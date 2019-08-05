100 araç yerine 22 araç satıldı

HAZİRAN sonunda otomobil fiyatlarında yüzde 11’i bulan indirim fırsatı sunan ÖTV teşviklerinin bitmesiyle birlikte gözler temmuz ayı performansına çevrilmişti.
‘Yeniden teşvik gelir mi’ beklentisiyle ilk 2 haftada Türkiye genelinde yalnızca 5 bin adet otomobil satılırken, sektörün ay sonu beklentisi 10 bin adetlere kadar gerilemişti. Son 10 günde markaların devreye soktukları kampanyalarında da etkisiyle temmuz ayında 15 bin 398 adedi otomobil olmak üzere 17 bin 927 adet araç satıldı. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 66 daralmayı işaret ederken, ilk 7 aydaki kaybın ise yüzde 47’yi aşmasını sağladı. 2019’un ilk 7 ayı 1 milyon adetlere yaklaşan 2017 ile kıyaslandığında ise daralma yüzde 55’i aştı. Twitter hesabımda bu verileri paylaştıktan sonra Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün’den çok çarpıcı bir cevap geldi. Daha sonra birçok internet sitesi ve kanalın da haber olarak kaynak göstermeden kullandığı bu açıklamada Yenigün özetle şunları söyledi: “Temmuz ayı satışlarını pazarın 1 milyon olduğu 2017 yılının temmuz ayıyla karşılaştırırsak yüzde 22’si olduğunu görürüz. Yani iki temmuz arasında yüzde 78 gerileme var. Bu durumu şöyle okumak lazım. 100 araç üretmek üzere fabrika kuran sanayici ya da tedarikçi 22 araç üretti, 100 araç satmak için açılan bayi 22 araç sattı, 100 araca hizmet veren servis istasyonu 22 araca hizmet verdi. Ve devlette de 100 yerine 22 araçtan vergi aldı.” Gerçekten otomotiv sektörü zor bir süreçten geçiyor ve Yenigün’ün söylediği gibi bu sürdürülebilir bir durum değil.
‘SOSYAL’ DESTEK
Diğer taraftan başka bir önemli konu ise sosyal medyanın doğru kullanılması halinde otomotiv sektörü için de ne kadar önemli ve etkili olduğunun anlaşılması. OSD Başkanı Haydar Yenigün ve diğer sektör yetkililerinin mesajlarıma verdiği cevaplar dışında, EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’in ODD verilerini analiz ederek hazırladığı birbirinden çarpıcı tablolarla yaptığım paylaşımlar son dönemde ciddi etkileşim sağlıyor. 23 bin takipçimle günde 200 bin ayda 6 milyona yaklaşan görüntülenme, otomotiv sektörü için de önemli. Haydar Yenigün bu durumu, “Sosyal Medya’nın gücü” olarak değerlendirip kaynak kullanımı hakkında ise, “Yakında bu konuda ‘ahlaki kurallar’ yerine oturacak. İnsanlar kaynak belirtmek zorunda hissedecekler” yorumunu yaptı.
SON SÖZ VARANK’IN
GEÇEN hafta otomotiv sektörünün temmuz ayı satışlarından çok ana gündemi Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) üyesi firmaların bakanlıktan hali hazırda 1 yıl ertelenen ‘yeni emisyon müktesebatı’na geçişin 1.5 yıl daha ertelenmesini istemesiydi. Sanayi Bakanlığı’nın 10 Ağustos’a kadar internetten görüşe açtığı bu erteleme talebiyle ilgili sadece Hürriyet’te yer alan haberler sonrası sektör ikiye bölündü. OSD Başkanı Haydar Yenigün’ün ‘erteleme olmazsa çökeriz’ açıklamasına karşı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu’nun “Sadece iç talep biraz artsın diye eski teknoloji içeren ve çevreye daha fazla zarar veren ürünlerin satılmasını desteklemem mümkün değil” yorumu tartışma yarattı. Erteleme isteyen bazı ODD üyesi bazı üretici distribütörler, Bilaloğlu’nun ODD adına açıklama yapamayacağını sadece kendi grubu adına konuşabileceğini söylediler. Bilaloğlu da bunun üzerine bana bir mesaj göndererek, “Cevaplarım ODD Yönetim Kurulu kararı değil tamamen benim görüşüm” diye düzeltme yaptı. Halbuki OSD Başkanı Haydar Yenigün’ün açıklamalarını ileterek kendisinin görüşünü sormuş, o da cevap vermişti. Burada önemli olan sektörün iki büyük çatı örgütünün düşüncesiydi. Sonuç olarak 10 Ağustos’a az bir süre kaldı. Sektörü ikiye bölen bu erteleme isteğine ilişkin son kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verecek.
