2’nci ele 'Sakarya' çıkarması

2017 yılında Petrol Ofisi’nin tamanını 1 milyar 368 milyon Euro’ya satın alarak dikkat çeken Hollandalı enerji devi Vitol Grup’tan 2019 yılının ilk yatırım müjdesi geldi.
2017 yılında 181 milyar dolarlık ciroya ulaşan dünyanın en büyük bağımsız petrol şirketi olan Vitol Grup, Türkiye’de dev ikinci el otomobil şirketi kurmak için düğmeye bastı. Artan kurlar ve faizlerle birlikte sıfır otomobil satışları düşerken büyüyen ikinci el otomobil satışlarını fırsat olarak gören Hollandalı dev, Türkiye’nin en büyük 2. el şirketini kurmak için harekete geçti.
SÜRPRİZ TRANSFER
Hollandalı grubun Türkiye genelindeki Petrol Ofisi istasyonlarını da kullanacağı bu şirket için ciddi yatırım yapacağı belirtilirken, kurulacak şirketin başına ise otomotiv sektörünün tanınmış yöneticilerinden birini transfer ettiği öğrenildi. Gruba yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre bu isim Borusan Otomotiv bünyesinde yer alan BMW ve MINI markalarının Genel Müdürü Uğur Sakarya oldu. Dün Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre Sakarya’nın şirketten resmi olarak ayrıldığı belirtildi. Sakarya, Hürriyet’e yaptığı açıklamada bu konudaki iddiaları doğrularken, detay vermekten ise şimdilik kaçındı.
Hollandalı Vitol’ün Petrol Ofisi’nden sonra Türkiye’de 2. el otomobile dev yatırım yapmasının altında ise son dönemde büyüyen pazar etkili oldu. Sıfır otomobil satışlarının 2018’de yüzde 35 düşerek 620 bin adetlere gelmesi ve 2019’da da pazarın 400 bin adetlere gerileyeceği beklentisi 2. el otomobilde potansiyeli artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği’nin 2018 Ocak-Ekim verilerine göre, sıfır otomobil satışları yüzde 26.7 düşüşle 437 bin 506 adet gerçekleşirken, 2. el otomobil satışları ise yüzde 7.63 artarak 4 milyon 580 bin 681 adede ulaştı. Yani 10 ayda satılan her sıfır otomobile karşılık 10.47 adet 2.el otomobil satıldı. Vergi indirimlerinin 3 ay daha devam edeceği 2019 yılı toplamında 250-300 bin adetlik sıfır otomobil satışı beklenirken, 2. el otomobil satışının ise 2018’e göre (5.6 milyon) yüzde 4.5 büyüyerek 6 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu beklenti de yatırımda etkili oldu.
1 YIL ÖNCE BMW’YE GENEL MÜDÜR OLDU
EŞREF Biryıldız’ın 2017 yılında emekli olmasının ardından Borusan Otomotiv’in CEO’su olan Hakan Tiftik, 2018 yılı başında düğmeye basarak önce BMW ve MINI’nin genel müdürünü değiştirmişti. Tiftik’in yaptığı değişikle birlikte 14 yıl Koç Grubu’nda Tofaş, Otokoç ve Birmot şirketlerinde çeşitli orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Borusan Otomotiv’e geçip Borusan Oto Genel Müdürü olan Uğur Sakarya, 2018 yılının başından itibaren ise BMW, MINI ve BMW Motosiklet’in Genel Müdürü olmuştu. Sakarya’nın 1 yıllık görev süresini doldurmasının ardından 2019 yılına da bomba transferle başlaması otomotiv sektöründe son günlerin en büyük gündemi oldu.
1700 İSTASYONDA 2. EL POTANSİYELİ
2017 yılında elde ettiği 38.5 milyar TL ciro ile Türkiye’nin en büyük 3’üncü şirketi olan Petrol Ofisi’nin Türkiye genelinde 1700 akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havalimanında ikmal noktası ve 1 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Türkiye’nin en yaygın akaryakıt şirketlerinden biri olan Petrol Ofisi’nin sahip olduğu istasyon ağı yeni kurulacak 2. el otomobil şirketi için büyüt bir fırsat yaratıyor.
