanayi 2021’e hazır diyebiliriz” dedi.
Avrupa için çevreciyiz
Avrupa Birliği (AB) çevreyi kirleten egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutmak için 2021’den itibaren satılan araçlarda karbondioksit (CO²) miktarını kilometre başına ortalama 95 grama indiriyor. Bu zorunluluk Türkiye’deki satışlar için geçerli olmasa da ihracatının yüzde 80’ini Avrupa’ya yapan üreticiler uymak zorunda. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “2021’e şimdiden hazırız” dedi.
AVRUPA Birliği (AB) 1990’ların başından bu yana çevreyi kirleten egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutma amaçlı normlar belirlerken, en büyük hamleyi 2020 sonunda itibaren başlatıyor. 2021’den itibaren AB içinde satılan tüm otomobillerde karbondioksit (CO²) miktarı kilometre başına ortalama 95 grama indirilmek zorunda. Bununla kalsa iyi, 2025 yılına kadar 2021 yılı seviyelerinin yüzde 15 altına, 2030’da ise 2021 yılı seviyelerinin yüzde 35 altına inecek. Tutulması imkansız gibi görünen bu hedefler için alternatif yakıtlarla çalışan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik hem yatırımlar hem uluslararası işbirlikler hızla artıyor.
Çünkü aksi halde emisyon standartlarını tutturamayan markalar 2021’den itibaren sattıkları her araçta CO² miktarı başına ceza ödeyecekler. Bu da markaların en az 500 milyon ila 1 milyar Euro arasında değişen para cezalarına çarptırılması anlamına geliyor. Bu yüzden otomotiv üreticileri 5 ila 10 yıl içinde sıfır emisyona sahip elektrikli araçlara 300 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak.
TÜRKİYE BUNA HAZIR MI?
AB Komisyonu’nun otomobillerde karbondioksit (CO²) salınımının azaltılmasına yönelik aldığı kararın uygulanmasına çok kısa bir süre kala, markaların hazırlıkları hızla devam ederken aynı hazırlık Türk otomotiv sanayi için de yaşanıyor. Çünkü ihracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa ülkelerine yapan Türk otomotiv sanayi, bunun devam edebilmesi için 2021’de devreye girecek CO² seviyesini ürettiği araçlarda tutturmak zorunda. Yani bir başka deyişle Türkiye’deki fabrikalar iç pazar için değil Avrupa için çevreci olmak zorunda. Peki buna hazırlar mı?
HONDA GEBZE’DEN ÇIKIYOR
Toyota, Sakarya’da hibrit Corolla ve C-HR üretimiyle buna şimdiden hazır hale gelirken, Oyak Renault, 2020’de devreye girecek yeni hibrit motorları ve yeni Clio’nun hibrit versiyonuyla 2021’deki normları tutturmayı hedefliyor. Ford Otosan, geçtiğimiz günlerde Gölcük fabrikasında 5 hibrit ve 1 elektrikli hafif ticari araç üreteceğini açıklarken, Hyundai Assan ise 2020’de üreteceği yeni i20 HB ve SUV modelinde hibrit motor kullanmaya başlayacağını açıkladı. Tofaş ise 2021 yılında ihraç edecekleri araçların Avrupa normlarına uygun olarak üretileceğini söyledi. Bir tek Honda, AB normlarında üretim yapamayacağı için Gebze’deki fabrikasını 2021’de kapatacağını resmi olarak bildirdi.
