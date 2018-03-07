Genç iletişimcilere ve öğrencilere çağrı

Genç iletişimciler ve gazetecilik öğrencileri ile kurduğumuz bilgi paylaşım ağını genişletiyoruz. Bu ağa dahil olmak için ekizilkaya@hurriyet.com.tr adresine bir e-posta göndermeniz yeterli.

*Geçen yıl Hürriyet'i ziyaret eden bir grup üniversite öğrencisinin ortaya attığı fikir üzerine küçük bir e-posta grubu kurmuştuk.

Aydın Doğan Vakfı'nın geçen hafta ödül töreni düzenlenen 29. Genç İletişimciler Yarışması’ndaki başarılı gençlerden bazılarıyla konuşurken bu grubu genişletmeye karar verdik.

Bu grupta hem yeni medyadaki son gelişmeleri birbirimizle paylaşıyoruz, hem de genç arkadaşlarımız mobil gazetecilik ve veri gazeteciliği gibi alanlarda yaratıcı içerik önerileri getiriyor, fikirleri tartışıyorlar.

Önümüzdeki günlerde bu genç arkadaşlarımızın çalışmalarını hürriyet.com.tr'de de yayınlayacağız.

Gazetecilik veya iletişim öğrencisi olmasanız bile, nitelikli bir içerik (metin, fotoğraf, video, grafik, interaktif) ürettiğinizi düşürüyor veya yeni medya konusunda gelişmeleri takip etmek istiyorsanız, ekizilkaya@hurriyet.com.tr adresinden bana ulaşarak bu ağa dahil olabilirsiniz.

Yeni Medya'dan kısa kısa

* Geçen haftalarda bu konuda yazdığım yazıların ardından Google ve YouTube yetkilileriyle görüştüm ve çocuk istismarı içeren videolar konusunda sizlerden gelen şikayetleri de aktardım. Şirket, hem daha fazla moderatör istihdam ederek, hem de yapay zeka uygulamalarını geliştirerek sorunu çözme sözü veriyor. Bu arada okurlarımızdan Didem Durak da çizgi kahramanların bulunduğu ama cinsel içerikler barındıran videoların YouTube tarafından 12 yaş üstü diye sınıflandırılmasını eleştirirken önemli bir noktaya da dikkat çekmiş: "Umarım şikayetler sitenin Türkiye’de yasaklanmasına sebep olmaz. Çünkü ülkemizde önlem almak ve engellemek yerine yasaklamak yolu her zaman ilk seçenek."

* İsviçre'de vatandaşların vergileriyle finanse edilen kamu yayıncısı SSR'nin lağvedilmesi önerisi ülkenin en büyük partisi tarafından desteklenmesine rağmen referandumda halkın yüzde 71.6'sının oyuyla reddedildi. Hakikat sonrası çağda kamu yararına yayıncılık için önemli bir zafer (Sözüm TRT'den dışarı).

* Avrupa Komisyonu, terörle ilgili içeriklerin bir saat içinde silinmesini Google, Facebook ve Twitter'dan resmen talep etti.

* Almanya'da mahkeme, bir sitede bulunan hakaret niteliğindeki içeriğin arama sonuçlarında yer alması konusunda Google'ın sorumlu tutulmayacağına hükmetti.

* CNN Başkanı Jeff Zucker, "Nedense kimse Google ve Facebook tekellerine bakmıyor. Hükümet buralara bakmalı ve bu şirketler dışındaki herkesin nasıl hayatta kalabileceğini düşünmeli. Bugün gazeteciliğin büyümesi önündeki en büyük engel bu ve gelecek yıllarda da böyle olmaya devam edecek" dedi.

* Facebook'un aile ve arkadaşları öne çıkarıp yayıncıları arka plana ittiği son algoritma değişikliği üzerine bu platformda yayın yapan LittleThings faaliyetlerine son verdi.

* Reklamverenler ise Facebook'un cinsiyetçi sansür uyguladığını öne sürüyor. Şikayetlere göre bir kadının sırt dekoltesini içeren görselleri "müstehcen" diye sansürleyen Facebook, bir erkeğin çıplak göğsüne onay veriyor.

* Stanford Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, "Bağımlılık Yapan Cihazlara Karşı Stanford Öğrencileri" adlı bir grup kurdu ve Silikon Vadisi’ndeki Apple Store’un önünde protesto düzenledi.

* Türkiye'de tarih konusunda nitelikli ve orijinal içerik denince Atlas Tarih ile birlikte aklıma gelen tek adres olan #tarih dergisinin 100. sayısı raflarda. İlk 99 sayısından seçmeler içeren bu özel sayıyı okumanızı tavsiye ederim.

Oyundan sinemaya en iyi uyarlama

Dijital oyunların geldiği noktayı, mesela Finlandiya'dan çıkan şu çarpıcı örneği üç yıl önce, bağımlılık yaratan mobil oyunları ise geçen yıl yazmıştım. Bugün oyunlar artık yerine göre sanat, yerine göre spor olarak kabul ediliyor. Bir oyunun sinemaya uyarlanması konusunda en iyi örneğe ise geçenlerde Steam'de rastladım. Benim de bir ara deneyip çok beğendiğim 'Papers, Please' oyununun kısa film uyarlamasını Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz:

8 maddede yalan haberi ayırt etme rehberi

1) Başlık kulağa gerçekçi gelmiyor mu? Her okuduğunuza hemen inanmayın.

2) URL'e, yani adres çubuğunda yazan bağlantıya bakın. Tuhaf ekler görüyorsanız sahtekar bir siteyle karşı karşıya olabilirsiniz.

3) İmza ve mahreç kısmına bakın. Kaynağı belli olmayan içeriklerin yalan olma ihtimali daha yüksektir.

4) Başlık ve fotoğrafın içerikle eşleştiğinden emin olun.

5) Güvenilir kaynaklarda aynı içerik var mı diye kontrol edin.

6) Haberde anılan kaynakları ve alıntı sahiplerini takip edip gerçek kurum ve kişiler olup olmadığına bakın.

7) Sosyal medyanın yarattığı türden "filtre balonlarına" hapsolup sadece yakınlarınızın ve sizin gibi düşünenlerin paylaştığı içeriklerle kendinizi kuşatmayın.

8) Açık fikirli olun, şüpheciliği elden bırakmayın ve bol bol soru sorun.