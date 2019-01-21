Albayrak’tan ‘gözüm üzerinizde’ denetimi

Geçen hafta salı günü Rekabet Kurumu, ÖTV ve KDV indiriminin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığı şikâyetleri üzerine otomotiv sektörüne ani bir baskın düzenledi.
Sabah saatlerinde harekete geçen Rekabet Kurumu ekipleri, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) başta olmak üzere eş zamanlı olarak ÖTV teşvikinden yararlanan tüm markaların genel merkezlerini ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar devam eden denetimlerde, fiyat listeleri kontrol edilirken, bilgisayarlardaki yazışmalar incelemeye alındı.
Sektör temsilcileri ilerleyen saatlerde bazı bayilerin şikayeti üzerine yapılan ön incelemelerden bir şey çıkmadığını söylese de Rekabet Kurumu’ndan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
6 AY SORUŞTURMA
Sonuçta şu anda denetimlerle ilgili çıkan bir rapor da yok. Zaten rapor için yasal süre 30 gün. Sonrasında 10 gün içinde soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek. Yani yapılmış olan sadece ihbar üzerine ön inceleme. Eğer soruşturma açılırsa bu daha önce de olduğu gibi en az 6 ay sürer.
Sektöre yakın kaynaklar şikayetlerin ciddi olduğunu, incelemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde yapıldığını aktarıyorlar. Yani aslında Bakan Albayrak net olarak otomotiv sektörüne de, “Gözüm üzerinizde, dikkatli olun” mesajı veriyor.
Salı günü yapılan bu ani denetimler sonrası çarşamba akşamı ODD yönetimi acil olarak toplanırken, birçok yetkili de Ankara’ya giderek durum hakkındaki gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor.
Bu hafta konuyla ilgili bilgi alma ihtimali var ama net olan bir şey var ki; niyet bir şey bulmaksa, kesinlikle bulurlar. Ama niyet mesaj vermekse bence mesaj net alınmıştır.
YERLİ OTO HAZİRAN 2022’DE Mİ SAHNEDE
‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yani kısaca yerli otomobilin CEO’su Gürcan Karakaş geçen hafta ortaklarından Turkcell’i ziyaret ederek son durum hakkında değerlendirmeler yaptı. En dikkat çeken ise yerli otomobilinin 2022’den itibaren küresel arenaya çıkacağı mesajını vermesiydi. Karakaş net olarak, “Hedefimiz 2022’den itibaren hepimize gurur verecek ürünlerle küresel arenaya çıkmaktır” dedi. Açıklamasında tarihten öte ‘Küresel arena’ ve ‘ürünler’ bölümlerinin altını çizmek lazım. Çünkü Karakaş net olarak 2022’den itibaren dünyaya birden fazla modeli kapsayan ihracat yapılacağının ipuçlarını veriyor. Henüz kendisiyle yüz yüze konuşmadığımız için yanılıyor da olabilirim.
Karakaş’ın açıklamasıyla ilgili attığım tweet sonrası gelen mesajlarda ilgimi çeken şu yorum oldu: “Yerli otomobil üretimi için zaten plan Aralık 2021’di. Yani 6 ay sapma oldu, 1 yıl değil.” Ne ben yazdım, ne başka gazetelerde ‘Aralık’ diye bir tarih açıklaması yer almadı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk başından itibaren üretim tarihi için 2021’i gösterdi.
Bu mesajı atan kişiye nereden bildiğini sordum ama cevap alamadım. ‘Aralık 2021’den Haziran 2022’ye ertelendi’ gibi net bilgileri yazdığına göre bir şey biliyordur herhalde... Bekleyip göreceğiz...
Albayrak’tan ‘gözüm üzerinizde’ denetimi
Geçen hafta salı günü Rekabet Kurumu, ÖTV ve KDV indiriminin fiyatlara tam olarak yansıtılmadığı şikâyetleri üzerine otomotiv sektörüne ani bir baskın düzenledi.
Sabah saatlerinde harekete geçen Rekabet Kurumu ekipleri, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) başta olmak üzere eş zamanlı olarak ÖTV teşvikinden yararlanan tüm markaların genel merkezlerini ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar devam eden denetimlerde, fiyat listeleri kontrol edilirken, bilgisayarlardaki yazışmalar incelemeye alındı.
Sektör temsilcileri ilerleyen saatlerde bazı bayilerin şikayeti üzerine yapılan ön incelemelerden bir şey çıkmadığını söylese de Rekabet Kurumu’ndan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
6 AY SORUŞTURMA
Sonuçta şu anda denetimlerle ilgili çıkan bir rapor da yok. Zaten rapor için yasal süre 30 gün. Sonrasında 10 gün içinde soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek. Yani yapılmış olan sadece ihbar üzerine ön inceleme. Eğer soruşturma açılırsa bu daha önce de olduğu gibi en az 6 ay sürer.
Sektöre yakın kaynaklar şikayetlerin ciddi olduğunu, incelemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde yapıldığını aktarıyorlar. Yani aslında Bakan Albayrak net olarak otomotiv sektörüne de, “Gözüm üzerinizde, dikkatli olun” mesajı veriyor.
Salı günü yapılan bu ani denetimler sonrası çarşamba akşamı ODD yönetimi acil olarak toplanırken, birçok yetkili de Ankara’ya giderek durum hakkındaki gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor.
Bu hafta konuyla ilgili bilgi alma ihtimali var ama net olan bir şey var ki; niyet bir şey bulmaksa, kesinlikle bulurlar. Ama niyet mesaj vermekse bence mesaj net alınmıştır.
YERLİ OTO HAZİRAN 2022’DE Mİ SAHNEDE
‘Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yani kısaca yerli otomobilin CEO’su Gürcan Karakaş geçen hafta ortaklarından Turkcell’i ziyaret ederek son durum hakkında değerlendirmeler yaptı. En dikkat çeken ise yerli otomobilinin 2022’den itibaren küresel arenaya çıkacağı mesajını vermesiydi. Karakaş net olarak, “Hedefimiz 2022’den itibaren hepimize gurur verecek ürünlerle küresel arenaya çıkmaktır” dedi. Açıklamasında tarihten öte ‘Küresel arena’ ve ‘ürünler’ bölümlerinin altını çizmek lazım. Çünkü Karakaş net olarak 2022’den itibaren dünyaya birden fazla modeli kapsayan ihracat yapılacağının ipuçlarını veriyor. Henüz kendisiyle yüz yüze konuşmadığımız için yanılıyor da olabilirim.
Karakaş’ın açıklamasıyla ilgili attığım tweet sonrası gelen mesajlarda ilgimi çeken şu yorum oldu: “Yerli otomobil üretimi için zaten plan Aralık 2021’di. Yani 6 ay sapma oldu, 1 yıl değil.” Ne ben yazdım, ne başka gazetelerde ‘Aralık’ diye bir tarih açıklaması yer almadı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk başından itibaren üretim tarihi için 2021’i gösterdi.
Bu mesajı atan kişiye nereden bildiğini sordum ama cevap alamadım. ‘Aralık 2021’den Haziran 2022’ye ertelendi’ gibi net bilgileri yazdığına göre bir şey biliyordur herhalde... Bekleyip göreceğiz...