100 araç yerine 22 araç satıldı
HAZİRAN sonunda otomobil fiyatlarında yüzde 11’i bulan indirim fırsatı sunan ÖTV teşviklerinin bitmesiyle birlikte gözler temmuz ayı performansına çevrilmişti.
‘Yeniden teşvik gelir mi’ beklentisiyle ilk 2 haftada Türkiye genelinde yalnızca 5 bin adet otomobil satılırken, sektörün ay sonu beklentisi 10 bin adetlere kadar gerilemişti. Son 10 günde markaların devreye soktukları kampanyalarında da etkisiyle temmuz ayında 15 bin 398 adedi otomobil olmak üzere 17 bin 927 adet araç satıldı. Bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 66 daralmayı işaret ederken, ilk 7 aydaki kaybın ise yüzde 47’yi aşmasını sağladı. 2019’un ilk 7 ayı 1 milyon adetlere yaklaşan 2017 ile kıyaslandığında ise daralma yüzde 55’i aştı. Twitter hesabımda bu verileri paylaştıktan sonra Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün’den çok çarpıcı bir cevap geldi. Daha sonra birçok internet sitesi ve kanalın da haber olarak kaynak göstermeden kullandığı bu açıklamada Yenigün özetle şunları söyledi: “Temmuz ayı satışlarını pazarın 1 milyon olduğu 2017 yılının temmuz ayıyla karşılaştırırsak yüzde 22’si olduğunu görürüz. Yani iki temmuz arasında yüzde 78 gerileme var. Bu durumu şöyle okumak lazım. 100 araç üretmek üzere fabrika kuran sanayici ya da tedarikçi 22 araç üretti, 100 araç satmak için açılan bayi 22 araç sattı, 100 araca hizmet veren servis istasyonu 22 araca hizmet verdi. Ve devlette de 100 yerine 22 araçtan vergi aldı.” Gerçekten otomotiv sektörü zor bir süreçten geçiyor ve Yenigün’ün söylediği gibi bu sürdürülebilir bir durum değil.
‘SOSYAL’ DESTEK
Diğer taraftan başka bir önemli konu ise sosyal medyanın doğru kullanılması halinde otomotiv sektörü için de ne kadar önemli ve etkili olduğunun anlaşılması. OSD Başkanı Haydar Yenigün ve diğer sektör yetkililerinin mesajlarıma verdiği cevaplar dışında, EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’in ODD verilerini analiz ederek hazırladığı birbirinden çarpıcı tablolarla yaptığım paylaşımlar son dönemde ciddi etkileşim sağlıyor. 23 bin takipçimle günde 200 bin ayda 6 milyona yaklaşan görüntülenme, otomotiv sektörü için de önemli. Haydar Yenigün bu durumu, “Sosyal Medya’nın gücü” olarak değerlendirip kaynak kullanımı hakkında ise, “Yakında bu konuda ‘ahlaki kurallar’ yerine oturacak. İnsanlar kaynak belirtmek zorunda hissedecekler” yorumunu yaptı.
SON SÖZ VARANK’IN
GEÇEN hafta otomotiv sektörünün temmuz ayı satışlarından çok ana gündemi Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) üyesi firmaların bakanlıktan hali hazırda 1 yıl ertelenen ‘yeni emisyon müktesebatı’na geçişin 1.5 yıl daha ertelenmesini istemesiydi. Sanayi Bakanlığı’nın 10 Ağustos’a kadar internetten görüşe açtığı bu erteleme talebiyle ilgili sadece Hürriyet’te yer alan haberler sonrası sektör ikiye bölündü. OSD Başkanı Haydar Yenigün’ün ‘erteleme olmazsa çökeriz’ açıklamasına karşı Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu’nun “Sadece iç talep biraz artsın diye eski teknoloji içeren ve çevreye daha fazla zarar veren ürünlerin satılmasını desteklemem mümkün değil” yorumu tartışma yarattı. Erteleme isteyen bazı ODD üyesi bazı üretici distribütörler, Bilaloğlu’nun ODD adına açıklama yapamayacağını sadece kendi grubu adına konuşabileceğini söylediler. Bilaloğlu da bunun üzerine bana bir mesaj göndererek, “Cevaplarım ODD Yönetim Kurulu kararı değil tamamen benim görüşüm” diye düzeltme yaptı. Halbuki OSD Başkanı Haydar Yenigün’ün açıklamalarını ileterek kendisinin görüşünü sormuş, o da cevap vermişti. Burada önemli olan sektörün iki büyük çatı örgütünün düşüncesiydi. Sonuç olarak 10 Ağustos’a az bir süre kaldı. Sektörü ikiye bölen bu erteleme isteğine ilişkin son kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verecek.