TÜRKİYE, AB’NİN 4 YIL GERİSİNDE
KUŞKUSUZ, Türk otomotiv sanayi en büyük pazarı Avrupa’ya ihracatın düşmemesi için milyar Euro’yu aşan büyük yatırımları devreye sokarken, Türkiye’de bundan dolaylı şekilde etkilenecek. Çünkü AB kıstas alınarak üretilen modeller Türkiye’de de satışa sunulacak. Ancak bazı markalar, düşük emisyonlu yeni nesil motorların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle iç pazarda eski motorları kullanmaya devam edecek. Bunun için AB’nin 2021 normlarının Türkiye’de ne zaman devreye gireceği önemli. Hatırlatmak gerekirse Avrupa Birliği (AB) 1990’ların başından bu yana egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutma amaçlı normlar belirlerken, Türkiye belirlenen standartları ancak 2009 yılından sonra zorunlu hale getirdi. Tabi zorunlu olması yetmiyor, AB ile eş zamanlı da yeni standartları uygulamaya koymak gerekiyor. Bu konuda da Türkiye oldukça geriden geliyor. Örneğin ‘EURO 6’ standardı. Avrupa, Eylül 2015’te satışa sunulan yeni araçlarda EURO 6’ya geçerken, bu standardı kasım 2015’te tüm araçlara yönelik uygulamaya başladı. Yani Eylül 2015’ten itibaren AB ülkelerinde EURO 6 standardı dışında araç satılamıyor. Türkiye’de ise ancak 2016 yılından itibaren sadece pazara yeni giren araçlarda EURO 6 standardı uygulanmaya başladı. Tüm araçlar için ise kapsam firmalardan gelen talep üzerine 2018 yılına ötelendi. Türkiye’de üretilip ulusal tip onayı olan araçlar için ise EURO 6 standardına geçmek ise bu yılın sonunu bulacak. Sonuçta 2009 yılından bu yana Avrupa standartlarını uyguluyoruz ama 4 yılı bulan gecikmelerle...
İZMİTLİ YENİ İ20 VE SUV HİBRİT OLACAK
İZMİT’te ağırlıklı olarak Avrupa pazarı için i10 ve i20 üretimi yapan Koreli Hyundai, 2021’den itibaren yeni modellerle emisyon oranlarını tutturacağını açıkladı. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2021 yılında Avrupa’ya yapacakları ihracatta Türkiye’de ürettikleri modellerin emisyon olarak hazır olacağını söyledi. Üretimle ilgili detayları ise Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Görker açıkladı. Görker, “Bu yıl sonunda üretimine başlanacak yeni i10 modeli zaten düşük emisyonlu yeni ve küçük motorla üretilecek. Bu modelde bir sıkıntı yok. 2020 yılı sonunda devreye girecek yeni i20 modeli ise yine yeni motorlarla üretilecek. Yeni i20 modelimiz hatchback ve SUV versiyonlarla gelecek. Bu modellerin motorları da tamamen yenilenecek., Yeni motorlar hibrit olacak. Yani Hyundai Assan olarak, Avrupa’nın 2021 yılında koyduğu 95 gr/km normlarında araçlar ihraç edeceğiz” dedi.
DÜŞÜK EMİSYON İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, Bursa’da diğer üreticiler gibi modellerinde emisyon azaltma çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Bu noktada hem ihracatı hem de iç piyasayı planlamak gerekli. Yani Türkiye pazarında da erişilebilir fiyatlarla mobiliteyi müşterilerimize sunmaya devam etmeliyiz. Türkiye’de otomobil üreticileri içinde gelişmiş Ar-Ge’si olan tek firma olmanın bize sağladığı önemli bir esneklik ve özerklik var. Bu yeteneklerimizin bizi pazar lideri yaptığını ve otomobil pazarında yerli satışların her ay arttığını hep birlikte görüyoruz. Kısaca hem Avrupa’daki hem de Türkiye’deki müşterilerimizin beklentilerini karşılamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ve Avrupa pazarlarına ayrı ürün geliştirme, ürün sunma stratejimiz yok. Açıkçası biz global pazarlara ürün ihraç ediyoruz. Diğer pazarlarda bizim için Avrupa kadar önemli. Her pazarın müşteri ve pazar taleplerini göz önüne alıyoruz. Türkiye pazarı müşterilerimize bütün opsiyonları sunmak bizim için önemli yeni teknolojiler de dahil. Tekrar altını çizmek istiyorum Başarı her zaman her pazarda müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaktan ve bunu yapabilecek yetkinlik ve kaynaklara sahip olmakta yatıyor. Yeni motor teknolojileri dolayısıyla müşterilerimizin istediği tüm pazarlarda yer alacak. Spesifik olarak hangileri olacağını telaffuz etmek için henüz erken. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
TÜRKİYE’DE HEDEFLERİ ŞİMDİDEN TUTTURDU
SAKARYA fabrikasında ürettiği hibrit C-HR ve yeni hibrit Corolla ile Avrupa’nın 2021 emisyon oranlarını şimdiden yakalayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Genel Müdür ve CEO Toshihiko Kudo, dünya otomotiv sektöründe uzun vadede sıfır emisyon hedefi çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Tüm pazarlarda regülasyon ve teşvik sistemleri bu yönde uyarlanmaktadır. Biz de Toyota olarak, hibrit teknolojisini sürekli geliştiriyor ve elektrifikasyon süreçlerimizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak da yakıt hücresi modellerimizi devreye alarak, uzun vadeli 0 emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüzde 90 civarında ihracatımız nedeniyle Toyota Türkiye olarak biz de bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı tüm gayretimizle yerine getiriyoruz” dedi.