2’nci ele 'Sakarya' çıkarması
2017 yılında Petrol Ofisi’nin tamanını 1 milyar 368 milyon Euro’ya satın alarak dikkat çeken Hollandalı enerji devi Vitol Grup’tan 2019 yılının ilk yatırım müjdesi geldi.
2017 yılında 181 milyar dolarlık ciroya ulaşan dünyanın en büyük bağımsız petrol şirketi olan Vitol Grup, Türkiye’de dev ikinci el otomobil şirketi kurmak için düğmeye bastı. Artan kurlar ve faizlerle birlikte sıfır otomobil satışları düşerken büyüyen ikinci el otomobil satışlarını fırsat olarak gören Hollandalı dev, Türkiye’nin en büyük 2. el şirketini kurmak için harekete geçti.
SÜRPRİZ TRANSFER
Hollandalı grubun Türkiye genelindeki Petrol Ofisi istasyonlarını da kullanacağı bu şirket için ciddi yatırım yapacağı belirtilirken, kurulacak şirketin başına ise otomotiv sektörünün tanınmış yöneticilerinden birini transfer ettiği öğrenildi. Gruba yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre bu isim Borusan Otomotiv bünyesinde yer alan BMW ve MINI markalarının Genel Müdürü Uğur Sakarya oldu. Dün Borusan Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre Sakarya’nın şirketten resmi olarak ayrıldığı belirtildi. Sakarya, Hürriyet’e yaptığı açıklamada bu konudaki iddiaları doğrularken, detay vermekten ise şimdilik kaçındı.
Hollandalı Vitol’ün Petrol Ofisi’nden sonra Türkiye’de 2. el otomobile dev yatırım yapmasının altında ise son dönemde büyüyen pazar etkili oldu. Sıfır otomobil satışlarının 2018’de yüzde 35 düşerek 620 bin adetlere gelmesi ve 2019’da da pazarın 400 bin adetlere gerileyeceği beklentisi 2. el otomobilde potansiyeli artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Noterler Birliği’nin 2018 Ocak-Ekim verilerine göre, sıfır otomobil satışları yüzde 26.7 düşüşle 437 bin 506 adet gerçekleşirken, 2. el otomobil satışları ise yüzde 7.63 artarak 4 milyon 580 bin 681 adede ulaştı. Yani 10 ayda satılan her sıfır otomobile karşılık 10.47 adet 2.el otomobil satıldı. Vergi indirimlerinin 3 ay daha devam edeceği 2019 yılı toplamında 250-300 bin adetlik sıfır otomobil satışı beklenirken, 2. el otomobil satışının ise 2018’e göre (5.6 milyon) yüzde 4.5 büyüyerek 6 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu beklenti de yatırımda etkili oldu.
1 YIL ÖNCE BMW’YE GENEL MÜDÜR OLDU
EŞREF Biryıldız’ın 2017 yılında emekli olmasının ardından Borusan Otomotiv’in CEO’su olan Hakan Tiftik, 2018 yılı başında düğmeye basarak önce BMW ve MINI’nin genel müdürünü değiştirmişti. Tiftik’in yaptığı değişikle birlikte 14 yıl Koç Grubu’nda Tofaş, Otokoç ve Birmot şirketlerinde çeşitli orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Borusan Otomotiv’e geçip Borusan Oto Genel Müdürü olan Uğur Sakarya, 2018 yılının başından itibaren ise BMW, MINI ve BMW Motosiklet’in Genel Müdürü olmuştu. Sakarya’nın 1 yıllık görev süresini doldurmasının ardından 2019 yılına da bomba transferle başlaması otomotiv sektöründe son günlerin en büyük gündemi oldu.
1700 İSTASYONDA 2. EL POTANSİYELİ
2017 yılında elde ettiği 38.5 milyar TL ciro ile Türkiye’nin en büyük 3’üncü şirketi olan Petrol Ofisi’nin Türkiye genelinde 1700 akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 9 akaryakıt terminali, 3 LPG terminali, 20 havalimanında ikmal noktası ve 1 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Türkiye’nin en yaygın akaryakıt şirketlerinden biri olan Petrol Ofisi’nin sahip olduğu istasyon ağı yeni kurulacak 2. el otomobil şirketi için büyüt bir fırsat yaratıyor.