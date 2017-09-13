Bu yazının başlığını siz atın

Ben başlık bulamadım, sizden bekliyorum. Oylamayla en iyisini seçeriz. Başlık önerinizi isterseniz ekizilkaya@hurriyet.com.tr adresine e-posta gönderin, isterseniz aşağıya yorum olarak yazın. Başlık bulamadığım bu yazı şöyle...

Yeni bir muhabir işe almak istediğinizde gazetede süreç nasıl işliyor?

Peki yeni bir köşe yazarı gazetede yazmaya başlayacaksa son kararı gazetede kim veriyor?

Daha önce Genel Yayın Yönetmenliğine bir başka gazeteden gelen biri atanmış mıydı hiç?

Haberin başlığını yazı işleri mi belirler?

Spotları muhabir mi yazar yoksa yazı işleri müdürleri mi?

İç sayfalardaki haberleri tüm yazı işleri okur mu?

Bir köşe yazarı biriyle röportaj yapacaksa Genel Yayın Yönetmeninden izin mi alır?

Gazete yönetimi niye icra kurulu kurmaya gerek duydu?

Basın danışmanı mısınız yayın danışmanı mı?

Basın Kanunu'ndaki basın danışmanı tanımı nedir?

Artan gazete iade oranı ve düşen reklam gelirlerine karşı vakıf ne gibi önlemler aldı?

Mali zorluklar nedeniyle işten çıkarmak zorunda kaldığınız gazetecilerin kıdem tazminatlarını nasıl ödediniz?

Gazeteyi zarardan kurtarmak için ne kadar tiraj kazanmanız gerekiyordu?

"Eksik demokrasi" başlığını kim attı?

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Bunlar Silivri'de önceki gün yapılan Cumhuriyet davası duruşmasında sanıklara yöneltilen sorulardan bazıları...

Tıpkı geçmişte FETÖ medyasının Ahmet Şık ve Nedim Şener için dediği gibi, şimdi de yandaş medya "Gazetecilikten değil terörden yargılanıyorlar" diyor ya Cumhuriyet sanıkları için...

O yüzden, önceki gün sabahtan neredeyse gece yarısına kadar süren duruşmada sorulan bu soruları alta alta yazayım da neyin yargılandığına siz karar verin dedim.

Başlığı da siz atın lütfen.

Bir sonraki yazıda, en iyi başlık önerilerini oylamaya sunar, birini hep beraber seçeriz.

Yeni Medya'dan kısa kısa

* Pew'un son raporuna göre sosyal medya platformları yoluyla haberlere ulaşan Amerikalı yetişkin kullanıcı oranındaki artış sürüyor (yüzde 62'den yüzde 67'e çıktı).

* Hürriyet'in yeni spor platformu Spor Arena yayında... iOS ve Android platformlarında telefonlarınıza indirip deneyin derim.

* Türkiye'de uzun zamandır gazeteler, akıllı telefonlardaki uygulamaları üzerinden kullanıcılara dünya ortalamasının çok üzerinde bildirim gönderiyor (son dakika haberlerimizin bolluğunun da etkisiyle). ABD ve Avrupa'da ise yayıncılar ancak son dönemde bildirim sayısını artırmaya ve bildirimleri kişiselleştirmeye başladı. Siz de Hürriyet uygulamasından bildirim ayarlarına giderek örneğin sadece "Son Dakika" haberlerini alabilirsiniz.

* Google AB'nin kestiği 2.4 milyar euro tutarındaki anti-tröst cezasına önceki gün resmen itiraz etti.

* Bu arada AB teknoloji devlerine karşı cepheyi genişletebilir. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın maliye bakanları ortak bir mektupla, Amazon ve Google gibi çok uluslu platformların Avrupa'da ödeyeceği verginin karları üzerinden değil, ciroları üzerinden hesaplanmasını istediklerini açıkladılar.

* Google bir yandan da düşünce özgürlüğüne karşı suç işlemekle itham ediliyor. ABD'de bir düşünce kuruluşu, başlıca finans kaynağı olan Google'ı eleştirip ona AB'nin verdiği cezayı öven bir araştırmacıyı işten atınca bu tartışma başladı.

* ABD seçimini manipule etmeyi amaçlayan Rusya kaynaklı reklamları kabul eden Facebook da bugünlerde hedefte. New York Times'da yayınlanan şu yazının başlığı, "Facebook kazanıyor, demokrasi kaybediyor" idi.

* Snapchat'in habercilikle dansı sürüyor. Sosyal medya platformu ABD'deki üniversite gazeteleriyle işbirliğine başlıyor.