BURSA’DA HİBRİT MOTOR VE CLIO ÜRETECEK
FRANSIZ Renault’un Türkiye’de Oyak Grubu ile 50 yıldır Bursa’da üretim yaptığı fabrikası Oyak Renault da, AB’nin 2021 emisyon sınırına ulaşacak otomobilleri üretmek için çalışıyor. Oyak Renault, Türkiye’de üreteceği Clio modellerinde de kullanacağı yeni nesil hibrit motorunu Türkiye’de üreteceğini açıklamış, fabrika yatırımına başlamıştı. Buna uygun teşviklerden de yararlanan şirket, 2020 yılında ilk hibrit motorlu Clio’ları banttan indirecek. Ayrıca Bursa’da üretilen hibrit motorlar Türkiye’de üretilen Megane Sedan modelinde de kullanılacak. Yani Bursa’dan 2021 yılında ihraç edilen modeller 95 gr/km sınırına uyacak gibi gözüküyor. Konuyla ilgili olarak Oyak Renault’dan şu açıklama yapıldı: “Renault Grubu’nun küresel çaptaki stratejik planlamasına uygun şekilde, yeni projelerin Türkiye’ye kazandırılması için çalışmayı, işimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden Oyak Renault olarak, Türkiye’nin ihracatını ve istihdamını artıracak yeni projeler kazandırmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılı itibariyle Yeni Clio’yu dünyada ilk kez Türkiye’de Oyak Renault fabrikalarında üretmeye başladık. Yine Renault Grubu’nun global stratejisi doğrultusunda, 100 milyon Euro yatırım ile fabrikamıza yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisi kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bu proje ile üreteceğimiz yeni nesil yüksek teknoloji ürünü motorların blok dökümlerini artık Bursa’da gerçekleştireceğiz. Türkiye’de bir ilk olacak ve aynı zamanda bize küresel bir rekabet gücü sağlayacak bu tesiste geleceğin teknolojilerini kullanacağız. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu yatırımlar ve 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun müşterilerine sunmaya hazırlandığı yeni Clio’nun hibrit versiyonu, gelecek için yapılan hazırlıkların en büyük göstergelerindendir.”
GÖLCÜK’TE ELEKTRİK DÖNEMİ BAŞLIYOR
GÖLCÜK’te bu yılın sonundan itibaren elektrikli ve hibrit araç atağına kalkmaya hazırlanan Ford Otosan, bu yılın sonunda ‘Transit Ailesi’nin 2’si plug-in (şarjlı) 5 farklı hibrit (melez) versiyonunu, 2020 yılında ise ilk yüzde elektrikli Transit’i üretecek. Aynı zamanda Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı da olan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan dahil olmak üzere Türkiye’de üretim yapan firmalar emisyon açışından Avrupa regülasyonlarına uygun üretim yapıyorlar ve önümüzdeki dönemde de yapacaklar. OSD olarak da bu birinci öncelikli konumuzdur. Türk otomotiv sanayi 2021’e hazır diyebiliriz” dedi.