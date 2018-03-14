Pelin Çift'in maaşını niye biz ödüyoruz?

(Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayarak da izleyebilirsiniz)

Ve şimdi düşünün:

Karşınızda belgelerle konuşan, kitapları ve yayınladığı onca evrak-ı metruke ile tarih yazımına on yıllardır önemli katkılar sunmuş bir gazeteci var.

Programa konu ettiğiniz meseleleri sizin daha babanız bile doğmamışken araştıran, okuyan, yazan ve birinci derece tanıkları oturup dinleyen, çok gezen, çok gören bir isim...

Ve siz, hem de ev sahibi olarak, "inanmak istemediğiniz bir şey" söyledi diye konuğunuzu susturmaya çalışıyor, bunu da milyonların önünde yaparken sosyal medyada yüzlerce insanın "şımarık" ve "ergence" diyerek eleştirdiği tuhaf tavırlar sergiliyorsunuz.

Mesela Ayhan Sicimoğlu'nun şahane bir insan olduğu kanaati dışında hiçbir konuda uzlaşamayan Ekşi Sözlük yazarları bile, hem de hepsi, sizi -en hafif ifadeleri seçersek- "cahil," "donanımsız" ve "saygısız" diye nitelemekte birleşmiş bu programdan sonra...

Buna ne demeli?

Bir insan elbette cahil de olabilir ama devlet televizyonunda program yapan, maaşı vergilerimizle ödenen birinin yayın sırasında en azından konuğuna asgari düzeyde bir nezaket göstermesi ve seçtiği konuda asgari düzeyde bilgi sahibi olması beklenir.

Çok da uzun olmayan bir süre önce o TRT ekranlarına çıkan uyuşturucu satıcıları bile şu videoda görüldüğü gibi bundan çok daha medeni davranır, karşısındaki TRT spikeri (bu örnekte Uğur Dündar) ise nezaket dersi vermenin de ötesine geçerdi.

TRT reyting kaygısı olan bir kanal değilken ve olmamalıyken, "bilmem nenin şifresi" diye, günümüzün en hayati konusu olan hakikati ortaya çıkarmak yerine onu bulandırmayı amaçlar görünen bu program formatına ve benzerlerine acilen son verilmeli.

Bu tür programlar yapmak isteyenler, tüm vatandaşların vergilerinden haksız kazanç elde etmek yerine, serbest piyasa şartlarında özel kanallarda şanslarını deneyebilirler.

Zira günümüzde tüm dünyada yalan habere karşı kamu yayıncılığının önemi tartışılıyor.

Daha iki hafta evvel İsviçre'de vatandaşlar, vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısını kapatma teklifini referandumda reddetti.

Bugün "TRT'yi kapatalım mı, yoksa Pelin Çift ve benzerlerinin maaşını cebinizden ödemeye devam etmek ister misiniz" diye referandum yapsak, sizce sonucu ne olur?

TRT World ve TRT Haber'de gazetecilik ve yeni medya adına bugünlerde çok iyi işler de yapan TRT'nin yönetiminin, ana kanalının en çok izlenen saatine hangi program ve sunucuları koyacağını da bu gözle yeniden değerlendirmesi demokrasimiz adına faydalı olur.

İletişim Ağı'nda Haftanın Konusu: Ses kontrollü cihazlarda haber

Geçen haftaki yazımın ardından yaklaşık 100 iletişimci, gazetecilik öğrencisi ve akademisyenle birlikte bir ağ kurduk. Bugünden itibaren bu ağ üzerinde yeni medya konulu bilgi ve görüş paylaşımlarına başlıyoruz. Siz de ekizilkaya@hurriyet.com.tr adresine yazarak bu ağa katılabilirsiniz.

Haftanın konusu, akıllı hoparlörler. Sizce bu cihazlar haberciler için de yeni bir mecra olabilir mi?

Dünyada 30 milyon adet sesle kontrol edilen akıllı hoparlör satılmış durumda ve bu ürünler Türkiye'de de (henüz Amazon Echo ve Google Home gibi modellerin resmi satışı olmamasına rağmen) hızla yayılıyor.

7 Mart'ta Londra'da yapılan Newsrewired dijital gazetecilik konferansında konuşan BBC News Lab editörü Robert McKenzie'ye göre bu cihazlar, okurlarla etkileşimde yeni imkanlar sağlıyor ve istatistikler kullanıcı sadakatinin diğer mecralara kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Ben yaklaşık bir yıldır evde Amazon Echo kullanıyorum, BBC gibi İngilizce yayıncıların günlük haber derlemelerinden oldukça memnunum.

Bence Türkiye Batı'ya kıyasla işitsel değil görsel bir kültüre sahip ama yine de Türkçe konuşabilen cihaz satışlarının yaygınlaşmasının kayda değer bir yeni mecra yaratma ihtimali hesaba katılmalı.

Yeni Medya'dan Kısa Kısa

* Associated Press'in bazı ekonomi haberlerini robotlara yazdırmayı planladığını yazalı 4 yıl olmuş. Reuters da geçen hafta haberin üçte ikisini robotların yazdığı Lynx Insights programını başlattı. Programın amacı işleri robotlara devredip gazetecileri kovmak değil, veri tarama gibi rutin işleri makine öğrenme araçlarıyla halledip gazetecilerin içerik üretirken daha donanımlı olmasını sağlamak ve yaratıcı işler için onlara daha fazla zaman kazandırmak.

* Apple, dergicilik işine girdi. Dünyanın en değerli şirketi, ABD'de 200'den fazla derginin dijital dağıtımını yapan abonelik servisi Texture'ı satın aldı. Dijital dergi demişken, Spor Arena +'a bir göz atmanızı öneririm.

* ABD'de Chicago Tribune, New York Daily News ve Orlando Sentinel gibi yayınların sahibi olan Tronc grubu, yeni bir dijital dönüşüm süreci başlattığını açıkladı. Bu kapsamda özellikle muhabir sayısı ve gazetecilerin aldığı ücretler artırılıp daha bol kaliteli içeriğe yatırım yapılacak.

* Küçük bir Kanada dergisinden bir yeni medya devine dönüşen Vice Media'da bugünlerde işler iyi gitmiyor. 2017 gelir hedefinin 100 milyon dolar altında kalan şirket bir yandan da cinsel taciz iddialarıyla sarsılıyor. CJR'a göre Vice Media'nın yönetiminin değişmesi gündemde.